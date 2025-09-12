Valentino Lázaro aseguró que Isabella Ladera lo demandó: “Fue mi opinión personal, no la verdad del caso”

Valentino Lázaro responde a la demanda de Isabella Ladera por sus comentarios en el pódcast de Dímelo King - crédito @valentinolazaroh/IG

El creador de contenido Valentino Lázaro, conocido por su participación en el pódcast de Dímelo King, confirmó que recibió una demanda interpuesta por la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera.

La influencer venezolana lo acusa de “injuria y calumnia indirecta” tras comentarios realizados sobre el video íntimo que en su momento se filtró y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Según explicó Lázaro, la notificación llegó recientemente a su correo, donde se le señala por declaraciones hechas en un episodio del pódcast transmitido en YouTube. En dicho espacio, el comunicador mencionó el impacto mediático que tuvo la filtración del material, señalando que el caso incrementó la popularidad de los involucrados.

“Me denunciaron por injuria y calumnia indirecta. Yo aclaré en todas las veces que comuniqué, esta es mi opinión personal y esto no es la verdad del caso”, dijo Valentino en respuesta pública a la acción legal.

Isabella Ladera demandó a Valentino Lázaro tras polémicas declaraciones sobre su video filtrado - crédito ISabella/Instagram

Sobre el hecho puntual, Valentino expresó que su intención no fue afirmar una verdad absoluta, sino compartir un punto de vista frente a lo sucedido, como lo han hecho hasta el momento varias personas en las redes sociales porque el asunto se volvió viral.

“Un video que lastimosamente, porque vivimos en un gremio muy amarillista y morboso, ella subió un millón de seguidores y Beéle le subió setecientos mil. Lamento mucho lo que pasó, si tú no lo publicaste, lo lamento mucho. Y si Beéle no lo publicó, también lo lamento, pero estaba en el celular tuyo y de él. Dicho video fue de opinión pública y yo di mi opinión personal”, aclaró Valentino frente a lo que dijo en el pódcast de Dímelo King sobre el video íntimo de Isabella y Beéle.

Lázaro insistió en que su participación en el pódcast nunca buscó presentar pruebas ni responsabilizar directamente a ninguna de las partes, sino hablar y dar contexto del tema, con el material público y el que él tenía en sus manos.

“En repetidas ocasiones reitero, dije: es mi opinión personal y no la verdad absoluta. Una denuncia la puedo poner yo en este momento en Internet. Vamos a ver qué procede”, señaló el creador de contenido.

La batalla legal entre Valentino Lázaro e Isabella Ladera enciende el debate sobre la opinión en redes sociales - crédito @dimelo.king/tiktok

El creador también recordó que no es la primera vez que enfrenta procesos legales por sus opiniones en medios digitales y menos con la venezolana, pero aclaró que en todas ha salido victorioso y que ha tenido la razón de en sus manos.

“Las seis demandas anteriores que tengo ninguna procedió y me dieron la razón. No tuve que salir a hacer una bulla en redes sociales, porque yo nunca hablo de eso. Vamos a ver con esta qué pasa”, agregó Valentino.

Finalmente, Lázaro se refirió al alcance mediático del caso y cuestionó el criterio de la demanda, afirmando que, de ser así, la influencer tendría que iniciar procesos contra una gran cantidad de personas porque fue un tema que pagó por las manos, ojos y palabras de millones de personas alrededor del mundo.

“Buena suerte y te falta por demandar unas dos millones de personas más que opinaron sobre el tema, dando su opinión personal sin certificar que esa era la verdad absoluta”, concluyó el ahora penalista del pódcast Dímelo King.

Dímelo King revela que Isabella Ladera demandó a Valentino Lázaro por injuria y calumnia indirecta - crédito prensa Dímeso King

La disputa legal apenas comienza y se espera que en los próximos meses se determine si la demanda presentada por Isabella Ladera prospera o si, como en los procesos anteriores que enfrentó Lázaro, la justicia falla a su favor, mientras tanto el equipo con el que trabaja Valentino en el pódcast reiteraron su apoyo con el creador de contenido.

“Te deseamos lo mejor del mundo”, expresó Elkin Jesús de la Hoz, más conocido como Dímelo King.