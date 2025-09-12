Colombia

Último resultado de la Lotería del Quindío hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Armando Montes

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves (Infobae)

Como cada jueves, la Lotería de Quindio celebró el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los resultados ganadores y descubra si se hizo de alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: jueves 11 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 2980

Combinación ganadora: 8469-111.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para cobrar su premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

Esta lotería solo celebra un juegocada semana, todos los jueves después de las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 45 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2 mil millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

Más 200 quindianitos sin serie de 722 mil 892 pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones que en total dan un plan de premios de 9 mil 600 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Quindío?

Para poder jugar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería de Quindíocolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Lotería de Bogotá: ganadores del jueves 11 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería de Bogotá

Lotería de Bogotá: ganadores del

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 11 de septiembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de La Caribeña Noche:

Chontico Día y Noche resultados del 11 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día y Noche resultados

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este viernes 12 de septiembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pilas: Así rotará el Pico

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 12 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Villavicencio: Pico y Placa para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía reveló el actuar criminal

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Blessd se apodera del ranking

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Novio de Andrea Valdiri publicó foto en primer plano y desató críticas en redes sociales: “Con razón solo le mostraba los brazos”

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Deportes

Dayro Moreno llegó con lujoso

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato

Juan Pablo Montoya y su análisis de la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia de la Fórmula 1: “Yo creo que hasta Red Bull se sorprendió”

Millonarios no solo celebró el regreso de Leonardo Castro a las canchas: así va su renovación

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”