Expulsaron de Medellín a estadounidense buscado por robo millonario en Las Vegas

Ciudadano estadounidense capturado en Medellín - crédito Migración Colombia

Un ciudadano estadounidense, buscado por un robo millonario en Las Vegas y con procesos pendientes en Miami, fue expulsado de Medellín tras ser localizado en un hotel del sector El Poblado.

La operación, resultado de la colaboración entre Migración Colombia, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la agencia estadounidense U.S. Marshals, permitió su entrega a la justicia de su país y refuerza el mensaje de cero tolerancia frente a criminales extranjeros en la ciudad.

“Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami. Había intentado esconderse en Medellín, gastando parte del dinero producto de ese delito. Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El operativo se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento, que permitieron identificar el paradero del fugitivo en Medellín, donde intentaba pasar desapercibido.

Declaraciones de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre la captura de ciudadano estadounidense - crédito captura de pantalla / X

El individuo era requerido en Estados Unidos por un delito de hurto, específicamente un robo millonario cometido en Las Vegas, y tenía cuentas pendientes en Miami. Durante su estancia en la ciudad, utilizó parte del dinero obtenido ilícitamente para costear su vida, lo que facilitó su localización por parte de los investigadores.

La colaboración entre las instituciones colombianas y la agencia U.S. Marshals fue determinante para la captura y posterior expulsión del ciudadano estadounidense. Tras su salida de Medellín, fue entregado a las autoridades estadounidenses y capturado en Miami, cerrando así el ciclo de cooperación internacional que permitió su retorno a la justicia de su país de origen.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la efectividad del trabajo articulado entre las diferentes entidades y reiteró la postura de la ciudad frente a la presencia de delincuentes extranjeros.

En sus declaraciones, subrayó que la administración local mantiene una política firme de no permitir que Medellín se convierta en refugio para quienes buscan evadir la justicia internacional.

“Caen porque caen. Hoy ya salió de Medellín, expulsado por Migración Colombia y capturado en Miami por los U.S. Marshals. Este operativo se suma a otros recientes: el pasado 19 de agosto también se logró la expulsión de otro fugitivo buscado por homicidio. Medellín no es refugio de criminales. Aquí no hay escondite para quienes creen que pueden huir de la justicia“, afirmó Gutiérrez.

Este caso se suma a otros operativos recientes en la ciudad. El 19 de agosto, las autoridades lograron la expulsión de otro fugitivo, en esa ocasión buscado por homicidio, lo que refuerza la tendencia de acciones coordinadas para evitar que Medellín sea utilizada como escondite por personas requeridas por delitos graves en el extranjero.

La reciente expulsión evidencia el compromiso de las autoridades locales y nacionales de impedir que la ciudad sea utilizada como amparo por quienes intentan eludir la acción de la justicia internacional.