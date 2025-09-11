Melissa Gate revela planes de colaboración musical con Karol G: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín”

La exparticipante de reality asegura que está esperando que La Bichota esté en Medellín para buscarla - crédito @karolg / Instagram

La creadora de contenido Melissa Gate, reconocida por su participación en La casa de los famosos, anunció su intención de desarrollar una carrera musical y confirmó que está en proceso de preparar una colaboración con Karol G.

Durante una entrevista en el programa mexicano Cállate los ojos, Melissa compartió detalles sobre sus proyectos actuales y su aspiración de trabajar con artistas destacados del género urbano.

La conversación tomó un giro relevante cuando la conductora le preguntó por los rumores sobre un posible trabajo conjunto con Karol G: “Melissa, yo en algún momento escuché que te estaba buscando Karol G para hacer una colaboración de Tropicoqueta. ¿Qué pasó con eso? ¿Sí vamos a ver a Melissa con Karol G?”.

Melissa respondió: “Próximamente, no solo con Karol G, sino con otros artistas haciendo muchas colaboraciones. Ustedes saben que yo estoy incursionando en el mundo de la música. Tengo una canción que se llama ‘Reales’, le ha ido muy bien, entonces esto da a entender que lo estás haciendo bien”.

La finalista de 'Lcdlf'aseguró que es fanatica de Karol desde hace varios años - crédito captura de pantalla Cami Pulgarín / YouTube

Según Melissa, el acercamiento a Karol G ha sido posible gracias a la visibilidad obtenida tras su paso por el reality show, así como al apoyo de su público más fiel. “Siempre he sido muy fan de ella, y gracias a la exposición de La casa de los famosos, mi fandom se encargó de hacer ese junte, de que las dos nos conociéramos. Como que ella se enterara que estoy acá, que la apoyo desde siempre, la admiro, me encanta su música”, señaló.

La influencer antioqueña explicó que, aunque todavía no han coincidido físicamente, se mantiene atenta al regreso de Karol G a Medellín para concretar el encuentro. “No nos encontramos porque ella anda de gira, pero apenas llegue a Medellín estoy pendiente para irla a buscar”, comentó.

Melissa Gate detalló que su interés por la música no se limita a una sola colaboración. Explicó que está en contacto con diferentes figuras de la escena urbana: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín: Blessd, Ryan Castro, Maluma, J Balvin… pues estoy tocando puertas a ver quién me para bolas. Bad Bunny también lo estoy buscando por ahí”, declaró entre risas.

El anuncio provocó comentarios divididos en redes sociales, donde numerosos usuarios pusieron en duda la veracidad de la colaboración a pesar de las declaraciones de Melissa. “Karol es muy reina para colaborar con alguien que su talento es hacer bullying”, “Melissa con la realidad un poco alterada”, “pero para hacer música debes tener talento”, “ella jura”, “esa perdedora tiene la realidad muy distorsionada”.

Gate aseguró que quiere colaborar con varios talentos de Medellín - crédito cortesía del Canal RCN

Melissa revela las secuelas físicas y emocionales tras retirarse las prótesis de glúteos

Melissa Gate abordó públicamente el motivo que la llevó a retirarse las prótesis de sus glúteos, una decisión que tomó tras experimentar complicaciones de salud a raíz de un accidente doméstico. La creadora de contenido narró el episodio durante una entrevista con el influencer mexicano Kuno, y describió los momentos críticos posteriores a la lesión que cambió su perspectiva sobre las cirugías estéticas.

“Yo me hice una explantación de glúteo”, explicó. El incidente ocurrió en el baño de su casa, lugar que definió como riesgoso debido a lo liso del piso. “Me caí en el baño. No sé si fue que me enjaboné demasiado... Ni yo me explico cómo me caí”, relató Melissa, quien confesó haber incorporado tapetes antideslizantes como una medida para evitar nuevos accidentes. La caída le provocó un dolor intenso, y al revisarse, notó que la prótesis había cambiado de lugar.

Melissa Gate fue invitada oficialmente al Dubai Fashion Week, evento anual que posiciona el diseño de Emiratos Árabes Unidos - crédito @Nmar2255/X

Melissa Gate decidió comunicarle el incidente a su madre y a una amiga, y documentó la situación con fotos antes de buscar ayuda médica. Intentó reacomodar el implante sin éxito, lo que la llevó a consultar de inmediato a profesionales de la salud. “Era un dolor muy fuerte”, resumió sobre su experiencia.

La influencer detalló que, debido a la urgencia, optó por tramitar la intervención en el sector privado y buscó un préstamo bancario para cubrir los gastos. “Todavía estoy pagando el préstamo. Estoy pagando la operación de las nalgas y la sacada de las nalgas”, contó en tono relajado durante la conversación.

La recuperación tuvo repercusiones relevantes: “Me tuvieron que hacer muchos exámenes para mirar cómo estaba la cosa ahí”, aseguró, incluyendo una resonancia magnética para descartar daños mayores. La presencia de un hematoma que tardó varias semanas en desaparecer fue uno de los síntomas que más la preocupó.

La paisa contó que las prótesis se desacomodaron en sus glúteos y decidió operarse - crédito @all.melissagate/TikTok

Hacia el final de la entrevista, Melissa reflexionó sobre la experiencia y admitió: “Yo creo que el peor error que yo cometí en mi vida fue haberme puesto glúteo”. Reconoció, además, el impacto financiero que enfrentó, ya que tuvo que asumir tanto el costo de la cirugía de aumento como el procedimiento para remover los implantes.