Después de 10 años, Colombia volvió al mercado europeo y batió récord histórico en bonos

Colombia volvió al mercado europeo de capitales después de diez años y lo hizo a lo grande, con la emisión en euros más alta de su historia. El Ministerio de Hacienda anunció que el país puso 4.100 millones de euros en bonos globales con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, una operación que rompe récords y que fue recibida con entusiasmo por los inversionistas internacionales.

El resultado dejó varias lecciones para el país. La emisión no solo garantiza recursos frescos para el Gobierno, también abre una nueva curva de deuda en euros que diversifica el riesgo de mercado y amplía la base de inversionistas. “Con la transacción se crea una curva en euros que diversifica el riesgo de mercado, reduce el costo de financiación, mejora el perfil de la deuda externa, amplía la base de inversionistas y, a través de la estrategia de manejo de pasivos, mitiga el riesgo de refinanciamiento”, explicó el ministerio en un comunicado.

El país coloca 4.100 millones de euros en bonos globales, la mayor emisión de su historia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El interés fue abrumador, la demanda alcanzó 25.433 millones de euros, la cifra más alta registrada por un país emergente en este tipo de bonos. Para el Gobierno, la respuesta está ligada a la estrategia de endeudamiento que viene adelantando la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

La alta acogida permitió, además, mejorar las condiciones iniciales de la emisión, pues se comprimieron en 58 puntos básicos las tasas respecto a lo previsto en el lanzamiento, con un cupón promedio ponderado de 4,741%, lo que representa un alivio financiero importante para el país y consolida confianza internacional. Los papeles quedaron con tasas de 3,7% para 2028, 5,00% para 2032 y 5,625% para 2036, cifras que evidencian el éxito de la estrategia implementada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que está en juego

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resumió el sentido de la operación con una frase clara: “Con esta transacción cumplimos varios objetivos relacionados con la mitigación de riesgos y reducción del costo de la nueva deuda”. Los recursos obtenidos no son menores. Servirán para recuperar el efectivo utilizado en la recompra anticipada de bonos globales en dólares, fortalecer la liquidez del Tesoro Nacional, apoyar el presupuesto de 2025 y mitigar riesgos asociados al Total Return Swap (TRS) ejecutado por el Gobierno.

El regreso a Europa fue cuidadosamente preparado. Unos días antes, la cartera había anunciado un roadshow con inversionistas internacionales para medir la oportunidad de la emisión. El proceso culminó con un resultado que superó todas las expectativas. Al mismo tiempo, el país ejecutó la recompra de bonos con vencimiento en marzo de 2026 por 715 millones de euros, con el fin de reducir las presiones de refinanciación del próximo año.

Detrás de los números hay un mensaje de confianza. La operación muestra que, incluso en medio de un entorno global complejo y desafiante, Colombia sigue siendo un destino atractivo y competitivo para los inversionistas internacionales. La respuesta masiva no solo refleja la solidez de la estrategia financiera, también devuelve al país un espacio relevante que había dejado de lado por una década, el de los mercados en euros.

La magnitud de la emisión y la demanda histórica marcan un verdadero punto de inflexión. Asegura recursos inmediatos, fortalece la posición fiscal y manda una señal clara y contundente al mercado internacional sobre la disposición del país para diversificar su deuda y gestionar con mayor eficiencia sus riesgos financieros.

El desafío, sin embargo, será mantener ese interés y convertir este logro en un respaldo sostenido, en un contexto donde la disciplina fiscal, la confianza institucional y la transparencia seguirán siendo factores determinantes para conservar la confianza ganada.