Colombia

Expulsaron de Medellín a estadounidense buscado por robo millonario en Las Vegas

El operativo internacional involucró labores de inteligencia y coordinación entre varias entidades, lo que permitió identificar al fugitivo y cerrar el cerco sobre su paradero en la ciudad

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Ciudadano estadounidense capturado en Medellín
Ciudadano estadounidense capturado en Medellín - crédito Migración Colombia

Un ciudadano estadounidense, buscado por un robo millonario en Las Vegas y con procesos pendientes en Miami, fue expulsado de Medellín tras ser localizado en un hotel del sector El Poblado.

La operación, resultado de la colaboración entre Migración Colombia, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la agencia estadounidense U.S. Marshals, permitió su entrega a la justicia de su país y refuerza el mensaje de cero tolerancia frente a criminales extranjeros en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y también tenía cuentas pendientes en Miami. Había intentado esconderse en Medellín, gastando parte del dinero producto de ese delito. Su presencia fue detectada gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento en la ciudad”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El operativo se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia, coordinación internacional y seguimiento, que permitieron identificar el paradero del fugitivo en Medellín, donde intentaba pasar desapercibido.

Declaraciones de Federico Gutiérrez, alcalde
Declaraciones de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sobre la captura de ciudadano estadounidense - crédito captura de pantalla / X

El individuo era requerido en Estados Unidos por un delito de hurto, específicamente un robo millonario cometido en Las Vegas, y tenía cuentas pendientes en Miami. Durante su estancia en la ciudad, utilizó parte del dinero obtenido ilícitamente para costear su vida, lo que facilitó su localización por parte de los investigadores.

La colaboración entre las instituciones colombianas y la agencia U.S. Marshals fue determinante para la captura y posterior expulsión del ciudadano estadounidense. Tras su salida de Medellín, fue entregado a las autoridades estadounidenses y capturado en Miami, cerrando así el ciclo de cooperación internacional que permitió su retorno a la justicia de su país de origen.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la efectividad del trabajo articulado entre las diferentes entidades y reiteró la postura de la ciudad frente a la presencia de delincuentes extranjeros.

En sus declaraciones, subrayó que la administración local mantiene una política firme de no permitir que Medellín se convierta en refugio para quienes buscan evadir la justicia internacional.

“Caen porque caen. Hoy ya salió de Medellín, expulsado por Migración Colombia y capturado en Miami por los U.S. Marshals. Este operativo se suma a otros recientes: el pasado 19 de agosto también se logró la expulsión de otro fugitivo buscado por homicidio. Medellín no es refugio de criminales. Aquí no hay escondite para quienes creen que pueden huir de la justicia“, afirmó Gutiérrez.

Este caso se suma a otros operativos recientes en la ciudad. El 19 de agosto, las autoridades lograron la expulsión de otro fugitivo, en esa ocasión buscado por homicidio, lo que refuerza la tendencia de acciones coordinadas para evitar que Medellín sea utilizada como escondite por personas requeridas por delitos graves en el extranjero.

La reciente expulsión evidencia el compromiso de las autoridades locales y nacionales de impedir que la ciudad sea utilizada como amparo por quienes intentan eludir la acción de la justicia internacional.

Temas Relacionados

Robo millonario en Las VegasCiudadano estadounidense expulsadoMedellínU.S. MarshalsMigración ColombiaFederico GutierrezAlcalde de MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 11 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la

Resumen y resultado de la Vuelta a España 2025: etapa 18, contrarreloj individual por Valladolid

Filippo Ganna, compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers, fue el ganador de la jornada que tuvo que ser recortada por la seguridad de los deportistas

Resumen y resultado de la

Varios heridos por enfrentamientos en la UPI La Rioja en Bogotá mientras se adelantaba en retorno a sus territorios de cientos de indígenas

Este grupo de cerca de setenta indígenas se opuso a regresar a sus territorios y atacaron con objetos contundentes a los funcionaros distritalesen la capital colombiana

Varios heridos por enfrentamientos en

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Los dos hombres, abatidos junto a otros dos guerrilleros, son señalados de ejecutar el ataque terrestre contra la aeronave militar, que dejó trece policías como víctimas mortales

General Triana compartió desde Washington

Frente 36 de las disidencias trataron de evitar que el Ejército Nacional se llevaran el cuerpo de alias Román en Antioquia

El despliegue de la organización criminal luego del operativo que dio de baja a “Román” generó temor en la población y obligó al cierre de comercios en el municipio de Campamento

Frente 36 de las disidencias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos serían los tres enlaces

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate revela planes de

Melissa Gate revela planes de colaboración musical con Karol G: “Estoy gestionando para verme con muchos artistas en Medellín”

Karina García aceptó encontrarse con seguidor que viajó de España a Medellín para conocerla: lo recibió con aguardiente

Rating Colombia: ‘Desafío Siglo XXI’ incrementó su audiencia con la nueva eliminación, y ‘MasterChef’ lucha por entrar en el top 3

Rolando Ochoa anuncia el lanzamiento de un acordeón bautizado con su nombre: cualquier persona puede adquirirlo

Elizabeth Loaiza reveló que su hija fue amenazada con filtrar video íntimo como en el caso de Beéle e Isabella Ladera: “Su exnovio la manipulaba”

Deportes

Así fue la fría narración

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

Resumen y resultado de la Vuelta a España 2025: etapa 18, contrarreloj individual por Valladolid

Carlos Antonio Vélez criticó a Ramón Jesurún por hablar de que Colombia podría jugar la final del Mundial: “Tacó burro”

James Rodríguez tendría puesto fijo en el Mundial de Norteamérica, según Ramón Jesurún: “Va a ser el capitán”

Iván Mejía aseguró que James Rodríguez es “el mejor jugador de la historia de la selección Colombia”, pero no “el mejor futbolista colombiano”: “Son cosas diferentes”