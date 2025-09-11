Petro le contestó a David Luna por afirmar que las cifras en salud están “amañadas”: “Sus amigos, hicieron ‘la estrategia del caracol’ en la Nueva EPS”

Rifirrafe entre Gustavo Petro y David Luna - crédito Montaje Infobae

El senador David Luna criticó la gestión del presidente de Colombia sobre el sistema de salud, a través de un mensaje en X. Según Luna, “hace dos semanas el Presidente se gastó una hora entera mostrando cifras amañadas para decir que la salud iba bien”.

Luna afirmó que la Contraloría reveló recientemente la verdadera causa de los problemas, afirmando: “Hoy la Contraloría encontró la verdadera razón por la que usted, su mamá o su hija tienen que hacer filas interminables para que al final no les entreguen los medicamentos”.

La publicación, que busca poner en evidencia las dificultades que enfrentan los usuarios del sistema de salud, puso en ‘jaque’ al presidente Gustavo Petro, quien por medio de un extenso trino le respondió.

El presidente Petro defendió el desempeño del sistema de salud nacional y lanzó fuertes críticas hacia las Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente en relación con la gestión y los recursos públicos.

A través de un mensaje divulgado en X, el mandatario le afirmó a Luna que las EPS actúan como intermediarios, no como responsables directos de la salud en Colombia, y reiteró que “la salud de Colombia no son las EPS, esas son solo intermediarios que se roban una parte del dinero de la salud de Colombia de manera cuantiosa”.

Petro sostuvo que varios factores políticos habrían influenciado el deterioro financiero de la Nueva EPS y aseguró que “sus amigos, señor David Luna, hicieron la estrategia del Caracol en la Nueva EPS”

