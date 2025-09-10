Colombia

Venta de casas y carros en Colombia: así funciona el pago de la retención en la fuente para el vendedor

En Colombia, la venta de un inmueble o un vehículo incluye la obligación de pagar retención en la fuente, requisito indispensable para cerrar el trámite

Por Mauricio Villamil

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Al realizar la compraventa de una vivienda o de un automóvil en Colombia, uno de los pasos que no puede omitirse es el pago de la retención en la fuente, mecanismo tributario que permite al Estado recibir anticipadamente un porcentaje del impuesto sobre la renta.

Este descuento recae en el vendedor y se convierte en un requisito obligatorio para que la transacción quede formalizada ante las autoridades.

renta, alquiler, departamento, apartamento, vivienda,
renta, alquiler, departamento, apartamento, vivienda, real estate, inmuebles, alquilar, rentar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, este proceso no solo hace parte de los trámites administrativos, sino que constituye una contribución directa al sistema fiscal.

En palabras entregadas desde Bancolombia al El Tiempo, “la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios [...]. Este mecanismo le da la posibilidad al gobierno, por ejemplo, de no tener que esperar a que pase un año fiscal completo para recibir el impuesto de renta, sino que lo puede hacer mensualmente, lo que le garantiza el recaudo sin tener que esperar las declaraciones de los contribuyentes”.

Este descuento es aplicado tanto en operaciones de compraventa de bienes raíces como en transacciones de vehículos. La diferencia radica en el momento y la entidad ante la cual se efectúa el pago, aunque en ambos casos la obligación se mantiene sobre el propietario que transfiere el bien.

Venta de viviendas e inmuebles

Cuando se negocia una casa, un apartamento o cualquier otro tipo de propiedad raíz, la retención en la fuente debe cancelarse en el proceso de escrituración, que se adelanta en una notaría.

Según la normatividad vigente, la tarifa general corresponde al 1 % del valor de la venta cuando no supera las 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). Ese monto se considera un anticipo al impuesto de ganancia ocasional que posteriormente el vendedor deberá declarar en su impuesto de renta anual.

alquileres, renta, firma de contratos,
alquileres, renta, firma de contratos, edificios, apartamentos, departamentos, compra y venta de inmuebles, inmobiliaria, bienes raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos en que el inmueble no se utilice como vivienda, o si la operación supera las 20.000 UVT, la tarifa aumenta y puede llegar hasta el 2,5 %. La notaría solo autoriza la firma de la escritura cuando la retención ha sido cancelada, por lo que este paso es indispensable para culminar el traspaso legal de la propiedad.

De esta forma, el pago se convierte en una condición previa para que la transferencia de dominio quede registrada y pueda inscribirse en la Oficina de Instrumentos Públicos. Sin la constancia del recaudo, la operación queda incompleta y no es reconocida oficialmente.

Compraventa de vehículos

En el caso de los automotores, el proceso se adelanta en las secretarías de tránsito de cada ciudad o municipio. Allí, el vendedor debe cancelar el valor correspondiente a la retención en la fuente como requisito para que se formalice el traspaso.

El cálculo se realiza con base en el avalúo comercial del vehículo, no sobre el precio pactado entre las partes. De manera similar a lo que ocurre con la vivienda, la tarifa que se aplica generalmente es del 1 %. Una vez efectuado el pago, se procede con el registro oficial que acredita al nuevo propietario.

Compra de autos - llaves
Compra de autos - llaves - venta de vehiculos

Si el descuento no se realiza, la autoridad de tránsito no autoriza el cambio de titularidad, por lo cual el carro sigue figurando a nombre del dueño anterior. Esto convierte la retención no solo en una obligación tributaria, sino en un requisito legal para consolidar el negocio jurídico.

Un trámite que asegura el cierre de la venta

El mecanismo de retención en la fuente funciona como una garantía para el Estado, en tanto asegura un recaudo inmediato, y para los compradores, al constituirse en una condición para validar el proceso de transferencia. Tanto en las notarías como en las oficinas de tránsito, las autoridades actúan como garantes del cumplimiento de esta obligación, verificando que el vendedor haya cancelado lo correspondiente antes de continuar con el trámite.

Este procedimiento busca también prevenir la evasión fiscal, ya que los pagos son controlados directamente en el momento de la transacción y registrados por las entidades competentes. Así, se evita que los contribuyentes omitan la obligación de declarar estas operaciones en sus reportes de impuestos.

En la práctica, para quienes venden un inmueble o un vehículo en Colombia, la retención en la fuente constituye un pago ineludible y su cumplimiento define la viabilidad del negocio. Tanto notarios como funcionarios de tránsito están facultados para exigir la certificación del pago antes de dar por concluido el proceso.

Temas Relacionados

Retención en la fuenteImpuestosVenta de inmueblesVenta de vehículosColombia-noticias

Más Noticias

Petro pide libertad para Enrique Márquez y familias reclaman acción por colombianos presos en Venezuela

El llamado del presidente por un dirigente opositor venezolano reactivó el debate sobre los 37 colombianos detenidos

Petro pide libertad para Enrique

José Obdulio Gaviria se convierte en el nuevo mentor político de Juan Carlos Pinzón en su camino electoral

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón recibió el respaldo de José Obdulio Gaviria, figura con más de cuatro décadas de trayectoria política

José Obdulio Gaviria se convierte

Senador Julián Gallo a Armando Benedetti: “No trate de ocultar su fracaso” tras elección de Camargo

El senador de Comunes respondió a las afirmaciones del ministro del Interior luego de la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional

Senador Julián Gallo a Armando

Unión Europea reafirma respaldo a Colombia tras asesinato de Miguel Uribe y pide avanzar en la paz

Kaja Kallas expresó que el éxito del proceso de paz sigue siendo la mayor prioridad de la UE y anunció más cooperación con Colombia

Unión Europea reafirma respaldo a

Char y Verano piden a Petro crear operador local para manejar la energía en Atlántico y Barranquilla

El alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico plantearon en una carta a la Presidencia asumir la operación de Air-e

Char y Verano piden a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secretario de Gobierno de Pradera,

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch, Thunderbolts y

Lilo & Stitch, Thunderbolts y más: lo mejor de Disney+ Colombia para ver en familia

Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

Mónica Fonseca se despidió de Paris con emotivo mensaje: “Contigo se van historias que amaré por siempre”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts favoritos

Este fue el ‘picante’ mensaje del ‘Tino’ Asprilla a Beéle tras las burlas por su video íntimo: “Para eso estamos los amigos”

Deportes

Néstor Lorenzo tras victoria de

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”

Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela

La historia de Luis Suárez, el goleador de Colombia de cara al mundial de 2026: “Tenemos selección para grandes cosas”

Esta fue la última vez que la selección Colombia marcó seis goles en un partido: Falcao fue protagonista con un doblete

Selección Colombia terminó unas eliminatorias históricas: quedó cerca de su mejor presentación en el camino mundialista