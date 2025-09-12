Euro a peso colombiano en este inicio de fin de semana; precio de apertura

La divisa abrió con ligera ventaja sobre el COP. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

En la jornada de hoy 12 de septiembre el euro se cotiza al comienzo de sesión a 4.564,42 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,58% si se compara con los 4.538 pesos de la sesión previa, informa Dow Jones.

La reacción positiva de la divisa estuvo influenciada por el anunció del Banco Central Europeo (BCE) en el sentido de que terminó el proceso desinflacionario en la región con lo que frena las expectativas de recortes.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una bajada 1,59%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 0,4 por ciento.

El euro en Colombia esta semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, la moneda comunitaria pone el fin a dos sesiones de tendencia negativa.

En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un rendimiento notoriamente inferior a la que reflejan las cifras del último año, “por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes”, detalla Dow Jones.

Actualmente, el euro refleja diversas controversias relacionadas con su permanencia y estabilidad dentro de la Eurozona, debido a desafíos económicos, políticos y estructurales que han puesto a prueba la unidad y resiliencia de la moneda única.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de la región para este año, ubicándolas en apenas un 1,0%, debido principalmente a la debilidad de la inversión, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos y comerciales que afectan la confianza de consumidores y mercados.

Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Una de las principales críticas actuales gira en torno a fallas estructurales en la gobernanza económica de la Unión Monetaria Europea (UME). Expertos señalan la ausencia de una unión bancaria sólida que asegure una regulación efectiva y un mecanismo eficiente para resolver crisis financieras, así como la falta de una unión fiscal que pueda emitir deuda común y realizar transferencias presupuestales para enfrentar choques económicos negativos.

Estas deficiencias limitan la capacidad de reacción frente a crisis y contribuyen a debates sobre la viabilidad a largo plazo del euro sin reformas profundas.

En el ámbito monetario, el BCE ha adoptado medidas como la reducción de los tipos de interés en enero de 2025 para estimular la economía, frente a una inflación todavía alta y presiones económicas internas que ralentizan el crecimiento.

Sin embargo, la débil demanda externa y los problemas de competitividad siguen lastrando a las exportaciones de la zona euro, complicando la recuperación económica y generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas actuales para afianzar la estabilidad de la moneda.

Los años “negros” del euro

La antigua sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania. (AP foto/Michael Probst)

A lo largo de su historia, la moneda europea ha sufrido varias caídas que afectaron tanto su cotización como la confianza en la economía de la Eurozona. Una de las más severas ocurrió en 2010, durante la crisis de deuda soberana. Países como Grecia, Irlanda y España atravesaban serios problemas financieros, lo que llevó a la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para frenar el contagio y restaurar la confianza.

Otro momento crítico se dio entre 2022 y 2023, cuando el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en dos décadas, alcanzando la paridad 1:1. La guerra en Ucrania, la crisis energética por el recorte del gas ruso y la diferencia en políticas monetarias entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) provocaron una fuga de capitales hacia el dólar, debilitando aún más la divisa europea.

Para 2025, el valor del euro volvió a resentirse tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que elevó los aranceles a exportaciones europeas. Esto generó inquietud sobre una posible desaceleración económica en la región, reflejando la vulnerabilidad de la moneda frente a tensiones comerciales.

En 2012, durante una etapa crítica de la crisis financiera, la imposibilidad de devaluar a nivel nacional dentro de la Eurozona agravó los desequilibrios. La caída del tipo de cambio afectó exportaciones clave, especialmente de Alemania, y contribuyó a una mayor incertidumbre económica en el bloque.

