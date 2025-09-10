Colombia

Tras revelaciones del ministro del Interior de Ecuador sobre la junta del narcotráfico, John Reimberg volvió a hablar sobre la visita del presidente Petro a Manta: “Eso es lo que nosotros conocemos hasta la fecha”

El funcionario del Gobierno ecuatoriano volvió a referirse a la visita del jefe de Estado colombiano a la ciudad costera, que ha desatado un sinfín de interrogantes

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El ministro de Interior de
El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg - crédito José Jácome/EFE

En medio del balance que hizo John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, sobre el resultado de operaciones en la zona fronteriza entre Colombia y ese país, el funcionario volvió a referirse a la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Manta, que ha desatado un sinfín de interrogantes.

En conversación con La FM, Reimberg afirmó que durante la estadía del jefe de Estado en esa ciudad puerto de la costa central del país latinoamericano, su presencia no es de destacar, teniendo en cuenta que “Básicamente, llegó a la ciudad de Manta, se alojó en un domicilio en el cual estuvo si mal no me equivoco, fueron dos días, del cual no salió. Permaneció únicamente y eso es lo que nosotros conocemos hasta la fecha”.

La presencia de Petro en Ecuador tenía como fin hacer presencia en la posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador en mayo de 2025; sin embargo, luego de asistir al acto protocolario, se habría desplazado hacia Manta, lugar donde se hallaban alias Fito, cabeza de Los Choneros, organización criminal relacionada con actividades de narcotráfico en ese país.

A pesar de haber sido capturado por las autoridades años anteriores, en enero de 2024, se fugó de la Penitenciaría del Litoral, generando la reactivación de la violencia, impulsando al presidente Noboa a declarar el estado de excepción.

Por lo anterior, la prensa empezó a especular sobre la coincidencia de ambos hombres en Manta y un supuesto encuentro. Días más tarde, ‘Fito’ fue nuevamente detenido por las autoridades de ese país.

A raíz de la controversia, la Plenaria de la Cámara de Representantes colombiana en un trabajo mancomunado con el Parlamento de Ecuador hicieron una solicitud formal para que se haga claridad de los hechos, teniendo en cuenta los siguientes puntos para la investigación:

