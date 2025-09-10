Colombia

Chontico Día y Noche los números ganadores miércoles 10 de septiembre 2025

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Por Armando Montes

Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

La lotería del Chontico día, que se juega en el sur de Colombia, es uno de los juegos con más tradición en la nación. Su fácil acceso y las múltiples opciones para ganar la han hecho una de las más elegidas. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a domingo a las 13:00 horas, en el horario local.

Entre sus principales ventajas está la variedad de modalidades de juego, permitiendo a los participantes ganar con las tres últimas cifras o incluso con las cuatro cifras exactas.

Aquí le presentamos los resultados del del último sorteo con fecha 10 de septiembre En caso de ser ganador, recuerde mantener su boleto en un lugar seguro, ya que es el único justificante para recibir su premio.

Números sorteados del Chontico Día

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 10 de septiembre de 2025 en el sorteo de Chontico Día. Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Número ganador: 0830

Quinta: 9

Números ganadores Chontico Noche

Sorteo: 6282

Número ganador: 4392

Quinta: 9

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

