Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

Natanael Cano debutará en Colombia con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 13 de noviembre - crédito cortesía Breakfast Live

Pese a la intensa actividad programada para 2025 en materia de conciertos en Colombia, los anuncios para los últimos meses del año siguen revelándose poco a poco. En las últimas horas se confirmó el debut en vivo en el país de uno de los artistas más destacados de los últimos años en la música latinoamericana.

Se trata de Natanael Cano, uno de los máximos exponentes de los denominados “corridos tumbados”. El artista llegará por primera vez al país para presentarse el próximo 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

El evento, organizado por Breakfast Live, forma parte de una serie de cinco presentaciones anunciadas por el propio artista en sus redes sociales, con las que se espera que el artista cierre su actividad en vivo durante 2025, perfilándose como uno de los espectáculos musicales más esperados del año en la capital colombiana.

El denominado "rey de los corridos tumbados" sumó a Colombia en una serie de cinco fechas que brindará en los últimos meses de 2025 - crédito cortesía Breakfast Live

Dicho recorrido que llevará a Cano por varias ciudades de Centroamérica, entre ellas Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, antes de llegar a la capital colombiana. La parada en Bogotá destaca por la magnitud del recinto, reconocido como uno de los más prestigiosos a nivel internacional, sumado al creciente interés del público local en los grandes espectáculos que alberga el recinto, tanto nacionales como extranjeros.

Las entradas para el concierto de Natanael Cano estarán disponibles en dos fases de preventa y una venta general a través de Tuboleta - crédito cortesía Breakfast Live

Las entradas saldrán a la venta a través de Tuboleta y contarán con dos fases de preventa. La primera iniciará a partir del viernes 12 de septiembre a las 10:00 a. m., y se extenderá hasta el lunes 15 a las 9:59 a. m., o hasta agotar el aforo separado para esta fase. Para acceder a ella, se debe realizar un registro previo y mediante un código se podrá acceder a la plataforma.

La segunda preventa será para clientes de Movistar Total, iniciará el viernes 12 a las 11:00 a. m., y se mantendrá hasta agotar existencias. Por último, el lunes 15 de septiembre a las 10:00 a. m. saldrán a la venta las entradas para todas las formas de pago.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta a partir del 12 de septiembre en preventa, y a partir del 15 para todas las formas de pago - crédito cortesía Breakfast Live

El rango de precios está entre los $149.000 y los $660.000 pesos de acuerdo con la localidad, sin incluir el costo añadido por el servicio prestado or la tiquetera. La edad mínima de ingreso es de 16 años, por lo que habrá zonas libres de alcohol en cuatro bandejas del recinto (206, 214, 306 y 314).

La historia del “rey de los corridos tumbados”

Originario de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, Natanael Cano es reconocido como el creador y principal impulsor de los “corridos tumbados”, un subgénero que ha transformado la música regional mexicana al mezclar los ritmos regionales con elementos del trap el reguetón.

De hecho, el lanzamiento de su LP debut Corridos Tumbados (2019) marcó un punto de inflexión en la escena musical de su país, continuada y profundizada en lanzamientos posteriores. El más reciente, Porque La Demora (2025), siguió con esa premisa, contribuyendo a consolidar su influencia entre la juventud latina.

Belinda y Natanael Cano, coincidieron en "300 Noches", uno de los grandes éxitos de 2024 - crédito YouTube

El impacto internacional de Cano se refleja en sus colaboraciones con figuras de renombre como Bad Bunny, con quien grabó Soy el Diablo Remix, Alejandro Fernández en Amor Tumbado, Snoop Dogg, o Belinda en el éxito viral 300 Noches, que le valió una nominación a los Premios Juventud 2025. Además, su sencillo Perlas Negras, junto a Gabito Ballesteros, alcanzó el primer puesto en el Top 50 de Spotify México y se posicionó en el Top 50 Global, lo que evidencia su alcance en las plataformas digitales.

Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y un acumulado de 33 mil millones de reproducciones a nivel mundial, Cano terminó por impulsar un fenomeno musical capaz de trascender fronteras, dejando huella tanto en la música mexicana como en el panorama latino global.