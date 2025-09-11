Colombia

Melissa Gate revela planes de colaboración musical con Karol G: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín”

Tras su paso por ‘La casa de los famosos’, la creadora de contenido antioqueña confirmó que está gestionando un proyecto junto a la estrella urbana, al tiempo que busca alianzas con otros artistas reconocidos del género

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La exparticipante de reality asegura
La exparticipante de reality asegura que está esperando que La Bichota esté en Medellín para buscarla - crédito @karolg / Instagram

La creadora de contenido Melissa Gate, reconocida por su participación en La casa de los famosos, anunció su intención de desarrollar una carrera musical y confirmó que está en proceso de preparar una colaboración con Karol G.

Durante una entrevista en el programa mexicano Cállate los ojos, Melissa compartió detalles sobre sus proyectos actuales y su aspiración de trabajar con artistas destacados del género urbano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conversación tomó un giro relevante cuando la conductora le preguntó por los rumores sobre un posible trabajo conjunto con Karol G: “Melissa, yo en algún momento escuché que te estaba buscando Karol G para hacer una colaboración de Tropicoqueta. ¿Qué pasó con eso? ¿Sí vamos a ver a Melissa con Karol G?”.

Melissa respondió: “Próximamente, no solo con Karol G, sino con otros artistas haciendo muchas colaboraciones. Ustedes saben que yo estoy incursionando en el mundo de la música. Tengo una canción que se llama ‘Reales’, le ha ido muy bien, entonces esto da a entender que lo estás haciendo bien”.

La finalista de 'Lcdlf'aseguró que
La finalista de 'Lcdlf'aseguró que es fanatica de Karol desde hace varios años - crédito captura de pantalla Cami Pulgarín / YouTube

Según Melissa, el acercamiento a Karol G ha sido posible gracias a la visibilidad obtenida tras su paso por el reality show, así como al apoyo de su público más fiel. “Siempre he sido muy fan de ella, y gracias a la exposición de La casa de los famosos, mi fandom se encargó de hacer ese junte, de que las dos nos conociéramos. Como que ella se enterara que estoy acá, que la apoyo desde siempre, la admiro, me encanta su música”, señaló.

La influencer antioqueña explicó que, aunque todavía no han coincidido físicamente, se mantiene atenta al regreso de Karol G a Medellín para concretar el encuentro. “No nos encontramos porque ella anda de gira, pero apenas llegue a Medellín estoy pendiente para irla a buscar”, comentó.

Melissa Gate detalló que su interés por la música no se limita a una sola colaboración. Explicó que está en contacto con diferentes figuras de la escena urbana: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín: Blessd, Ryan Castro, Maluma, J Balvin… pues estoy tocando puertas a ver quién me para bolas. Bad Bunny también lo estoy buscando por ahí”, declaró entre risas.

El anuncio provocó comentarios divididos en redes sociales, donde numerosos usuarios pusieron en duda la veracidad de la colaboración a pesar de las declaraciones de Melissa. “Karol es muy reina para colaborar con alguien que su talento es hacer bullying”, “Melissa con la realidad un poco alterada”, “pero para hacer música debes tener talento”, “ella jura”, “esa perdedora tiene la realidad muy distorsionada”.

Gate aseguró que quiere colaborar
Gate aseguró que quiere colaborar con varios talentos de Medellín - crédito cortesía del Canal RCN

Melissa revela las secuelas físicas y emocionales tras retirarse las prótesis de glúteos

Melissa Gate abordó públicamente el motivo que la llevó a retirarse las prótesis de sus glúteos, una decisión que tomó tras experimentar complicaciones de salud a raíz de un accidente doméstico. La creadora de contenido narró el episodio durante una entrevista con el influencer mexicano Kuno, y describió los momentos críticos posteriores a la lesión que cambió su perspectiva sobre las cirugías estéticas.

“Yo me hice una explantación de glúteo”, explicó. El incidente ocurrió en el baño de su casa, lugar que definió como riesgoso debido a lo liso del piso. “Me caí en el baño. No sé si fue que me enjaboné demasiado... Ni yo me explico cómo me caí”, relató Melissa, quien confesó haber incorporado tapetes antideslizantes como una medida para evitar nuevos accidentes. La caída le provocó un dolor intenso, y al revisarse, notó que la prótesis había cambiado de lugar.

Melissa Gate fue invitada oficialmente
Melissa Gate fue invitada oficialmente al Dubai Fashion Week, evento anual que posiciona el diseño de Emiratos Árabes Unidos - crédito @Nmar2255/X

Melissa Gate decidió comunicarle el incidente a su madre y a una amiga, y documentó la situación con fotos antes de buscar ayuda médica. Intentó reacomodar el implante sin éxito, lo que la llevó a consultar de inmediato a profesionales de la salud. “Era un dolor muy fuerte”, resumió sobre su experiencia.

La influencer detalló que, debido a la urgencia, optó por tramitar la intervención en el sector privado y buscó un préstamo bancario para cubrir los gastos. “Todavía estoy pagando el préstamo. Estoy pagando la operación de las nalgas y la sacada de las nalgas”, contó en tono relajado durante la conversación.

La recuperación tuvo repercusiones relevantes: “Me tuvieron que hacer muchos exámenes para mirar cómo estaba la cosa ahí”, aseguró, incluyendo una resonancia magnética para descartar daños mayores. La presencia de un hematoma que tardó varias semanas en desaparecer fue uno de los síntomas que más la preocupó.

La paisa contó que las prótesis se desacomodaron en sus glúteos y decidió operarse - crédito @all.melissagate/TikTok

Hacia el final de la entrevista, Melissa reflexionó sobre la experiencia y admitió: “Yo creo que el peor error que yo cometí en mi vida fue haberme puesto glúteo”. Reconoció, además, el impacto financiero que enfrentó, ya que tuvo que asumir tanto el costo de la cirugía de aumento como el procedimiento para remover los implantes.

Temas Relacionados

Melissa GateKarol GLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Salario mínimo en Colombia podría subir el 11% en 2026 con el aumento que buscaría el Gobierno Petro: en cuánto quedaría

La propuesta oficial anticipa un alza significativa para el próximo año, mientras expertos advierten sobre posibles presiones en los costos empresariales y riesgos para la contratación formal en sectores clave

Salario mínimo en Colombia podría

Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera

El Dj Jake Castro, con quien la madre de los hijos del artista barranquillero comparte su vida, aprovechó la polémica para lanzarle una indirecta: “Prometí nunca fallarles”

Novio de Cara Rodríguez, exesposa

Expulsaron de Medellín a estadounidense buscado por robo millonario en Las Vegas

El operativo internacional involucró labores de inteligencia y coordinación entre varias entidades, lo que permitió identificar al fugitivo y cerrar el cerco sobre su paradero en la ciudad

Expulsaron de Medellín a estadounidense

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

El líder del Ineos Grenadiers ganó por primera vez en la ronda ibérica, lo que le permitió entrar en la historia del ciclismo colombiano

Así fue la fría narración

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 11 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Karina García aceptó encontrarse con

Karina García aceptó encontrarse con seguidor que viajó de España a Medellín para conocerla: lo recibió con aguardiente

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

Elizabeth Loaiza reveló que su hija fue amenazada con filtrar video íntimo como en el caso de Beéle e Isabella Ladera: “Su exnovio la manipulaba”

La candidata trans de Miss Universe Colombia 2025 ya tiene trabajo: actuará junto a la exreina Laura Barjum y Robinson Díaz

Deportes

Así fue la fría narración

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

Resumen y resultado de la Vuelta a España 2025: etapa 18, contrarreloj individual por Valladolid

Carlos Antonio Vélez criticó a Ramón Jesurún por hablar de que Colombia podría jugar la final del Mundial: “Tacó burro”

James Rodríguez tendría puesto fijo en el Mundial de Norteamérica, según Ramón Jesurún: “Va a ser el capitán”

Iván Mejía aseguró que James Rodríguez es “el mejor jugador de la historia de la selección Colombia”, pero no “el mejor futbolista colombiano”: “Son cosas diferentes”