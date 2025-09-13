Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 13 de septiembre

Toma precauciones y conoce cuáles serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes de luz que realizará este sábado 13 de septiembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Palestina, Cantarranas y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua, Belmonte y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Chapinero en los sectores de las calles 51 y 52 con carreras 36,36a y 36b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Palestina, Cantarranas y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Fría y Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua, Belmonte y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Joyas y Palo Blanco Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montecitos Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Inés, Chanchón, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Colorada, Supata y Castame.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Sotomayor algunos sectores de la calles 41 y 45 con carreras 24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmar y San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.

