Colombia

En Europa se votará una resolución para rechazar la presunta alianza entre Petro y Maduro: así lo sentenció una congresista

La representante aseguró que desde el Viejo Continente ya tienen identificado al presidente Gustavo Petro como uno de los socios más relevantes del dictador venezolano

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El político europeo explicó las implicaciones de la resolución que será votada para Colombia - crédito @linamariagarri1/x

Cada vez son más los países que buscan declarar al cartel de los soles como organización terrorista. El 11 de septiembre de 2025 se votará en Europa una resolución con este fin que, además, deja muy mal parado al presidente Gustavo Petro con respecto a los efectos de su gestión en la democracia colombiana.

La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, compartió a través de su cuenta oficial de la red social X un video del eurodiputado Germán Terch, del partido ultraconsevador Vox, en el que explicó las implicaciones del documento que el parlamento de ese continente votará con relación a Colombia.

Según el parlamentario, la resolución deja claro que el efecto de Petro en la vida democrática del país es “demoledor” y que existe una presunta alianza del mandatario con el cartel de soles, por lo que para la corporación a la que pertenece Terch esa organización debe ser incluida en la lista de grupos terroristas.

“Una resolución que deja muy claro que Petro realmente está teniendo un efecto demoledor sobre la democracia colombiana. Por eso en esta resolución lo queríamos dejar muy claro y con esta alianza de Petro con el cartel de los soles se recomienda expresamente en la resolución que se le considere, entre en la lista de organizaciones terroristas“, expresó el diputado europeo.

En Europa se votará una resolución para declarar al cartel de los soles como organización terrorista - crédito Infobae

En este sentido, el político del Viejo Continente aseguró que durante el Gobierno Petro incrementaron las amenazas terroristas en contra de la población civil, de miembros de la fuerza pública, así como los hechos violentos en contra de los contradictores a las políticas impulsadas desde la Casa de Nariño.

Terch, además, comparó el recrudecimiento de la violencia en el país con las conexiones de Venezuela con el grupo del narcotráfico del que hacen parte el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y altos miembros militares del régimen del vecino país.

Según el político ultraconservador, la relación entre Maduro y Petro se ve reflejada en el incremento del accionar delictivo del grupo del narcotráfico sobre el que ya pesan declaraciones de Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú y República Dominicana, como organización terrorista que amenaza seriamente la democracia en la región.

Maduro es señalado de ser el jefe del cartel de los soles - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Sobre lo dicho por el europeo en la grabación, la congresista colombiana se refirió asegurando que, ante el mundo, Petro ya fue identificado como uno de los hombres de confianza del dictador venezolano, lo que calificó con vehemencia como una “vergüenza”.

“A @petrogustavo ya lo tienen identificado en el mundo como el amigo de Maduro, dictador y jefe de la organización narcoterrorista denominada Cártel de los Soles, una ¡Vergüenza!“, escribió la representante.

En la misma línea y refiriéndose al documento que será votado por el Parlamento Europeo, aseguró que tiene como fin rechazar la violencia en territorio colombiano y condenar el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La representante señaló que en Europa ya tienen identificado a Petro como amigo del dictador - crédito @linamariagarri1/x

“De la misma manera, tiene el objetivo de rechazar la ola de ataques terroristas en #Colombia durante el gobierno de Petro y condenar el asesinato de Miguel Uribe”, explicó la legisladora.

El mensaje de la congresista, así como la resolución europea, llegan en un momento en el que el Gobierno nacional enfrenta serios cuestionamientos por la relación del presidente con el dictador venezolano que, adicionalmente, ha sido señalada por figuras de la política nacional como una muestra de complicidad del mandatario colombiano con el régimen del país vecino.

A su vez, es un argumento más que alimenta el riesgo de una posible descertificación del país por parte de Estados Unidos, con relación a la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio y a la lucha contra el narcotráfico en la región.

