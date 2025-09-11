Colombia

Resultados de la Lotería del Valle: ganadores de hoy 10 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Valle y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Valle publicó los resultados de su más reciente sorteo millonario. Aquí están los afortunados ganadores y descubra si obtuvo alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: miércoles 10 de septiembre de 2025.

Número de sorteo: 4813

Combinación ganadora: 0146.

Serie: 074.

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para reclamar tu premio, puedes hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tienes un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

Esta lotería sólo realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9 mil millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones que suman más de 22 mil millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería del Valle?

Para poder ganar a la Lotería del Vallenecesita al menos 6 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 18 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es elegirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

La Lotería del Valle tiene más de 90 años, inició operaciones en 1930 y actualmente sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería del ValleColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados del Baloto: ganadores y números premiados del miércoles 10 de septiembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Resultados del Baloto: ganadores y

Procuraduría investiga seis denuncias por presuntos sobrecostos en Air-e que mencionan al ministro de Minas Edwin Palma

Las pesquisas del ente de control se encuentran en etapa preliminar y buscan esclarecer presuntas irregularidades en contratos y manejos administrativos durante la intervención de la empresa de energía en la Costa Caribe

Procuraduría investiga seis denuncias por

Nuevas estrategias educativas buscan dar respuesta a crisis de biodiversidad

Diversos programas académicos en Colombia optan por sumar componentes éticos y sociales a la formación ambiental, mientras se agrava la desaparición de especies y aumenta la tensión sobre los recursos naturales

Nuevas estrategias educativas buscan dar

Resultados de la Lotería de Manizales: ganadores del miércoles 10 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Manizales y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de

Hombre quedó en video cuando propinó brutal golpiza a su hijo en Yarumal, Antioquia: comunidad exige justicia

El menor fue trasladado a un hogar de paso del ICBF mientras la Fiscalía adelanta la investigación y la Alcaldía activó protocolos de protección integral

Hombre quedó en video cuando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dinamitaron torre de energía en

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2025: atento a

Festival Cordillera 2025: atento a los artículos que podrá ingresar y los que no, el evento se celebrará en el Simón Bolívar

El dúo Mathame traerá NEO a Bogotá, su ambicioso espectáculo de techno y arte visual

Ornella Sierra se defendió de las críticas que recibió por visitar su tierra natal: “En Barranquilla no te quieren, bebé”

Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, sacó sus ‘prohibidos’ para enamorar a una mujer mayor: estos son los tips

Karol G, Shakira y Kapo arrasaron en la lista de nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: esta es la lista completa

Deportes

Prográmese con los colombianos en

Prográmese con los colombianos en la Vuelta a España: hora de salida de los “escarabajos” en la contrarreloj de la etapa 18

Juan David Cabal regresaría a la actividad con la Juventus tras fuerte lesión: esto es lo que se sabe

La selección Colombia tendrá un duro “rival” durante el mundial de 2026: revelador informe sobre el calor extremo

Otro récord para James Rodríguez en las eliminatorias: no solo superó a Lionel Messi en asistencias

Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”