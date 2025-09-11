La Procuraduría investiga seis denuncias por presuntos sobrecostos en Air-e que mencionan al ministro de Minas, Edwin Palma, en su gestión como interventor. - crédito @MinEnergiaCo/X

La Procuraduría General de la Nación confirmó que adelanta seis indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en la empresa Air-e, distribuidora de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena. Los señalamientos apuntan al actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien en el pasado se desempeñó como agente interventor de la compañía.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, anunció las investigaciones desde Barranquilla, durante el XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Según explicó, las diligencias obedecen a denuncias que han sido presentadas formalmente y conocidas públicamente en los últimos meses.

Etapa preliminar y aclaraciones del procurador

Eljach precisó que, aunque el nombre de Edwin Palma ha sido mencionado de manera reiterada en las denuncias, hasta el momento no se ha vinculado directamente a ninguna persona. Además, indicó que el proceso se encuentra en una fase inicial, donde se recopilan pruebas y se individualizan eventuales responsabilidades.

“Se viene adelantando seis indagaciones preliminares cada una obedeciendo a cada una de las seis denuncias que se han conocido. Están en etapa preliminar, no se ha vinculado todavía a nadie, se ha señalado al ministro con nombre propio, pero no ha sido vinculado definitivamente”, puntualizó el procurador.

El jefe del ente de control también informó que ya se adelantan procedimientos disciplinarios, aunque no se han hecho públicos los detalles para proteger la investigación.

Los antecedentes: contratos y posibles sobrecostos

Las actuales indagaciones se suman a la ya conocida investigación abierta el pasado 8 de septiembre de 2025, cuando la Procuraduría revisó presuntas irregularidades en la intervención de Air-e durante la gestión de Palma como agente especial.

De acuerdo con la Procuraduría, las dudas se centraron en el contrato número C00132025, suscrito con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC). En este proceso, Palma habría implementado un esquema de tercerización de compras que generó millonarios sobrecostos en materiales, entre ellos dos transformadores eléctricos. En total, se documentaron 560 adquisiciones bajo este sistema.

El ente de control solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) un dictamen técnico para determinar si los precios pactados estaban ajustados al mercado o si presentaban incrementos injustificados.

Además, la Procuraduría indaga la existencia de posibles nombramientos de allegados al ministro en cargos de la empresa y el presunto “maquillaje” de cifras presupuestales durante su administración.

Contexto de la crisis en Air-e

La intervención de Air-e, que ya cumple un año, se dio para enfrentar la profunda crisis financiera y operativa de la compañía, responsable de atender a más de 1,4 millones de usuarios en la Costa Caribe.

En paralelo a las investigaciones, el ministro Palma ha insistido en que los dueños de Air-e deben responder por la situación de la empresa. Durante una sesión de la Comisión V del Senado, el pasado 10 de septiembre, aseguró que los accionistas son corresponsables del deterioro del servicio y pidió que sean citados en el Congreso.

“A esta comisión le falta una pata, es decir, a esta debió haberse invitado también o debe invitarse para una próxima sesión a los dueños de la empresa, porque ellos no son ajenos al tema. Todos los días nos acosan con derechos de petición”, manifestó el ministro, al tiempo que presentó un informe de 704 páginas con hallazgos de su gestión como interventor.

Entre las irregularidades documentadas en ese informe figuran:

Incumplimiento de inversiones por parte de los dueños de Air-e.

Maltrato a los usuarios y ruptura del pacto social en la Costa Caribe.

Un ciberataque que afectó la operación de la compañía.

Medidas del Gobierno para el Caribe

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, ha trazado una hoja de ruta para garantizar la prestación del servicio en la región, que incluye:

Contratación directa de energía para estabilizar el suministro.

Subasta pública de obras en el mercado de energía de Air-e.

Identificación de siete proyectos prioritarios a cargo de la UPME.

Avance en una agenda regulatoria con la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos.

El ministro Palma ha defendido que, sin la intervención estatal, la Costa Caribe ya estaría enfrentando apagones masivos. Además, anunció el programa Colombia Solar, que busca sustituir subsidios por paneles solares, con el Caribe como primer territorio piloto.

Una investigación con impacto político y regional

El caso Air-e se ha convertido en un tema de alto impacto político y social. Mientras la Procuraduría avanza en determinar si existieron sobrecostos y posibles faltas disciplinarias en la gestión de Edwin Palma, el Gobierno insiste en responsabilizar a los dueños de la compañía por el deterioro del servicio.

Por ahora, la Procuraduría mantiene las seis indagaciones en curso y se espera que en los próximos meses entregue resultados sobre la existencia o no de sobrecostos en los contratos suscritos por Air-e durante la gestión de Palma.