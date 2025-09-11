Colombia

Paloma Valencia confirmó que Consejo de Estado admitió demanda contra decreto que sacaría la reforma a la salud por vía administrativa

La precandidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, indicó que interpuso ante el alto tribunal un recurso judicial con el que busca evitar que el primer mandatario implemente modificaciones al sistema del país

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La senadora Paloma Valencia acusó
La senadora Paloma Valencia acusó al presidente Gustavo Petro de destruir el sistema de salud en Colombia - crédito Colprensa

A través de sus redes sociales, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia confirmó, el miércoles 10 de septiembre de 2025, que el Consejo de Estado admitió la demanda contra el decreto de reforma a la salud impulsado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que buscaría implementar algunas de las modificaciones que fueron planteadas en la reforma que se radicó en el órgano legislativo, para su respectivo trámite.

La senadora indicó la gravedad de la situación, pues buscaría saltarse la voluntad de los congresistas frente a esta proposición, que se estaría llevando a cabo de manera gradual, a través de estas determinaciones. “No podemos permitir que destruyan un sistema que funcionaba, para entregarlo a la politiquería y la corrupción. La salud de los colombianos es sagrada”, indicó Valencia, en un video que publicó en su perfil de X frente a esta determinación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora y precandidata presidencial de oposición se refirió a la acción judicial con la que pretende atajar las modificaciones que quiere hacer el presidente de la República frente al sistema de salud - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista cuestionó la narrativa oficial sobre el estado previo del sistema. “El Gobierno Petro le dijo a los colombianos que el sistema de salud que teníamos era pésimo, lo cual era una gran mentira. Bajo todos los indicadores mundiales, Colombia tenía un buen sistema de salud”, sostuvo la congresista, que, para ilustrar confianza internacional en el modelo colombiano, puso de parangón cómo desde el exterior vienen a atenderse en el territorio nacional.

De acuerdo con la precandidata presidencial, es evidente el deterioro progresivo del sistema bajo la actual administración. “Con ayuda de todos sus áulicos, han venido estrangulándolo, quitándole los recursos. Y entonces, hoy tenemos las EPS, los hospitales y las clínicas quebradas, porque dijeron que iban a hacer giro directo y fracasaron rotundamente”, precisó la parlamentaria, que puso de ejemplo la crítica realidad de lo que sucedería con Nueva EPS.

Gustavo Petro insiste en llevar
Gustavo Petro insiste en llevar a cabo la reforma a la saud, ya sea en el Congreso o por decretos - crédito Joel González/Presidencia

Paloma Valencia lamentó la crisis que amenaza con acabar a Nueva EPS

En sus declaraciones, la senadora destacó lo que ha sucedido con esta entidad promotora de salud, que era la EPS público-privada de mostrar, pues “se había construido con muchísimo esfuerzo”, pero de aquella organización no queda nada. “La destruyeron, le cerraron más de 81 clínicas, los servicios y las tutelas están en cifras históricas. Hoy la nueva EPS tiene todas las tutelas que antes tenía todo el sistema. Y eso no es lo grave”, adelantó Valencia.

La deuda de la nueva EPS con el sistema es la más grande de todas. “Es más del 40% y está llevándose todo por delante. Intervenida, controlada, administrada por el Gobierno Petro”, agregó la senadora, que advirtió que con este decreto, el Ejecutivo estaría forzando a que todas las entidades promotoras de salud se conviertan en

Sobre el contenido del decreto, la senadora advirtió que el Gobierno con el decreto quiere volver todas las EPS en Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps). ”Y eso no funciona, porque entre otras cosas, lo dejan a discreción de ellos. Es decir, a usted sí, a usted no, a usted sí, a usted no. Todos sabemos que cuando un Gobierno tiene esa facultad, persigue. Y cuando ese Gobierno tiene esa facultad, se vuelve corrupto”, declaró la congresista de oposición.

Famisanar, Sanitas y Nueva EPS
Famisanar, Sanitas y Nueva EPS son tres EPS que han sido intervenidas por el Gobierno Petro - crédito Colprensa

En este orden de ideas, criticó otras medidas. “Le entregan a los gobernadores y alcaldes las decisiones sobre salud. ¿Ustedes se imaginan los buenos alcaldes de municipios muy pequeños tratando de armar una red de atención de salud? Les va a quedar imposible. Pero se imaginan lo que son los corruptos decidiendo cobrarle a cada hospital que desean meter en la red. Aquí van a destruir el sistema de salud, avanzando en politiquería y en corrupción”, complementó.

De la misma manera, denunció la creación de equipos básicos de salud. “Yo ya les denuncié cómo ahora, con esos equipos básicos, que la Corte Constitucional dijo claramente que no se podría pagar, pues los quieren pagar. ¿Pero adivinen quién escoge? Las Juntas de Acción Comunal, dizque los visitadores médicos. La plata de su salud se baila en pagarle a los amigos de los líderes políticos del petrismo para que hagan campaña. Y usted, sin medicamentos", agregó.

La senadora opositora espera que
La senadora opositora espera que con esta demanda se impidan las reformas que el presidente Gustavo Petro quiere implementar por vía administrativa - crédito Colprensa

De hecho, Valencia fue contundente en sus afirmaciones sobre los planes del primer mandatario. “La reforma de Petro, que además, como todo lo de él, es absolutamente irresponsable, termina diciéndonos que esa plata que hoy no alcanza va a cubrir muchísimas más cosas”, afirmó Paloma Valencia. Desde la audiencia, una voz expresó el sentir de muchos ciudadanos: “A otro perro con ese hueso. No me digan más mentiras a los colombianos”, indicó.

La senadora concluyó su intervención con un llamado a la defensa del sistema. “Esperamos ganarla para defender la salud de los colombianos. No queremos colombianos haciendo fila. No queremos colombianos que no reciben los medicamentos. Queremos un sistema de salud libre de corrupción, libre de politiquería, con resultados para que la vida de los colombianos se preserve, para que su salud sea sagrada, para que tengamos eficacia, eficiencia y una cobertura total en el territorio", remarcó la congresista, que le puso la lupa a lo que llamó “entuertos” del Gobierno.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo PetroReforma a la saludReformas de PetroPrecandidata Paloma ValenciaGobierno PetroNueva EPSCrisis en la saludSalud ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Derrota con Colombia generó cambio radical en el fútbol venezolano: esta fue la decisión que tomaron tras eliminación

La Vinotinto quedó sin posibilidades de acceder a la próxima cita orbital, luego de caer 3-6 con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el estadio Olímpico de Maturín

Derrota con Colombia generó cambio

Impuesto que viene en la nueva reforma de Petro castigaría a los colombianos que quieren disfrutar de diferentes planes

El nuevo gravamen podría reducir el recaudo parafiscal y limitar la inversión en espacios artísticos y deportivos, según advierten gremios comerciales, alertó Fenalco

Impuesto que viene en la

Gustavo Petro arremetió contra el Consejo de Estado y lo acusó de “proteger el poder” con sus decisiones

El presidente de la República, desde Barranquilla (Atlántico), señaló al alto tribunal como uno de los responsables de que no se respeten los derechos de los ciudadanos, pues no está cumpliendo -según él- con su labor de “contener” a la rama judicial en su ejercicio

Gustavo Petro arremetió contra el

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

El ataque ocurrió hacia las 2:00 p. m. cuando los integrantes del vehículo policial, que estaban recogiendo elementos de dotación, fueron detenidos por una explosión de baja potencia y luego por disparos

Emboscada del Clan del Golfo

Miguel Uribe Londoño, que sufrió el asesinato de su hijo, envió conmovedor mensaje a la familia de Charlie Kirk: “Que encuentren consuelo”

El precandidato presidencial, que ha vivido en carne propia el horror de las balas, al perder a su esposa y recientemente al senador Miguel Uribe Turbay, envío a través de sus redes sociales un mensaje de condolencia a la familia del joven activista político norteamericano

Miguel Uribe Londoño, que sufrió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emboscada del Clan del Golfo

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

ENTRETENIMIENTO

Catherine Siachoque, la ‘Villana de

Catherine Siachoque, la ‘Villana de América’, brilla en tres producciones y desafía sus límites: “Si Messi tiene un entrenador, imagínate si uno no va a tener”

Esta fue la última publicación que Juanes le dedicó su mamá en Instagram: “Mi irremplazable Doña Alicia”

Yailin la más viral sorprendió a sus seguidores con la apertura de su propia iglesia: “Es una obra admirable”

La mujer rey, una epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

Deportes

Kevin Mier es lapidado por

Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”

Derrota con Colombia generó cambio radical en el fútbol venezolano: esta fue la decisión que tomaron tras eliminación

Jhon Jáder Durán se aleja más del Fenerbahce y la selección Colombia: “Su lesión es grave”

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”