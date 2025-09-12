‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Cuatro creadores contenidos ya habrían sido sondeados por RCN para el regreso del "reality show" en 2026 - crédito @losetodocol/Instagram

La historia de La casa de los famosos en la televisión colombiana es particular. Hasta ahora, los reality shows que triunfaban en el país eran de supervivencia o de talento, como el Desafío en el primer caso, o Yo me llamo y La Voz en el segundo. Pero, los que implicaban que la convivencia fuese el eje del formato no tuvieron mucha suerte, como fue el caso de Gran Hermano en sus ediciones de 2003 (por Caracol Televisión) y otra en 2012 (por Citytv).

Y todo parecía indicar que sería igual en 2024 cuando el Canal RCN anunció su propio formato de telerrealidad. Los problemas de producción marcaron seriamente los primeros episodios de su temporada inaugural, mismos que fueron sorteados de manera paulatina.

Aunque los números de rating no eran los mejores, escándalos como la cercanía entre Miguel Melfi y Nataly Umaña cuando esta se encontraba todavía casada con Alejandro Estrada (entonces participante de MasterChef Celebrity), le dieron notoriedad al programa en su recta final, culminando con la victoria de Karen Sevillano.

Este impulso fue clave para apostar por una segunda temporada en 2025, con una selección entre actores, humoristas, y creadores de contenido que fue bien valorada por los televidentes.

A partir de allí, las dinámicas entre Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García, sumadas a la llegada a mitad de temporada de Altafulla, el ganador de dicha edición, terminaron por darle un éxito rotundo a RCN, que en la gala confirmó que 2026 vería el regreso del formato para una tercera temporada.

Hasta ahora las repercusiones de lo sucedido en la casa estudio seguían siendo el eje de la conversación en medios digitales, especialmente por la relación que Karina y Altafulla iniciaron allí y continuaron al finalizar el reality show. Pero, durante la semana comenzaron a conocerse rumores sobre lo que podría deparar la tercera entrega de La casa de los famosos Colombia.

Hace varios días el programa de farándula Lo sé todo, de Canal 1, dio a conocer una primera lista de la producción con candidatos para participar en 2026, centrada en los actores y actrices considerados.

“Los han llamado, los tienen ahí, pero aún no se ha concretado. Son ocho figuras que estarían en la mira para encender ese reality”, comentó en su momento Oswaldo Martínez, presentador del formato.

En primera instancia, reveló que la mayoría de los candidatos considerados hasta el momento son actores. Entre los nombres figuran el recordado Nerón Navarrete de N.N., Germán Escallón; y Gustavo Ángel, recordado por sus papeles en La mujer en el espejo, Hasta que la plata nos separe o Los caballeros las prefieren brutas.

En cuanto a las actrices, se mencionaron los nombres de Paola Dulce (recordada por su etapa en el Club 10 de Caracol Televisión); la también modelo y presentadora Renata González; Xilena Aycardi, recordada por su protagónico en Las Juanas, Rosmery Bohorquez, Nórida Rodríguez (ambas recordadas por sus papeles como las diablas de Tentaciones), y Linda Lucia Callejas.

Ahora, este jueves 11 de septiembre, el programa de Canal 1 dio a conocer una nueva lista, esta vez centrada en los creadores de contenido.

En la lista figuraron Valentino Lázaro, por estos días en boca de las plataformas digitales al afirmar que el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera fue filtrado por esta última, Javier Cardona, reconocido por su estrecha relación con La Segura; Javier Gómez, reconocido por su humor ácido; y Westcol, uno de los streamers de mayor impacto en el país.

Sobre este último, cabe señalar que días atrás sorprendió al hacer una apuesta relacionada con su presencia en el reality show en 2026: “Voy a participar un mes en La casa de los famosos sí, y solo sí, si Karina gana la pelea contra Karely Ruiz”, afirmó durante una de sus transmisiones.