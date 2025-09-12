Colombia

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de septiembre: los últimos movimientos del tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Guardar
Conoce por qué es importante el precio del dólar en Colombia (Infobae)

El dólar inició la jornada del viernes con ganancias frente al peso colombiano mientras que los mercados incrementaron sus apuestas por un posible recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El dólar estadounidense se cotiza al inicio a 3.895,38 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,69% frente a la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 3.922,38 pesos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,62%, por lo que en el último año mantiene aún una disminución del 9,86%.

En relación a los cambios de este día con respecto a días pasados, da la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó una subida del 0,42%, mostrando en los últimos días una falta de estabilidad en los resultados. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (13,78%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal últimamente.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Antes de la última fracción de montaña en el puerto de la Bola del Mundo, los corredores tendrán un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo

Etapa 19 de la Vuelta

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: que pasó

El ciclista italiano impuso un ritmo inalcanzable en la etapa, que le permitió celebrar con sus compañeros un triunfo que refuerza el gran momento del conjunto británico en la ronda española

A Egan Bernal le salió

Evaluna reveló cómo le enseña a su hija mayor a cuidar las palabras que usa y sus pensamientos negativos

La cantante compartió detalles detrás de la razón por la que decidió cambiar la manera en que se habla a sí misma y a quienes la rodean

Evaluna reveló cómo le enseña

Se cayó un ascensor en un conjunto residencial en Barranquilla: una madre y su pequeña hija de 3 años resultaron heridas

El accidente se presentó en uno de los bloques de un conjunto residencial ubicado en la urbanización Alameda del Río, en la capital del Atlántico

Se cayó un ascensor en

Empresas de retail ofrecen empleo para trabajar fines de semana, temporada navideña y en el Black Friday: así puede postularse

El comercio minorista en Colombia incrementa la búsqueda de personal para cubrir la alta demanda de fin de año, con oportunidades laborales temporales en grandes ciudades y municipios

Empresas de retail ofrecen empleo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército brindó informe tras operativo

Ejército brindó informe tras operativo contra la minería ilegal que terminó con los soldados “asonados”, en Puerto Guzmán, Putumayo

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Evaluna reveló cómo le enseña

Evaluna reveló cómo le enseña a su hija mayor a cuidar las palabras que usa y sus pensamientos negativos

Mamá de Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló los momentos oscuros que vivieron con el primer ‘reality’ en el que se inscribió: “Había rechazo”

Emprendedor colombiano acusó públicamente al ‘influencer’ Rubigol por incumplir millonario contrato: “Nicolás, páganos ya”

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Valentina Taguado dejó a Alejandra Ávila a un paso de la eliminación: “No me parece justo”

Blessd se apodera del ranking de Spotify en Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más populares?

Deportes

Etapa 19 de la Vuelta

Etapa 19 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: que pasó

Esta es la figura del Atlético Nacional que se quedará sin jugar varias fechas por “conducta violenta” en la Copa BetPlay

Dayro Moreno llegó con lujoso regalo para Hernán Darío Herrera tras regresar de la selección Colombia

Junior de Barranquilla le “robaría” una figura al Atlético Nacional: aprovecharía un lío en el contrato