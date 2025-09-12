Colombia

Declaración de renta: la Dian aclaró si los menores de edad deben o no cumplir con la obligación y cuánto deben pagar

El trámite fiscal recae en los representantes legales cuando los montos superan los límites establecidos por la autoridad tributaria

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El incumplimiento de la declaración
El incumplimiento de la declaración de renta puede generar multas o sanciones - crédito Dian

En Colombia, la normativa vigente establece que la declaración de renta de menores de edad es obligatoria para cualquier niño, niña o adolescente que supere los topes de ingresos o de patrimonio fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La obligación no depende de la edad, sino de los montos recibidos o poseídos, y el trámite debe realizarse por medio de los representantes legales del menor, como padres, tutores o curadores.

La Dian reiteró que el criterio para declarar renta se basa de forma exclusiva en los ingresos y el patrimonio del contribuyente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el año gravable 2024, los topes que obligan a declarar se definieron en 1.400 unidades de valor tributario (UVT) para ingresos, equivalentes a aproximadamente $65,8 millones, y en 4.500 UVT para patrimonio bruto, es decir, cerca de $211,8 millones. Además, si un menor hace compras, consumos, consignaciones bancarias o inversiones que en conjunto superen los 1.400 UVT, también debe presentar la declaración. Estos montos aplican tanto para quienes reciben ingresos por actividades artísticas, deportivas, comerciales, herencias, contratos laborales o inversiones financieras a su nombre.

Miles de menores de edad
Miles de menores de edad hacen transacciones digitales, lo que podría hacer que tengan que declarar renta en la Dian - crédito Ministerio de Educación

La presentación y firma de la declaración de renta de menores corresponde a los padres, tutores o curadores. Los menores de 18 años no pueden hacer el trámite por sí mismos, salvo casos excepcionales en los que un “menor adulto” (de 12 años en adelante) cuente con autorización para hacerlo de manera directa, aunque la situación es poco frecuente. En la mayoría de los casos, los padres o representantes legales deben firmar y presentar la declaración, con lo que aseguran el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley tributaria.

Las situaciones por las que un menor de edad debe declarar renta

Existen diversas situaciones en las que un menor puede estar obligado a declarar renta. Entre los ejemplos más comunes se encuentran los menores que reciben herencias, donaciones, ingresos por actividades artísticas o deportivas, o que figuran como beneficiarios de fideicomisos o inversiones. En muchos hogares, los bienes y rentas de los hijos menores suelen estar bajo la administración de los padres mediante la figura de la patria potestad.

Sin embargo, si los padres renunciaron de manera formal a este usufructo o si el menor es emancipado, la obligación tributaria recae de forma directa sobre el menor, aunque siempre a través de un representante legal.

La declaración de renta se
La declaración de renta se hace teniendo en cuenta el calendario tributario y los últimos dígitos del número de documento -de identidad - crédito Dian

Desconocer esta parte de la norma puede acarrear consecuencias importantes. La omisión en la presentación de la declaración, incluso si el saldo es cero y no hay impuesto a pagar, puede derivar en sanciones, multas y problemas fiscales futuros. La Dian exige que se deje constancia de la información financiera de los menores para evitar complicaciones posteriores, especialmente en casos de ingresos eventuales como herencias o donaciones.

Declarar renta no implica pago

La obligación de declarar renta no implica necesariamente el pago de impuestos. El monto a pagar depende del nivel de ingresos, las deducciones permitidas y los beneficios tributarios aplicables. En muchos casos, los menores que cumplen con la obligación solo deben presentar la declaración, sin que esto se traduzca en un pago efectivo al fisco.

El marco legal contempla particularidades en la administración de los bienes de los menores. Por regla general, los padres administran los bienes bajo la patria potestad, pero existen excepciones en casos de emancipación o ausencia de los padres. En estas circunstancias, la representación puede recaer en tutores, curadores u otras figuras civiles, según lo determine la legislación aplicable.

Son más de seis millones
Son más de seis millones de colombianos los que deben declarar renta - crédito @SenadoGOV/X

No distingue entre adultos y menores

Pablo Mendoza, socio de Liminal Law y experto en derecho tributario, dijo a La República que la obligación de presentar impuestos sobre la renta no distingue entre adultos y menores.

“Lo que quiere decir es que quienes cumplan los supuestos para declarar renta tienen que cumplir esta obligación, inclusive si son menores de edad”, afirmó. Mendoza

También, destacó que, aunque los menores no presentan la declaración directamente, sus padres o representantes deben realizar los trámites ante la Dian y, en ausencia de los padres, la ley prevé otras figuras responsables para garantizar el cumplimiento de la obligación.

Temas Relacionados

Declaración de RentaImpuesto de RentaImpuestosDianMenores de EdadJóvenesColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

En medio de la interpretación de ‘La Culpa’, el cantante sorprendió al interrumpir el tema para ofrecer una improvisación cargada de emocionalidad

Jessi Uribe habría enviado un

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

La colombiana estará presente en la gala del 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles

Sofía Vergara estará de regreso

Petro se refirió de forma despectiva a opositores de su Gobierno en pleno discurso: “Los blanquitos me quieren borrar”

A juicio del primer mandatario, la oposición centra sus argumentos en tapar los logros que ha alcanzado su administración en los tres años de mandato

Petro se refirió de forma

Código Dorado: así funcionará el nuevo protocolo nacional para la atención inmediata de la conducta suicida en Colombia

La medida hace parte del proyecto de resolución del Ministerio de Salud que establece la Estrategia Nacional para la prevención y atención integral de la conducta suicida, con alcance intersectorial y aplicación en todo el territorio

Código Dorado: así funcionará el

Mujer trans mostró su indignación por nombramiento de Juan Carlos Florián en el Ministerio de Igualdad: “Una vergüenza”

La designación del funcionario ha causado indignación porque iría en contra de lo establecido en la Ley de Cuotas, que indica que al menos el 50% del gabinete ministerial debe estar liderado por mujeres

Mujer trans mostró su indignación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe se defendió de

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Yina Calderón expuso una amenaza en su contra previo a la pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Tenerte cerca pa´ meterte un pepaso”

Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

Claudia López dio ‘sopa y seco’ bailando salsa en plena campaña presidencial: “Me tocó salir a defendernos”

Deportes

Luis “Chiqui” García volvería al

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

Barranquilla albergaría la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol sudamericano: de cuál se trata