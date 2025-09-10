Duras críticas al ministro de Salud por negar responsabilidad en crisis de la Nueva EPS: “Mentiroso, arrogante y mala persona”

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que las indagaciones de la Contraloría ha permitido evidenciar irregularidades en el manejo de los recursos de la Nueva EPS - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causó revuelo e indignación en redes sociales por recientes declaraciones en las que desligó al Gobierno nacional de cualquier responsabilidad sobre la grave situación financiera y administrativa en la que se encuentra la Nueva EPS. Según la Contraloría General de la República, identificó facturas de servicios sin validación, contratos con documentos incompletos, incremento de cuentas por pagar y falta de liquidez.

Estos hallazgos corresponden al tiempo comprendido entre la vigencia de 2022 y el primer semestre de la vigencia de 2025. Es decir, que identificó anomalías presentadas antes y después de la intervención que hizo la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS en abril de 2024. Sin embargo, el jefe de la cartera negó que el Gobierno de Gustavo Petro haya contribuido al deterioro de la entidad promotora de salud.

“Es que los problemas no son por la intervención de nosotros. Hubo que intervenir la nueva EPS para encontrar cómo tenían guardadas todas las deudas que aparecen hoy en su gran mayoría”, precisó el ministro ante los medios de comunicación, celebrando los hallazgos que hizo la Contraloría y que quedaron registrados en un informe.

Sus afirmaciones causaron controversia en el país político y médico colombiano. Por un lado, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal señaló al Gobierno nacional de ser culpable de la situación actual de la Nueva EPS y del sistema de salud en general. Insistió en que las decisiones que ha tomado la administración en más de tres años de mandato han perjudicado enormemente a la población, que enfrenta dificultades para acceder a los servicios de salud, pese a que hay varias entidades intervenidas por la Superintendencia.

“Estos mediocres ahora niegan su responsabilidad en el desastre que provocaron en la salud. Han jugado con la vida de millones de ciudadanos que no encuentran medicamentos ni citas con especialistas. Deberán responder ante la justicia”, aseveró la congresista de la oposición en su cuenta de X.

A su postura se unió el exministro de Salud y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Mauricio Santa María, que tildó a Guillermo Jaramillo de “mentiroso”. Sin embargo, no presentó argumentos adicionales para sustentar su punto de vista.

“Que personaje tan mentiroso! Que asco de tipo: mentiroso, arrogante y mala persona. No más estos personajes nefastos por favor! (sic)”, señaló.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación, compartió un apartado del informe de la Contraloría para desacreditar al jefe de la cartera. En el fragmento que publicó se indica que en la vigencia 2025, y bajo la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS presentó un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar.

Esta situación agrava todavía más la situación financiera en la que se encuentra la entidad, según expuso la Superintendencia. “A corte de junio (de 2025) se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”, detalló.

En ese sentido, Gaviria advirtió a la población sobre imprecisiones y afirmaciones falsas que estaría exponiendo el ministro de Salud. “Esto dice la Contraloría. El ministro miente una vez más”, indicó.

Desde Médicos Colombia también se pronunciaron rechazando las declaraciones del funcionario del Gobierno por la no aceptación de responsabilidades en la crisis que afronta la Nueva EPS y que está afectando gravemente a los usuarios afiliados a la entidad.

“Este señor desencajado es el ministro de salud de Colombia. Insiste en que “alguien” quebró la Nueva EPS y que ellos llegaron a salvarla”, indicaron.

