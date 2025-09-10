Colombia

El inesperado objeto que J Balvin lleva siempre en su millonario bolso: influenciadora paisa reveló los gustos que tiene el artista y sus infaltables

Andrea Agudelo descubrió detalles de la rutina del cantante colombiano y algunos aspectos personales de su día a día: desde dispositivos para el descanso hasta escritos íntimos

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
J Balvin abre su bolso
J Balvin abre su bolso y sorprende con los objetos más inesperados en un divertido unboxing junto a Andrea Agudelo - crédito Carlos Osorio/Reuters

El contenido de un bolso puede ofrecer una mirada única a la vida cotidiana de una persona, y así quedó evidenciado en el reciente video publicado por la influencer paisa Andrea Agudelo, la cual compartió un clip en el que, junto al propio J Balvin, explora y comenta cada uno de los objetos que el cantante colombiano carga en el día a día.

El formato, conocido en redes sociales como unboxing (abrir un empaque de un proiducto nuevo frente a cámaras), permitió a los seguidores del artista descubrir detalles personales y espontáneos, desde accesorios de lujo hasta elementos de uso diario, en una interacción distendida y cercana.

De acuerdo con las imágenes, el video inicia con Agudelo presentando el bolso de J Balvin, marca Hermes que cuesta aproximadamente $81.144.128, según la página Revolve, resaltando su color llamativo, azul eléctrico (bleu electrique) con los respectivos accesorios plateados de la reconocida marca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Seguido a esto, Andrea arranca mostrando los objetos variados que carga el colombiano, como gafas de sol, joyas, un reloj, libretas, una billetera y varios cargadores.

Andrea Agudelo y J Balvin
Andrea Agudelo y J Balvin desatan la curiosidad al mostrar los tesoros personales que el cantante guarda en su bolso - crédito @jbalvin/IG

Entre los artículos más comunes también se encuentran suplementos, un chapstick, perfume, audífonos y una consola Nintendo Switch, lo que sugiere que el cantante está preparado tanto para el trabajo como para el entretenimiento en cualquier momento.

Durante la revisión, J Balvin apareció e intervino para explicar el valor personal de algunos objetos y el uso que le da a otros que la influenciadora en su momento no comprendió lo que eran ni para qué los cargaba con él, señalando que no los lleva simplemente por costumbre, sino porque forman parte de su esencia y necesidades diarias.

Entre los elementos que destaca se encuentran escritos personales guardados en libretas, que Agudelo describe como “lindísimos” y “especiales”, y un dispositivo de infrarrojo que utiliza para descansar mejor.

El propio artista aclara que este aparato no es una luz para fiestas, que fue lo primero que mencionó Andrea, sino que se trata de una herramienta para mejorar la calidad del sueño e, incluso, sugiere a quienes se sientan cansados pueden buscar esas alternativas similares en sus teléfonos móviles y que les va a ayudar a conciliar el sueño y descanso.

J Balvin revela los objetos más curiosos de su bolso - crédito @andreagudelo/TikTok

Durante la interacción, ambos mantiene un tono relajado y espontáneo, J Balvin se muestra tranquilo con la revelación que está haciendo Agudelo, ya que fue ella la que tomó de manera inesperada el bolso y arrancó a hacer el video, sin avisarle al artista.

En medio de la grabación, la creadora de contenido expresa sorpresa y curiosidad ante algunos objetos, como los dientes postizos que carga José, pues tiene un estuche lujoso en el que conserva esos accesorios que usa para algunas presentaciones, los cuales están hechos de oro, plata y diamantes.

Además, le pareció curioso que no le falta un dulce colombiano, a pesar de que vive en Nueva York, pues tiene por lo menos 4 o 5 bombombunes de diferentes sabores para comer dulce en algún momento de la jornada. También resalta la belleza de las libretas y la singularidad de los escritos personales de Balvin, a lo que el cantante responde con agradecimiento.

Temas Relacionados

J BalvinAndrea AgudeloUnboxing de celebridadesObjetos personales de famososBolso de J BalvinColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Tras revelaciones del ministro del Interior de Ecuador sobre la junta del narcotráfico, John Reimberg volvió a hablar sobre la visita del presidente Petro a Manta: “Eso es lo que nosotros conocemos hasta la fecha”

El funcionario del Gobierno ecuatoriano volvió a referirse a la visita del jefe de Estado colombiano a la ciudad costera, que ha desatado un sinfín de interrogantes

Tras revelaciones del ministro del

Ministro Antonio Sanguino ordenó el cierre temporal de la cocina de Andrés D.C. en Bogotá: “Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y garantizando condiciones laborales dignas”

El incidente ocurrido en el restaurante y las denuncias previas impulsaron una inspección que detectó riesgos eléctricos y térmicos en la zona de preparación de alimentos

Ministro Antonio Sanguino ordenó el

Lotería de la Cruz Roja resultados 9 de septiembre 2025; secos y números ganadores

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá hoy?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

¿Cuál es la temperatura promedio

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

El ciclista colombiano firmó una histórica victoria en la etapa 16 y se acercó los diez primeros de la competencia, lo que puede dificultar colarse en una nueva fuga

Etapa 17 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica en Cauca: este es

Polémica en Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en EL Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

ENTRETENIMIENTO

Estafaron a La Liendra en

Estafaron a La Liendra en Nueva York con una modalidad bastante común en Colombia: “Me siento como un tonto”

Karol G sería la gran figura del festival Coachella 2026: así lo reveló la revista ‘Rolling Stone’

Lilo & Stitch, Thunderbolts y más: lo mejor de Disney+ Colombia para ver en familia

Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

Mónica Fonseca se despidió de Paris con emotivo mensaje: “Contigo se van historias que amaré por siempre”

Deportes

Etapa 17 de la Vuelta

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

A pesar de la goleada, Carlos Antonio Vélez criticó el partido de Colombia contra Venezuela: “Muy poco para llevar para la casa”

Así reaccionó la prensa venezolana tras la histórica goleada de Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Acabaron con la fe mundialista”

Lorenzo y James enviaron mensaje de apoyo a la selección de Venezuela después de golearlos 6-3: “Hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes”

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”