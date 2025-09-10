Colombia

Petro criticó a Trump por escoltas que sacaron a manifestantes que le gritaban “Hitler”: “Esto no debería pasar en una sociedad que luchó contra el fascismo”

La reacción tomada por el escuadrón de seguridad de Trump no le gustó al presidente colombiano Gustavo Petro, que dijo que eso no debería pasar en un país democrático

Juan Romero

Por Juan Romero

Se han hecho virales los videos de voceras de la organización CodePink irrumpiendo en una cena a la que asistió el presidente Donal Trump para dialogar con funcionarios de alto gobierno.

Con la consigna, traducida al español, “¡Trump es el Hitler de nuestros tiempos! ¡Washington D.C. libre! ¡Palestina libre!“, las activistas confrontaron al mandatario estadounidense y luego fueron retiradas por el cuerpo de seguridad.

La reacción tomada por el escuadrón de seguridad de Trump no le gustó al presidente colombiano Gustavo Petro, que dijo que eso no debería pasar en un país democrático que, en la Segunda Guerra Mundial, combatió el Tercer Reich.

“Esto no debería pasar en una sociedad que luchó contra el fascismo, todo dirigente debería tener claro que es el fascismo, que no es una ideología sino un crimen. Incito al gobierno de los EEUU a cambiar y apoyar los esfuerzos de la humanidad por la vida”, escribió en su cuenta de X.

Petro arremetió contra Trump tras sacar a activistas que le gritaban Hitler - crédito X

Petro y su negativa a apoyar intervención militar en Venezuela

Las recientes tensiones militares internacionales en el Caribe han suscitado preocupación en Colombia por las especulaciones sobre una posible intervención en Venezuela. Este escenario llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a pronunciarse categóricamente desde Brasil, donde participó en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (Ccpi) en Manaos. Durante su intervención, el mandatario dejó claro que “Colombia no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino ni sus ciudadanos, a menos que sea apátrida y genocida”.

Aludiendo directamente a los crecientes rumores sobre una intervención militar contra Venezuela, Petro pidió que este tipo de amenazas se discutan de manera “abierta”, resaltando la necesidad de proteger la seguridad y la soberanía en la región sudamericana. El líder colombiano rechazó cualquier solución armada a los conflictos internos: “¿Y nos van a decir que se resuelve misiles como en Palestina? Qué es eso, en la patria de Bolívar, el libertador”, cuestionó durante su discurso.

El presidente colombiano aprovechó para reafirmar su postura ante el gobierno de Nicolás Maduro. Recordó que tras las elecciones venezolanas, tanto Colombia como Brasil no han otorgado reconocimiento institucional al actual gobierno surgido de esos comicios. Petro aclaró: “Yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil. Nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno se resuelve hablando entre los venezolanos”.

Petro rechazó posible intervención militar en Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia

Llamando a la unidad regional, Petro planteó que Sudamérica podría adoptar simbólicamente el nombre de Amazonia, con el objetivo de fortalecer una identidad común y la cooperación entre los países vecinos. Además, propuso que un grupo de naciones del sur retome el liderazgo para abrir espacios de diálogo político en Venezuela, exhortando a distanciarse de cualquier pronunciamiento a favor de una intervención foránea.

En este contexto, Petro advirtió: “El pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión. Y si es una invasión en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. Una cosa es resolver un problema político y otra es acabar con nuestra seguridad y soberanía”.

El trasfondo de estas declaraciones está marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, próximo a la frontera con Venezuela. Este movimiento fue justificado desde Washington tras la acusación contra Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, vinculado presuntamente al narcotráfico. Se reportó también, aunque sin confirmación oficial, un ataque a una embarcación que supuestamente transportaba drogas.

Gustavo Petro calificó de asesinato el presunto ataque de Estados Unidos contra una lancha. - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS y captura de video

Ante las inquietudes regionales sobre la intención real de las maniobras estadounidenses, la Casa Blanca ha reiterado que sus operaciones buscan combatir a organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Funcionarios estadounidenses han descartado que exista un plan de enfrentamiento directo contra el régimen de Maduro y afirman que el principal objetivo es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el área.

El mensaje de Gustavo Petro desde Brasil se inscribe así en un momento de especial sensibilidad en América del Sur, recalibrando las posiciones colombianas frente a la crisis venezolana y apelando a las vías diplomáticas y colectivas para mantener la estabilidad regional.

