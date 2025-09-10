Olmedo López, exdirector de la Ungrd, llegó a declarar en la Corte Suprema de Justicia: tendría pruebas en contra del exministro Ricardo Bonilla

Olmedo López se presentó ante la justicia este miércoles 10 de septiembre de 2025 - crédito Colprensa

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, se presentó este miércoles 10 de septiembre de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en el proceso que investiga posibles actos de corrupción.

El expediente en cuestión involucra a seis legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes habrían gestionado proyectos a cambio de apoyar la aprobación de créditos estatales.

Durante la diligencia, la defensa de López tiene previsto entregar al magistrado Misael Fernández material probatorio que, según sostiene, compromete al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla con la red de irregularidades detectada.

Según la información conocida, Bonilla está señalado por supuestamente intentar sobornar a varios congresistas durante su gestión. Las pruebas entregadas a la Corte incluyen evidencia documental que vincularía al exministro con maniobras para influir ilegalmente en procesos legislativos.

Entre los testigos mencionados en la investigación figuran el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

El caso, que involucra presuntos sobornos y manejo irregular de recursos públicos, se enmarca en un escándalo de corrupción que alcanza a altos funcionarios y exdirectivos de la Ungrd.

Cabe destacar que el testimonio de López cobra relevancia en medio de recientes denuncias sobre el manejo de recursos públicos y la destinación de proyectos con fines políticos.

Olmedo López afirmó que el presidente Petro lo llamó “traidor de la izquierda”

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, afirmó que enfrenta graves riesgos para su seguridad personal luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera señalamientos públicos en su contra.

López actualmente procesado y capturado por hechos relacionados con un escándalo de corrupción, sostuvo que el jefe de Estado lo calificó como “traidor de la izquierda” durante una alocución presidencial.

Según la versión de López, este calificativo equivale a haberle puesto “precio a su cabeza” y lo dejó en una situación de vulnerabilidad.

“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de ‘traidor de la izquierda’, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza”, declaró el exfuncionario.

Pese a haber manifestado su deseo de continuar el proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, López comunicó que mantendrá silencio ante algunas autoridades hasta que existan condiciones adecuadas de seguridad. Esta determinación incluye aplazar declaraciones ante organismos como la Corte Suprema de Justicia.