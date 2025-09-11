Colombia

Esposa de J Balvin habría dejado en evidencia la reconciliación del paisa con Bad Bunny: “Un clásico”

Valentina Ferrer realizó una publicación en TikTok con uno de los éxitos más recordado del álbum ‘Oasis’

Jimmy Nomesqui Rivera

Jimmy Nomesqui Rivera

La modelo compartió un éxito de J Balvin y Bad Bunny - crédito Redes Sociales

En la actualidad, J Balvin y Bad Bunny son artistas consagrados en la industria del reguetón; sin embargo, el puertorriqueño y el colombiano se han mantenido lejanos desde hace varios años.

Esta situación ha provocado que en más de una ocasión los seguidores de ambos artistas pidan un reencuentro, puesto que años atrás consolidaron su carrera a nivel internacional cuando se estrenó su álbum Oasis.

A pesar de que Bad Bunny nombró al colombiano en una canción reciente, durante su participación en el programa El vacilón de la mañana, el cafetero negó que existiera algún tipo de enemistad entre ellos.

“Yo creo que cada uno tiene sus momentos donde se tiene que enfocar en lo suyo. La verdad no tengo nada en contra de Benito (Bad Bunny), cien por ciento, la verdad”.

J Balvin está promocionando el
J Balvin está promocionando el estreno de su nuevo sencillo - crédito Reuters

Podría haber reencuentro de los reguetoneros

En las últimas semanas, Bad Bunny ha sido noticia por la gira que está realizando en Puerto Rico, que es la antesala a una serie de conciertos en el exterior tras el estreno del álbum Debí tirar más fotos.

Cabe recordar que los 30 conciertos de Bad Bunny en la isla fueron llamados “No me quiero ir de aquí” y terminarán el 14 de septiembre, en lo que se especula, estará acompañado con los mayores exponentes de reguetón en el mundo.

La posibilidad de que J Balvin sea incluido en la lista comenzó a tener más fuerza con una publicación en TikTok de Valentina Ferrer, esposa del colombiano, que compartió el fragmento de uno de los éxitos de Oasis con la frase “Un clásico” como descripción.

Se trata del sencillo La canción; además, llamó la atención que la modelo argentina compartió uno de los fragmentos interpretados por Bad Bunny, en el que recuerda los buenos momentos vividos.

Se especula con la presencia
Se especula con la presencia de J Balvin en uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico - crédito NyT

La publicación de la argentina se hizo viral debido a que en los comentarios, seguidores de Bad Bunny y J Balvin afirmaron que la publicación de la modelo representará el reencuentro de los artistas.

“Dime que se reconciliaron, por favor”, “José va a ir al Choli con Bad Bunny, esa es la señal amiga” o “Valentina, no seas mala, haz que tu esposo se arregle con Bad Bunny, los extrañamos”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Hasta el momento, Bad Bunny y J Balvin no se han pronunciado al respecto. Mientras que el puertorriqueño se ha mantenido al margen de las redes sociales durante su residencia en la isla, el colombiano está promocionando el estreno de un sencillo con Ke Personajes.

Después de que su publicación se convirtió en tendencia, Ferrer subió un video con la frase: “Mi mente cuando me doy cuenta que la cague”, que ha sido tomado como un intento para desviar la atención del tema.

La modelo afirmó que solo
La modelo afirmó que solo buscaba recordar un "clásico" - crédito @ValentinaFerrer/TikTok

El recuerdo de J Balvin de sus éxitos con Bad Bunny

En la entrevista mencionada inicialmente, el colombiano también habló de la importancia que tuvo para su carrera el álbum que tuvo con Bad Bunny,

“Hubo un momento muy bonito donde creamos ese equipo de Oasis team, brutal, un álbum muy chimba, histórico. Nunca se había escuchado una unión así entre un colombiano y un puertorriqueño”.

Cabe recordar que con Oasis, los reguetoneros se convirtieron en los artistas más escuchados en las principales plataformas, provocando que ganarán diferentes premios y obtuvieran un reconocimiento por parte de Billboard en 2020.

Por último, J Balvin aseguró que seguía teniendo una “vibra” con el puertorriqueño y que se alegraba de todo lo positivo que pasaba en su vida.

“No hablamos, pero yo creo que, seguramente, cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. No hay motivos tampoco. Yo celebro el éxito de Benito”.

