Dieron de baja a alias Guillermino, hombre de confianza de ‘Calarcá’ en Antioquia, por el que ofrecían $200 millones

El operativo se registró en zona rural de Campamento - crédito Colprensa/MinisteriodeDefensa

En la lucha contra los grupos armados y las estructuras ilegales, las autoridades en Colombia han reforzado su presencia en zonas estratégicas que en el pasado eran aprovechadas por la delincuencia.

Precisamente, en una avanzada por parte de un equipo élite de la Policía Nacional, se registró un ataque contra el frente 36 de las disidencias de las Farc, en el que habría sido dado de baja Jorge Iván Salazar alias Guillermino, guerrillero por el que las autoridades ofrecían hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Fuentes de Infobae Colombia informaron que “Guillermino” era uno de los hombres de confianza de “Calarcá” en Antioquia, y que su caída, en la que murieron otros tres guerrilleros, se registró en zona rural de Campamento.

Guillermino era un hombre de confianza de Calarcá - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

En desarrollo...