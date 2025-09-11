Gustavo Bolívar augura el éxito del petrismo en las elecciones de 2026: “Nos pone en segunda vuelta sí o sí”

El precandidato aseguró que otros aspirantes opositores no han presentado propuestas para favorecer al país - crédito - crédito Carlos Ortega/EFE

Las elecciones presidenciales de 2026 suponen un reto para el progresismo de izquierda, hoy representado por el presidente Gustavo Petro. Son varios los aspirantes de derecha que esperan tomar las riendas del país, alegando que la gestión del primer mandatario ha empeorado la situación del territorio en aspectos como la economía, la seguridad y las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, desde el progresismo-petrismo avanzan en la contienda electoral, buscando que sus políticas tengan una continuidad en los próximos cuatro años de administración. Esto, sin que el jefe de Estado sea reelegido, como han advertido desde la oposición.

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y precandidato presidencial Gustavo Bolívar se refirió al respecto, afirmando que la posibilidad de que el petrismo permanezca en el poder tras los comicios de 2026 es alta. Según el aspirante, la consolidación de la unidad y el apoyo a Gustavo Petro serían factores determinantes para asegurar la llegada de la coalición oficialista a una eventual segunda vuelta presidencial.

El precandidato aseguró que es erróneo pensar que el petrismo está derrotado - crédito Carlos Julio Martinez/REUTERS

“Es muy alta, muy alta (la posibilidad) por dos razones: por la unidad que estamos consolidando, por el voto duro del presidente Petro, eso ya nos pone en segunda vuelta sí o sí, yo te lo aseguro, hoy te lo firmo acá”, explicó el exfuncionario del Gobierno, en conversación con la revista Semana.

Asimismo, insistió en que existe un importante respaldo electoral y en que, una vez alcanzada la etapa de la segunda vuelta, resultará clave la movilización de simpatizantes y el despliegue de maquinaria política —que genera controversia entre la ciudadanía—. Con estos respaldos, el petrismo podría mantenerse en la Presidencia de Colombia por otro periodo.

No obstante, Bolívar aclaró que, llegado a una segunda vuelta, “pueden pasar mil cosas”, como por ejemplo, que otro aspirante de una corriente política distinta sea elegido como mandatario. Pero, pese a que ese escenario es posible, el exdirector y precandidato insistió en el poder convocante que tendría el petrismo de cara a las elecciones, y que le garantizarían, por lo menos, ser el contrincante en la etapa final del proceso electoral.

Gustavo Bolívar aseguró que el 50% de los votos están asgurados para el petrismo en las elecciones de 2026 - crédito REUTERS

“Ya por lo menos tenemos el 50% de la elección que es estar en segunda vuelta. Ya de ahí para arriba, el que mejor haga campaña, el que más mueva simpatizantes, el que más mueva la opinión y también las maquinarias”, precisó.

Respecto a la oposición, el precandidato aseguró que los principales contendores tienen una visión equivocada sobre el oficialismo y sus posibilidades de ofrecer una batalla electoral a la altura. “Creen que estamos derrotados y entonces se dedican a hacer antipetrismo”. En su opinión, la oposición “no hace propuestas”, contrario a lo que estaría pasando con los precandidatos alineados con el progresismo.

Además, recordó que hay una parte de la población colombiana que aprueba la gestión del presidente Gustavo Petro y que espera que sus políticas y reformas se mantengan en la próxima administración.

“Ellos simplemente haciendo antipetrismo y creen que con eso les alcanza. Cuando hay un 40% del país que piensa que Petro sí está cambiando este país”, manifestó el dirigente.

Gustavo Bolívar aseguró que las elecciones de 2026 están supeditadas a lo que representan Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito EFE

En ese sentido, además de augurar un buen resultado para el petrismo en las elecciones de 2026, aseguró que los precandidatos y precandidatas del centro podrían no prosperar, puesto que, generalmente, “los extremos triunfan”. Desde su perspectiva, actualmente la ciudadanía espera un presidente o presidenta que enarbole las posturas de Gustavo Petro o del ex jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez, que representa a la derecha colombiana.

“El centro se va diluyendo en propuestas que ni Petro ni Uribe, ni Petro ni Uribe, pero este país es Petro y Uribe. ¿Qué le vamos a hacer?”, dijo al medio citado.