Colombia

Qué pasa con el contrato de un trabajador en Colombia si le filtran un video íntimo como el de Beéle e Isabella Ladera

Historias recientes muestran cómo la exposición digital puede afectar la reputación y el bienestar de trabajadores y personalidades

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

En Colombia existen varias formas
En Colombia existen varias formas de terminar un contrato de trabajo - crédito Luisa González/Reuters

La reciente filtración de un video íntimo que involucra al cantante colombiano Beéle y a la influenciadora venezolana Isabella Ladera reavivó el debate en Colombia sobre la protección de la privacidad y las consecuencias legales y laborales para quienes ven vulnerada su intimidad. El caso, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, generó inquietud sobre el alcance de la ley y el respaldo que pueden esperar las víctimas, en especial, cuando su imagen pública se ve comprometida.

Al respecto, la preocupación social y la necesidad de respuestas claras urge ante un fenómeno que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes.

El fenómeno de la filtración de imágenes íntimas no es nuevo, pero la exposición mediática de casos recientes intensificó o la alarma social. La difusión no autorizada de contenido privado, en especial, cuando involucra a personalidades reconocidas, suele tener repercusiones que trascienden el ámbito personal y afectan el entorno profesional. En Colombia, la viralización de estos materiales suscitó preguntas sobre la protección legal de las víctimas y el impacto que estos hechos pueden tener en su estabilidad laboral.

La relación de Isabella Ladera
La relación de Isabella Ladera y el cantante Beéle no tuvo una duración oficial definida, pero ámbos confirmaron su relación a mediados de 2024 y finalizaron de manera definitiva en octubre de 2024 - crédito Billboard

Consecuencias legales y protección de datos sensibles

Desde el punto de vista jurídico, la ley colombiana es clara: la filtración de videos o fotografías íntimas constituye un delito. Este acto se considera un atentado contra la dignidad y la intimidad, ya que las imágenes de carácter privado se clasifican como datos sensibles bajo la normativa nacional. El artículo 220 del Código Penal colombiano sanciona la difusión de imágenes privadas sin consentimiento, lo que la tipifica como imputaciones deshonrosas. Las penas para quienes incurren en esta conducta oscilan entre 16 y 54 meses de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 1.500 salarios mínimos ($2.135.250.000).

No solo la persona que hace la filtración inicial incurre en delito; quienes redistribuyen o reenvían este tipo de contenido también se exponen a sanciones penales y económicas.

Implicaciones laborales y opinión experta

En el ámbito laboral, la situación presenta matices importantes. El presidente de Chapman Wilches, Charles Chapman López, experto en derecho laboral, explicó a Portafolio que en Colombia existen varias formas de terminar un contrato de trabajo: por justa causa, por decisión unilateral del empleador con pago de indemnización, o por mutuo acuerdo con un bono de retiro.

Charles Chapman López, abogado laboralista,
Charles Chapman López, abogado laboralista, es el presidente de la firma Chapman Wilches - crédito charleschapmanlopez/X

Chapman López enfatizó que la filtración de un video íntimo no constituye una justa causa de despido, ya que pertenece a la esfera personal del trabajador y no figura entre las causales establecidas por la ley. “Otra cosa es que el contenido del video afecte directamente a la empresa, por ejemplo, si contiene insultos contra la organización, filtración de información confidencial o calumnias hacia los directivos. En ese caso, el problema no sería la filtración en sí, sino el contenido”, precisó el abogado.

Estabilidad laboral

De igual forma, advirtió que la estabilidad laboral en Colombia es relativa. El empleador puede terminar el contrato de manera unilateral, siempre que asuma el pago de la indemnización correspondiente. También es posible que la empresa y el trabajador lleguen a un acuerdo para la desvinculación, especialmente si la presión mediática o el impacto reputacional resultan insostenibles para alguna de las partes.

Así las cosas, la protección de datos sensibles y la defensa de la dignidad personal se convierten en elementos clave para evitar que las víctimas de filtraciones enfrenten una doble victimización: la exposición pública y la pérdida de su empleo.

Respeto y apoyo

De igual manera, Chapman López habló de la responsabilidad social y empresarial ante estos casos. Instó a las empresas y a la sociedad a manejar estas situaciones con respeto y apoyo. “Todos tenemos vida íntima y personal, y nadie está exento. Lo que no debe pasar es que se convierta en motivo de morbo, burla o discriminación en el entorno laboral”, afirmó al medio. El llamado es a rechazar cualquier forma de estigmatización y a promover la empatía hacia quienes sufren la vulneración de su privacidad.

Isabella Ladera asegura que Beéle
Isabella Ladera asegura que Beéle filtró el video - crédito Instagram

Las consecuencias emocionales para las víctimas de la filtración de imágenes íntimas pueden ser graves. El presidente de Chapman Wilches advirtió sobre el riesgo de depresión, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas en casos extremos. Por esta razón, recomendó que las empresas acompañen a los trabajadores afectados y eviten situaciones que puedan agravar su malestar. El acompañamiento institucional y el respaldo de los compañeros de trabajo resultan fundamentales para mitigar el impacto psicológico de estos hechos.

Protección de datos sensibles

En cuanto a las acciones legales disponibles, tanto las víctimas como las organizaciones pueden recurrir a la vía penal, civil o laboral para exigir sanciones contra los responsables. La ley colombiana protege los datos sensibles y contempla penas de prisión y multas para quienes difundan imágenes privadas sin autorización. Precisamente, la redistribución del contenido también constituye un delito, lo que refuerza la necesidad de actuar con responsabilidad ante la recepción de este tipo de materiales.

El debate sobre la filtración de videos íntimos también dio pie a un llamado a la prevención y a la reflexión social. Charles Chapman López instó a la ciudadanía a ser consciente de los riesgos que implica exponer la intimidad en entornos digitales, pero también a rechazar de manera colectiva las conductas que atentan contra la dignidad de las personas. El avance en la lucha contra el matoneo escolar y el acoso laboral sirve como ejemplo de que la sociedad puede modificar sus actitudes y proteger a quienes se ven afectados por la vulneración de su privacidad.

Yeimmy Ilias Isaza, profesora de
Yeimmy Ilias Isaza, profesora de Barranquilla, cuenta con más de 392.000 seguidores en Instagram - crédito yeilu21/Instagram

Imagen pública y estabilidad laboral: el caso de Yeimmy Ilias Isaza

Como ejemplo de cómo la imagen pública en redes sociales puede influir en la estabilidad laboral, aunque no medie una filtración ilegal, está el caso de Yeimmy Ilias Isaza, profesora de Barranquilla con más de 392.000 seguidores en Instagram.

Isaza, actual consultora, conferencista y docente, fue despedida de su cargo de profesora después de que los directivos de la escuela en la que se desempeñaba consideraran que sus publicaciones en redes sociales no se ajustaban a las políticas institucionales.

A pesar de contar con el respaldo de los estudiantes y de recibir muestras de apoyo de sus seguidores, quienes defendieron el derecho a expresarse con libertad, la docente perdió su empleo. Luego, Isaza encontró una nueva oportunidad laboral en una escuela que respeta su forma de vestir y ha continuado su carrera como empresaria en el sector de la moda.

