María Fernanda Cabal reaccionó al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, en Utah: “Defendió los valores tradicionales”

La población estadounidense está consternada por el asesinato del activista Charlie Kirk, afín al pensamiento del presidente Donald Trump. El ciudadano recibió un disparo mientras participaba en un evento político de su tour “America Comeback” llevado a cabo en Utah Valley University. El jefe de Estado norteamericano se pronunció, ordenando el ondeo de banderas a media asta.

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 6:00 p. m.”, escribió Trump en la red social Truth Social.

Lo sucedido en suelo estadounidense traspasó fronteras, generando una ola de indignación y repudio en otros países, incluido Colombia. Políticos afines al mandatario norteamericano y al activista asesinado rechazaron el acto de violencia del que fue víctima.

Entre las personas que se pronunciaron al respecto está la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que recordó el momento en el que conoció a Kirk y resaltó su ideología política. “Conocí a Charlie Kirk hace varios años en un CPAC. Gran activista anti Wok. Kirk atacó con vehemencia el marxismo cultural, anticapitalista, además defendió los valores tradicionales”, señaló la congresista del Centro Democrático.

La periodista y también precandidata Vicky Dávila hizo lo propio, atribuyendo los hechos a una persona extremista que atacó al activista en medio de un evento masivo en el que estaban presentes miles de ciudadanos. “El asesinato del activista Charlie Kirk en Medio de un evento académico en la universidad Valley en Utah es la prueba de que los extremistas están en todas partes y son peligrosos. El pistolero le disparó frente a 2 mil personas. Una imagen horrible que le da la vuelta al mundo”, indicó.

El partido Centro Democrático se sumó a las reacciones, condenando el asesinato del ciudadano norteamericano y enviando un mensaje de solidaridad a la familia del activista, al presidente Donald Trump y a la ciudadanía de Estados Unidos.

“Su muerte nos recuerda que la libertad, la democracia y la seguridad efectiva siempre deben prevalecer sobre la violencia”, precisó la colectividad.

De acuerdo con grabaciones difundidas a través de redes sociales, el activista fue víctima del ataque armado justamente cuando estaba respondiendo preguntas relacionadas con tiroteos reportados en Estados Unidos. Un integrante del público le preguntó sobre el número de tiroteos perpetrados por personas transgénero y por la totalidad de este tipo de hechos que se han documentado en el país en los últimos 10 años.

Kirk respondió con una pregunta: “¿Contabilizar o no la violencia de pandillas?”. De repente, se escuchó el disparo que derribó al ciudadano, causando pánico entre los asistentes y alertando a las autoridades.

El caso de Miguel Uribe Turbay en Colombia

El homicidio de Kirk llevó a usuarios de redes sociales a recordar el caso del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, por el cual falleció el 11 de agosto, luego de más de dos meses de estar hospitalizado.

El congresista, que aspiraba llegar a la Presidencia en representación de la derecha en Colombia, recibió tres disparos realizados por un adolescente de 15 años, que actuó de manera concertada con otros hombres y mujeres implicados en el atentado. Estas personas que fueron capturadas y judicializadas y se está a la espera de los avances de las investigaciones para que se determine su condena. El menor de edad ya fue sancionado a 7 años de privación de la libertad.

Luego del magnicidio, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, pasó a ocupar su lugar en la contienda electoral, y ahora hace campaña para ser el próximo presidente del país. Asegura que defenderá los ideales de su hijo.

