Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas San Isidro, Quebrada Larga y algunos sectores de La Floresta y San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad y algunos sectores de Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos Sectores de la Verada Puerto Carreño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Egidos y Pericos, con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos Sectores de la Verada Puerto Carreño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos Sectores de los Barrios Pablo VI, Fatima, Ragonessi y Nuevo Pablo VI. Carrera 5 entre las Calles 5 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores del Correjimineto de Pitiguao y de la Vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Kennedy entre las Calles 13 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Mejoras Publicas entre la Carrera 27 y la 27 a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chapinero, con calle 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas San Vicente y Supata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Viscania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pablo, Sonesi, San Vicente y Algunos Sectores de las Veredas Aco de Peña Blanca, Ropero y el Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos Sectores de Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Palmar y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Bellavista y de la Vereda Cuato Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda La Llana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Centro Calle 12 9 51.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Pozo Negro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios La Granja y 20 de Agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Centro y Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda El Junco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Llano Grande y Penas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Bella Vista y Caoo Fieras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas El Quinal Alto, Delicias Alto y el Vergel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Bella Vista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Centro Poblado La Mesa y Algunos Sectores de las Veredas Altamira, San Jose de la Mesa, Santa Rita, Pan de Azucar, Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos Sectores de la zona Urbana de Suaita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Centro Tolota.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Tierra Adentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Maria Auxiliadora, calle 10 con carrera 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Viami, Pauna, Santa Helena y San Gil.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Yuma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Paramo, Montes y Algunos Sectores de las veredas Jarantiva y Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda El Palmar y Centros Poblados El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda el Jardin.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia, calle 51 entre carrera 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Vega Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda El Volcan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de los Barrios Los Almendros, La Gruta y Vereda Egidos y Pericos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Patios Bajos y Avenda OS.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda El Pino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro Poblado La Palma y algunos Sectores de las Veredas Kilometro 36 y La Moneda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Estocares en la Calle 59 entre la carrera 48 a la 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Albania y Campo 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda El Limon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Sant Rafael y Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): San Vicente de Chucuri Urbano, Carreras 23, 24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda Nucubuca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores de los Barrios Chapinero y Comuneros sobre la Calle 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolivar y Nuevo Soto Mayor, calle 45 con Aenido Prospero Pinzon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Panamericana Sotomayor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos Sectores de la Vereda el Rincon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos Sectores de los Barrios Gaitan y Chapinero en la Carrera 15 entre las calles 9 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas Agua Fria, Carare y Butaregua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos Sectores de las Veredas La Palmita, La Lajita y Hoya de San Jose.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Alcaldía municipal, barrios Las Brisas, El Progreso, El Jardín y Parque Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena Y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad y algunos sectores de Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas San Isidro, Quebrada Larga y algunos sectores de La Floresta y San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos Sabanagrande, Veredas Buenavista, Esperanza, Unión Naranjito, Arales y algunos sectores de Bajo Centro, Monte Bello, Quitianes y Loma De Candela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.