Colombia

Pico y Placa Cartagena evita multas este jueves 11 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los carros que no tienen permitido transitar en Cartagena este 11 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no pueden circular este jueves.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 7, 8,.

Particulares: 7, 8,.

Taxis: No aplica,, .

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa 2025

El gobierno de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguirel Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el auto con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

