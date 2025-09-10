Colombia

Tensión en el Congreso, representante Santiago Osorio llamó “mequetrefe” al vicepresidente de la Cámara: “Pequeñez política”

El congresista aseguró que el funcionario Juan Sebastián Gómez no le dio la palabra por haber firmado una carta que impide que el Gobierno nacional quite los peajes

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El representante Santiago Osorio señaló
El representante Santiago Osorio señaló al congresista Juan Sebastián Gómez de haber firmado una carta, debido a presiones que estaría recibiendo el Gobierno por parte de gremios relacionados con peajes - crédito @osoriosantiago/X y @jua11se/X

En la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 10 de septiembre de 2025 se vivió un momento de tensión entre los legisladores debido a la intervención del representante del partido Alianza Verde Santiago Osorio Marín. El congresista se quejó porque, al parecer, el vicepresidente de la corporación, Juan Sebastián Gómez, no le dio la palabra.

Al permitírsele expresarse, criticó al funcionario refiriéndose a su gestión: “Lo único que yo sí le voy a decir Juan Sebastián es que nunca usted como vicepresidente debería poner por encima de sus funciones de dar garantías en esta plenaria, su realidad política y su pequeñez política en el departamento de Caldas”, aseveró.

En su exposición, aseguró que Gómez tuvo una razón específica para impedir su participación en la plenaria: el reconocimiento de que, presuntamente, algunos gremios estarían presionando al Gobierno para evitar que en Caldas y en otras concesiones del país se suspendan los peajes.

Uno de los motivos por los que este mequetrefe que tenemos de vicepresidente no me dio la palabra, es porque firmó esa carta que impide que el Gobierno nacional quite los peajes”, denunció el representante a la Cámara.

En desarrollo…

