Paloma Valencia confirmó que Consejo de Estado admitió demanda contra decreto que sacaría la reforma a la salud por vía administrativa

A través de sus redes sociales, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia confirmó, el miércoles 10 de septiembre de 2025, que el Consejo de Estado admitió la demanda contra el decreto de reforma a la salud impulsado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que buscaría implementar algunas de las modificaciones que fueron planteadas en la reforma que se radicó en el órgano legislativo, para su respectivo trámite.

La senadora indicó la gravedad de la situación, pues buscaría saltarse la voluntad de los congresistas frente a esta proposición, que se estaría llevando a cabo de manera gradual, a través de estas determinaciones. “No podemos permitir que destruyan un sistema que funcionaba, para entregarlo a la politiquería y la corrupción. La salud de los colombianos es sagrada”, indicó Valencia, en un video que publicó en su perfil de X frente a esta determinación.

La congresista cuestionó la narrativa oficial sobre el estado previo del sistema. “El Gobierno Petro le dijo a los colombianos que el sistema de salud que teníamos era pésimo, lo cual era una gran mentira. Bajo todos los indicadores mundiales, Colombia tenía un buen sistema de salud”, sostuvo la congresista, que, para ilustrar confianza internacional en el modelo colombiano, puso de parangón cómo desde el exterior vienen a atenderse en el territorio nacional.

De acuerdo con la precandidata presidencial, es evidente el deterioro progresivo del sistema bajo la actual administración. “Con ayuda de todos sus áulicos, han venido estrangulándolo, quitándole los recursos. Y entonces, hoy tenemos las EPS, los hospitales y las clínicas quebradas, porque dijeron que iban a hacer giro directo y fracasaron rotundamente”, precisó la parlamentaria, que puso de ejemplo la crítica realidad de lo que sucedería con Nueva EPS.

Paloma Valencia lamentó la crisis que amenaza con acabar a Nueva EPS

En sus declaraciones, la senadora destacó lo que ha sucedido con esta entidad promotora de salud, que era la EPS público-privada de mostrar, pues “se había construido con muchísimo esfuerzo”, pero de aquella organización no queda nada. “La destruyeron, le cerraron más de 81 clínicas, los servicios y las tutelas están en cifras históricas. Hoy la nueva EPS tiene todas las tutelas que antes tenía todo el sistema. Y eso no es lo grave”, adelantó Valencia.

La deuda de la nueva EPS con el sistema es la más grande de todas. “Es más del 40% y está llevándose todo por delante. Intervenida, controlada, administrada por el Gobierno Petro”, agregó la senadora, que advirtió que con este decreto, el Ejecutivo estaría forzando a que todas las entidades promotoras de salud se conviertan en

Sobre el contenido del decreto, la senadora advirtió que el Gobierno con el decreto quiere volver todas las EPS en Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps). ”Y eso no funciona, porque entre otras cosas, lo dejan a discreción de ellos. Es decir, a usted sí, a usted no, a usted sí, a usted no. Todos sabemos que cuando un Gobierno tiene esa facultad, persigue. Y cuando ese Gobierno tiene esa facultad, se vuelve corrupto”, declaró la congresista de oposición.

En este orden de ideas, criticó otras medidas. “Le entregan a los gobernadores y alcaldes las decisiones sobre salud. ¿Ustedes se imaginan los buenos alcaldes de municipios muy pequeños tratando de armar una red de atención de salud? Les va a quedar imposible. Pero se imaginan lo que son los corruptos decidiendo cobrarle a cada hospital que desean meter en la red. Aquí van a destruir el sistema de salud, avanzando en politiquería y en corrupción”, complementó.

De la misma manera, denunció la creación de equipos básicos de salud. “Yo ya les denuncié cómo ahora, con esos equipos básicos, que la Corte Constitucional dijo claramente que no se podría pagar, pues los quieren pagar. ¿Pero adivinen quién escoge? Las Juntas de Acción Comunal, dizque los visitadores médicos. La plata de su salud se baila en pagarle a los amigos de los líderes políticos del petrismo para que hagan campaña. Y usted, sin medicamentos", agregó.

De hecho, Valencia fue contundente en sus afirmaciones sobre los planes del primer mandatario. “La reforma de Petro, que además, como todo lo de él, es absolutamente irresponsable, termina diciéndonos que esa plata que hoy no alcanza va a cubrir muchísimas más cosas”, afirmó Paloma Valencia. Desde la audiencia, una voz expresó el sentir de muchos ciudadanos: “A otro perro con ese hueso. No me digan más mentiras a los colombianos”, indicó.

La senadora concluyó su intervención con un llamado a la defensa del sistema. “Esperamos ganarla para defender la salud de los colombianos. No queremos colombianos haciendo fila. No queremos colombianos que no reciben los medicamentos. Queremos un sistema de salud libre de corrupción, libre de politiquería, con resultados para que la vida de los colombianos se preserve, para que su salud sea sagrada, para que tengamos eficacia, eficiencia y una cobertura total en el territorio", remarcó la congresista, que le puso la lupa a lo que llamó “entuertos” del Gobierno.