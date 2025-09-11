Colombia

Petro respondió a David Luna y acusó al “grupo” que dirige su partido de ser responsable “del mayor desfalco de la salud”

El primer mandatario aseguró que hay pruebas de que los jefes políticos del precandidato estarían inmersos en irregularidades relacionadas con la situación financiera de la Nueva EPS

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El exsenador y precandidato presidencial David Luna señaló al Gobierno de Gustavo Petro de ser responsable de la grave crisis financiera en la que se encuentra la Nueva EPS - crédito Colprensa - Presidencia

Un reciente informe de la Contraloría General de la República, en el que se advierte sobre la grave situación financiera y administrativa en la que se encuentra la Nueva EPS, causó controversia en el país político colombiano y derivó en señalamientos y búsqueda de culpables. El exsenador y precandidato presidencial David Luna, del partido Cambio Radical, responsabilizó directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La razón por la que le cancelan una cita después de meses de espera. La razón por la que un examen urgente nunca llega. La razón por la que lo mandan de hospital en hospital sin darle una solución, se llama Nueva EPS: la más grande del país, intervenida y cooptada por el Gobierno, con más de 11 millones de afiliados en todos los departamentos”, indicó al excongresista en su cuenta de X, en una publicación fechada el 9 de septiembre de 2025.

El presidente y el exsenador se enfrascaron en una larga discusión en redes luego de que este último señalara a la administración de tener responsabilidad en la crisis. Ahora, nuevamente, el primer mandatario reanuda el debate, respondiendo al aspirante a la Presidencia y afirmando que el grupo que controla al partido Cambio Radical sería culpable del desfalco del sistema de salud en general.

En su comentario, no especificó de qué grupo se trata. Sin embargo, aseguró que hay pruebas de que “amigos, copartidarios y jefes políticos” de David Luna estarían envueltos en irregularidades financieras en la Nueva EPS, identificadas e investigadas por las autoridades.

“Con pruebas que tengo acusamos. Proceso judicial sobre los hechos de la quiebra de la Nueva EPS existe. Claro que el grupo que dirige su partido es, en mi opinión, el máximo responsable político y administrativo del mayor desfalco de la salud de la historia de Colombia”, aseveró el presidente.

El presidente Gustavo Petro señaló al grupo que dirige el partido Cambio Radical de ser responsable del “desfalco de la salud” - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo…

