Procuraduría General abrió investigación contra exedecán de Gustavo Petro señalado de acosar sexualmente a una oficial del Ejército

La Procuraduría investigará al mayor para verificar su responsabilidad en los presuntos actos de acoso sexual - crédito Colprensa/Ejército Nacional

Dos días después de que el país conociera la historia de la entonces asesora jurídica de la Segunda División del Ejército Nacional, que denunció presuntos actos de acoso sexual en su contra por parte de un exedecán del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría inició un proceso formal contra el uniformado.

Según informó el ente de control en la mañana del miércoles 10 de septiembre, el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus ahora es objeto de un proceso disciplinario para comprobar su responsabilidad en los hechos denunciados por presunto acoso sexual.

“Por presunto acto sexual y violencia de género, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien fungía como edecán de la Presidencia de la República”, señaló la Procuraduría.

Según informó el Ministerio Público, la decisión se produce tras una queja interpuesta por una oficial del Ejército ante la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga, que señala que el incidente habría ocurrido el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

La denuncia involucra acusaciones de violencia, amenazas y acoso sexual en el Batallón Caldas de Bucaramanga - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

La investigación, liderada por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, concluyó preliminarmente que existen elementos que comprometen la actuación del funcionario, lo que motivó la apertura formal del proceso.

“Hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaria en contra del mayor del Ejército”, detalló la Procuraduría en su comunicado.

Dentro de las primeras medidas tomadas, el órgano de control ha solicitado la recolección y práctica de pruebas con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si corresponde la imposición de posibles sanciones disciplinarias hacia el mayor Rodríguez Lemus.

La Procuraduría también enfatizó su política de proteger los derechos de las mujeres y reiteró su postura frente a la violencia de género. En este sentido, el organismo manifestó que “reafirma su compromiso de velar por la defensa de los derechos de la mujer y rechazar todo tipo y acto de violencia de género”.

Mayor Sammy Rodríguez enfrenta otro proceso en la Fiscalía

Una denuncia por presunto acto sexual violento involucra al mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, edecán de la Presidencia de la República de Colombia, según información publicada por W Radio.

Denuncia Fiscalía Mayor del Ejército a Edecán de Presidencia - crédito Captura de Pantalla W Radio

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y ya ha recibido declaraciones de testigos sobre los hechos. La oficial denunciante, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la Segunda División, relató que el 13 de mayo de 2025, en el cantón Palonegro del Batallón Caldas, en Bucaramanga (Santander), Rodríguez Lemus la abordó en su vehículo y, tras un intercambio, le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”.

La militar afirmó que, pese a rechazar la insinuación, el mayor la tocó en el hombro y los senos, y luego intentó tocar a su hijo de 12 años de manera inapropiada.

De acuerdo con el testimonio recogido por W Radio, la situación se agravó cuando el mayor, en aparente estado de embriaguez, insultó y amenazó a la oficial con frases como: “Perra, malparida, hijueputa, perra, hijueputa (SIC), devuélvame el celular, la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender, porque yo trabajo con (Gustavo) Petro, perra hijueputa (SIC)”. La denunciante expresó temor por su “integridad laboral, familiar y personal” y solicitó que el caso no sea encubierto.

La oficial también aseguró que Rodríguez Lemus intentó comunicarse con su esposo para persuadirlo de que no informara a los superiores sobre lo ocurrido. El mayor Rodríguez, por su parte, declaró a W Radio que la acusación es un montaje. Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso.