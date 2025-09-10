Colombia

Gustavo Petro atacó a Juan Manuel Galán y le recordó a su padre para descalificar sus argumentos sobre crisis en la Nueva EPS: esto dijo

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República cuestionó los señalamientos del precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, con una mención del asesinado Luis Carlos Galán para desestimar lo dicho frente a la situación de la entidad promotora de salud

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La delicada situación en la
La delicada situación en la Nueva EPS causó un llamativo contrapunteo entre Juan Manuel Galán y el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

La crisis en el sistema de salud en Colombia, de la que ha sido responsabilizado el actual presidente, Gustavo Petro, tuvo el miércoles 10 de septiembre de 2025 un nuevo e intenso capítulo: con el duro cruce entre el jefe de Estado y el precandidato al primer cargo de la nación, Juan Manuel Galán: que replicó las duras cifras entregadas por la Contraloría General de la Nación sobre lo que serían los nefastos efectos de la intervención estatal a la Nueva EPS.

Galán, en la red social X, citó el reciente informe del organismo de control sobre la intervención estatal en la entidad: que es la promotora de salud más grande del país. “Gravísimo el informe de @CGR_Colombia (...) Su sostenibilidad está en riesgo, y con ella, la salud de millones de colombianos”, advirtió el político bogotano en el inicio de su extenso mensaje en las plataformas digitales, que dio pie para una serie de reacciones, entre ellas la del mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el precandidato
Con este mensaje, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán se pronunció sobre la situación en la Nueva EPS, según el reporte de la Contraloría - crédito @juanmanuelgalan/X

Los señalamientos de Juan Manuel Galán frente a la crisis de Nueva EPS

En ese orden de ideas, el director del Nuevo Liberalismo desglosó los hallazgos del informe, al remarcar que la deuda total de Nueva EPS asciende a $21,3 billones. Los anticipos pasaron de $3,4 billones, en la vigencia del 2023, a $15,27 billones en 2025, al igual que hay -según sus datos- $143.000 millones sin pagar por más de dos años y $5,7 billones de 2024 sin soporte. “Todo esto, en plena intervención”, detalló Galán en su mensaje en la plataforma digital.

Además, denunció que “la facturación es un caos: 22,7 millones de facturas represadas, por $22,1 billones; y 9,1 millones duplicadas. ”Quedan $13,2 billones sin validar. El 97% corresponde a 2024 y 2025, es decir, bajo intervención”, agregó el precandidato presidencial, que aprovechó para cuestionar, de esta manera, la gestión administrativa y tecnológica de la entidad que presta los servicios de salud a más de 11 millones de colombianos.

El aumento de tutelas evidencia
El aumento de tutelas evidencia una crisis estructural en el sistema de salud administrado por la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

“La capacidad tecnológica es insuficiente. Se habla de grandes inversiones en sistemas, pero los datos siguen sin calidad ni trazabilidad”, afirmó el exsenador y aspirante a la Casa de Nariño, que a esto sumó críticas sobre la legalidad de los contratos y la exposición del Estado a litigios. “Contratación desastrosa: faltan documentos de soporte exigidos. Esto compromete la legalidad de los acuerdos y expone al Estado a demandas millonarias”, puntualizó Galán.

Gustavo Petro le respondió a Juan Manuel Galán y sacó a relucir la memoria de su padre

La respuesta del primer mandatario de los colombianos no tardó en llegar y marcó distancia con el enfoque de Galán y evocando el legado del padre de este último. “No mi amigo Galán, qué lejos del debate de tu padre sobre el Cerrejón”, replicó el gobernante en su cuenta de X, que salió en defensa de la intervención estatal: “Nosotros intervenimos la Nueva EPS para frenar el desangre, nadie más se atrevió a hacerlo”, sostuvo Petro en su mensaje en X, que causó polémica.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta a Juan Manuel Galán, por lo que sería la profunda crisis en Nueva EPS - crédito @petrogustavo/X

En su argumentación, atribuyó el crecimiento de la deuda a prácticas previas de ocultamiento. “La deuda de la Nueva EPS del 2022 de 2 billones que pasó al 2023 a 15 billones, no es porque en el 2023 se creó, no desinforme, sino que es porque la descubrimos de las facturas escondidas y no contabilizadas por la administración privada en la que estaba un hermano de Germán Vargas Lleras”, explicó el jefe de Estado en su publicación, en respuesta a Galán.

Y en este orden de ideas, reconoció la posibilidad de corrupción entre los interventores, pero insistió en que “lo que sigue apareciendo es lo que oculta un deliberado propósito de no tener sistema informático apropiado”, desde hace lustros, para descubrir la realidad. “Sigue siendo en mucho, el robo de los administradores privados de la Nueva EPS lo que aparece aún en el 2025. Lo descubrimos”, agregó Petro en la plataforma digital, frente a esta situación.

Por último, el presidente también denunció la persistencia de intereses privados en la red de contratistas. “Una familia de los administradores viejos, aún recibe 50.000 millones de pesos mensuales de la red de contratistas de IPS privadas, de los prestadores privados que se siguen contratando. Era mucho más antes”, señaló Petro en su mensaje, que no quiso profundizar en los que serían beneficiarios de altos montos por su presencia en esta entidad.

Temas Relacionados

Juan Manuel GalánGustavo PetroGobierno nacionalNuevo LiberalismoElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Crisis en la saludSalud en ColombiaNueva EPSEPS intervenidas ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal reaccionó al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, en Utah: “Defendió los valores tradicionales”

El joven político recibió un disparo en el cuello cuando lideraba un evento en Utah Valley University, frente a miles de personas

María Fernanda Cabal reaccionó al

“Se le olvida que...”: Cambio Radical le replicó a Benedetti tras afirmar que Colombia nunca fue al mundial “con la derecha” en el poder

El comentario surgió a raíz de un video en el que el ministro del Interior lanzó una particular coincidencia sobre las clasificaciones de la selección al máximo certamen futbolístico de naciones

“Se le olvida que...”: Cambio

Iván Cepeda propuso una “revolución ética” como base para su precandidatura: “Debido a la profunda degradación moral causada por décadas de violencia”

El senador cuestionó de manera contundente al patriarcado, al racismo y a la exclusión, a los que señaló como problemas profundamente arraigados en la sociedad, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación que permita construir una nueva cultura política y social

Iván Cepeda propuso una “revolución

Petro eliminaría varios impuestos de la nueva reforma tributaria para que el Congreso de la República se la apruebe

Congresistas dicen que el Gobierno nacional está abierto al diálogo y por eso habría aceptado una propuesta de disminuir el monto de la ley de financiamiento

Petro eliminaría varios impuestos de

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

El combinado nacional no solo festejó el cupo directo en las eliminatorias, sino un millonario bono que le entregarían por ser uno de los 48 participantes

La selección Colombia se habría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

Juanes y el miedo que

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Deportes

La selección Colombia se habría

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China