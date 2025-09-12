Colombia

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de septiembre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 4.574,92 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un incremento del 0,81% frente a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 4.538 pesos.

En la última semana, el euro marca una disminución 1,36%, de modo que en el último año acumula aún una disminución del 0,17%.

Si comparamos el valor con días anteriores, cortó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. En referencia a la volatilidad de la última semana, es inferior a los números logrados para el último año (14,85%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Más de 1.400 indígenas embera volvieron a sus territorios ancestrales, Estado gastó más de $4.000 millones en el traslado

Desde la Unidad de Víctimas confirmaron la llegada exitosa de las comunidades que permanecieron durante varios meses en Bogotá

Más de 1.400 indígenas embera

Juan Carlos Florián pidió evaluar la Ley de Cuotas porque es “muy binaria”: “Tenemos que pensar en las personas como yo”

El ministro de Igualdad y Equidad defendió su nombramiento en la cartera, que ha generado indignación por ir en contra de la Ley 581 de 2000, que establece un mínimo de participación de las mujeres en espacios de poder

Juan Carlos Florián pidió evaluar

Corte ordenó a Meta restituir los derechos de Esperanza Gómez tras el cierre “injustificado” de su cuenta de Instagram

La decisión establece que la medida impuesta a Gómez careció de transparencia sobre las razones específicas del cierre, lo que impidió a la afectada ejercer su derecho a la defensa y a la igualdad de condiciones

Corte ordenó a Meta restituir

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 12 de septiembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Sinuano Día: estos son los números ganadores del viernes 12 de septiembre de 2025

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día: estos son los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

5 películas para niños en

5 películas para niños en Netflix Colombia para entretenerse el fin de semana

Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera: “Prometí nunca fallarles”

Valentino Lázaro aseguró que Isabella Ladera lo demandó: “Fue mi opinión personal, no la verdad del caso”

Cuestionaron a la Toxicosteña por vstirse como Karina García: “Nos mandaron ropa igual”

La Negra Candela criticó el espectáculo de La Toxicosteña y la artista no se aguantó: “Sapa, chismosa, metida, vieja catre...”

Deportes

Figuras de la selección venezolana

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe

Arquero de Venezuela se desahogó tras goleada contra Colombia y la eliminación del mundial: “Este dolor va a quedar”

Apareció el periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” le ganaría sin problemas a Colombia: “Es un golpe duro”

Así fue como Carlos Lampe, arquero de Bolivia, se hizo amigo de James Rodríguez: “Nos conocimos cambiando dinero”

Ramón Jesurún confirmó cuáles serán los rivales de la selección Colombia en los próximos partidos de cara al Mundial 2026