El inesperado objeto que J Balvin lleva siempre en su millonario bolso: influenciadora paisa reveló los gustos que tiene el artista y sus infaltables

J Balvin abre su bolso y sorprende con los objetos más inesperados en un divertido unboxing junto a Andrea Agudelo - crédito Carlos Osorio/Reuters

El contenido de un bolso puede ofrecer una mirada única a la vida cotidiana de una persona, y así quedó evidenciado en el reciente video publicado por la influencer paisa Andrea Agudelo, la cual compartió un clip en el que, junto al propio J Balvin, explora y comenta cada uno de los objetos que el cantante colombiano carga en el día a día.

El formato, conocido en redes sociales como unboxing (abrir un empaque de un proiducto nuevo frente a cámaras), permitió a los seguidores del artista descubrir detalles personales y espontáneos, desde accesorios de lujo hasta elementos de uso diario, en una interacción distendida y cercana.

De acuerdo con las imágenes, el video inicia con Agudelo presentando el bolso de J Balvin, marca Hermes que cuesta aproximadamente $81.144.128, según la página Revolve, resaltando su color llamativo, azul eléctrico (bleu electrique) con los respectivos accesorios plateados de la reconocida marca.

Seguido a esto, Andrea arranca mostrando los objetos variados que carga el colombiano, como gafas de sol, joyas, un reloj, libretas, una billetera y varios cargadores.

Andrea Agudelo y J Balvin desatan la curiosidad al mostrar los tesoros personales que el cantante guarda en su bolso - crédito @jbalvin/IG

Entre los artículos más comunes también se encuentran suplementos, un chapstick, perfume, audífonos y una consola Nintendo Switch, lo que sugiere que el cantante está preparado tanto para el trabajo como para el entretenimiento en cualquier momento.

Durante la revisión, J Balvin apareció e intervino para explicar el valor personal de algunos objetos y el uso que le da a otros que la influenciadora en su momento no comprendió lo que eran ni para qué los cargaba con él, señalando que no los lleva simplemente por costumbre, sino porque forman parte de su esencia y necesidades diarias.

Entre los elementos que destaca se encuentran escritos personales guardados en libretas, que Agudelo describe como “lindísimos” y “especiales”, y un dispositivo de infrarrojo que utiliza para descansar mejor.

El propio artista aclara que este aparato no es una luz para fiestas, que fue lo primero que mencionó Andrea, sino que se trata de una herramienta para mejorar la calidad del sueño e, incluso, sugiere a quienes se sientan cansados pueden buscar esas alternativas similares en sus teléfonos móviles y que les va a ayudar a conciliar el sueño y descanso.

J Balvin revela los objetos más curiosos de su bolso - crédito @andreagudelo/TikTok

Durante la interacción, ambos mantiene un tono relajado y espontáneo, J Balvin se muestra tranquilo con la revelación que está haciendo Agudelo, ya que fue ella la que tomó de manera inesperada el bolso y arrancó a hacer el video, sin avisarle al artista.

En medio de la grabación, la creadora de contenido expresa sorpresa y curiosidad ante algunos objetos, como los dientes postizos que carga José, pues tiene un estuche lujoso en el que conserva esos accesorios que usa para algunas presentaciones, los cuales están hechos de oro, plata y diamantes.

Además, le pareció curioso que no le falta un dulce colombiano, a pesar de que vive en Nueva York, pues tiene por lo menos 4 o 5 bombombunes de diferentes sabores para comer dulce en algún momento de la jornada. También resalta la belleza de las libretas y la singularidad de los escritos personales de Balvin, a lo que el cantante responde con agradecimiento.