Álvaro Uribe Vélez lanzó pulla contra Petro sobre lo que no debe ser un presidente: “Parlanchín, derrochón, con falsa moral”

Álvaro Uribe hizo aguada crítica a Petro - crédito EFE

El debate político colombiano sumó un nuevo episodio tras la reciente intervención de Álvaro Uribe Vélez en redes sociales, donde el exmandatario lanzó una crítica que muchos interpretaron que iba dirigida al actual presidente, Gustavo Petro.

En su mensaje, Uribe Vélez no solo agradeció el respaldo recibido por parte del senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, sino que también aprovechó para cuestionar la gestión de quienes ocuparon la Alcaldía de Bogotá, en una clara alusión a Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El origen de este cruce se remonta a un acalorado debate en el Latam Fintech Market 2025, donde la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Gómez Amín intercambiaron posturas sobre el papel de los líderes políticos en el país. Durante su intervención, López sostuvo: “El enemigo de Colombia no es Álvaro Uribe y no es Gustavo Petro. No nos equivoquemos en eso”, para luego profundizar: “El enemigo de Colombia es el crimen organizado. El enemigo de Colombia es la mafia de la corrupción. El enemigo de Colombia es la pobreza que limita las oportunidades de nuestra gente. No perdamos el juicio ni el sentido de las proporciones para enfrentar los crímenes”.

La respuesta de Gómez Amín no tardó en llegar y fue categórica. El senador replicó: “Escúcheme, doctora Claudia López, no se le ocurra comparar a Uribe con Petro, no tienen comparación. No se lo permito. Yo no soy uribista, pero Uribe es un hombre honorable, le ha dado mucho a este país y no se ha parado en una tarima con criminales, como Petro”. Este intercambio evidenció la polarización que persiste en el escenario político nacional.

En ese contexto, Uribe utilizó su cuenta personal de X para expresar su gratitud hacia Gómez Amín y, al mismo tiempo, lanzar una crítica indirecta a la gestión de la Alcaldía de Bogotá, cargo que ocupó Petro antes de llegar a la Presidencia.

El líder del Centro Democrático sostuvo que para llegar a la Casa de Nariño no basta haber pasado por la Alcaldía de Bogotá, se requiere que el ejercicio haya sido de excelencia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario señaló que es necesario que el próximo presidente de Colombia haya cumplido una labor que roce la excelencia en sus anteriores cargos. Además, sostuvo que no debe usar su discurso para engañar a los colombianos, sino para explicar al país cómo avanza su plan de gobierno.

Desde su perspectiva, el discurso del próximo jefe de Estado debe estar orientado a cuidar las finanzas, impulsar obras y proyectos que fortalezcan la Nación, entre otros.

“Estoy muy agradecido con el senador Mauricio Gómez Amín. Agrego: para ser Presidente no basta haber pasado por la Alcaldía de Bogotá, se requiere que el ejercicio haya sido de excelencia, no parlanchín, no derrochón, no paralizante de obras necesarias, no irresponsable con la seguridad, no clientelista, a pesar del discurso de falsa moral. etc, no, no, no …”, afirmó.

Álvaro Uribe va por la mayoría en el Senado de 2026

El proceso de selección de candidatos contempla la verificación de méritos y afinidad con los principios de la colectividad, según explicó el director Gabriel Vallejo - crédito X

El Centro Democrático dio a conocer su primer movimiento estratégico de cara a las elecciones legislativas de 2026: el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría figurar como candidato al Senado, siempre que las circunstancias legales lo permitan. Gabriel Vallejo, director de la colectividad, informó que la eventual postulación de Uribe Vélez ocuparía el último puesto en la lista cerrada de 25 aspirantes que presentará la colectividad.

Durante una declaración pública, Vallejo subrayó que la presencia de Uribe Vélez en la lista ya está decidida, aunque su participación definitiva dependerá de la resolución de los procesos judiciales en curso. El dirigente enfatizó que “si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya”, según sus palabras.

La decisión hace parte de la estrategia del Centro Democrático para las elecciones legislativas - Luisa González/Colprensa

El resto de los candidatos será seleccionado por un comité evaluador, encargado de analizar los perfiles de los precandidatos y recomendar la posición que cada uno ocupará en la lista. Vallejo detalló que este comité revisará criterios como la formación académica, la honorabilidad, la identificación con los principios del Centro Democrático y la capacidad de representación regional. De acuerdo con el directivo, la meta es conformar una lista que refleje tanto la diversidad regional como la integridad ética de los aspirantes.

La organización política aspira a obtener los 25 escaños en el Senado, según manifestó Vallejo, quien afirmó que el partido busca liderar un proceso orientado a la recuperación nacional. “El Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista, que va a ayudar a contribuir a la recuperación de Colombia”.

Por el momento, la única candidatura confirmada es la de Uribe en el puesto 25, mientras que los otros 24 lugares permanecen en evaluación y serán anunciados una vez que el comité concluya su revisión. La inclusión del expresidente en la lista dependerá exclusivamente de que no existan impedimentos legales derivados de sus procesos judiciales, aspecto sobre el cual Vallejo no ofreció detalles adicionales. Con este anuncio, el Centro Democrático inicia la definición de su estrategia electoral para el próximo ciclo legislativo.