Colombia

Después de 10 años, Colombia volvió al mercado europeo y batió récord histórico en bonos

Con tasas más bajas y una acogida masiva, la operación abre una nueva curva de deuda y consolida a Colombia como destino atractivo en Europa

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Colombia regresa al mercado europeo
Colombia regresa al mercado europeo de capitales con emisión récord de bonos en euros - crédito Luisa González/REUTERS

Colombia volvió al mercado europeo de capitales después de diez años y lo hizo a lo grande, con la emisión en euros más alta de su historia. El Ministerio de Hacienda anunció que el país puso 4.100 millones de euros en bonos globales con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, una operación que rompe récords y que fue recibida con entusiasmo por los inversionistas internacionales.

El resultado dejó varias lecciones para el país. La emisión no solo garantiza recursos frescos para el Gobierno, también abre una nueva curva de deuda en euros que diversifica el riesgo de mercado y amplía la base de inversionistas. “Con la transacción se crea una curva en euros que diversifica el riesgo de mercado, reduce el costo de financiación, mejora el perfil de la deuda externa, amplía la base de inversionistas y, a través de la estrategia de manejo de pasivos, mitiga el riesgo de refinanciamiento”, explicó el ministerio en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El país coloca 4.100 millones
El país coloca 4.100 millones de euros en bonos globales, la mayor emisión de su historia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El interés fue abrumador, la demanda alcanzó 25.433 millones de euros, la cifra más alta registrada por un país emergente en este tipo de bonos. Para el Gobierno, la respuesta está ligada a la estrategia de endeudamiento que viene adelantando la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

La alta acogida permitió, además, mejorar las condiciones iniciales de la emisión, pues se comprimieron en 58 puntos básicos las tasas respecto a lo previsto en el lanzamiento, con un cupón promedio ponderado de 4,741%, lo que representa un alivio financiero importante para el país y consolida confianza internacional. Los papeles quedaron con tasas de 3,7% para 2028, 5,00% para 2032 y 5,625% para 2036, cifras que evidencian el éxito de la estrategia implementada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que está en juego

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resumió el sentido de la operación con una frase clara: “Con esta transacción cumplimos varios objetivos relacionados con la mitigación de riesgos y reducción del costo de la nueva deuda”. Los recursos obtenidos no son menores. Servirán para recuperar el efectivo utilizado en la recompra anticipada de bonos globales en dólares, fortalecer la liquidez del Tesoro Nacional, apoyar el presupuesto de 2025 y mitigar riesgos asociados al Total Return Swap (TRS) ejecutado por el Gobierno.

El regreso a Europa fue cuidadosamente preparado. Unos días antes, la cartera había anunciado un roadshow con inversionistas internacionales para medir la oportunidad de la emisión. El proceso culminó con un resultado que superó todas las expectativas. Al mismo tiempo, el país ejecutó la recompra de bonos con vencimiento en marzo de 2026 por 715 millones de euros, con el fin de reducir las presiones de refinanciación del próximo año.

El director de Crédito Público
El director de Crédito Público reflexiona sobre el impacto de la operación en la credibilidad financiera - crédito FNG

Detrás de los números hay un mensaje de confianza. La operación muestra que, incluso en medio de un entorno global complejo y desafiante, Colombia sigue siendo un destino atractivo y competitivo para los inversionistas internacionales. La respuesta masiva no solo refleja la solidez de la estrategia financiera, también devuelve al país un espacio relevante que había dejado de lado por una década, el de los mercados en euros.

La magnitud de la emisión y la demanda histórica marcan un verdadero punto de inflexión. Asegura recursos inmediatos, fortalece la posición fiscal y manda una señal clara y contundente al mercado internacional sobre la disposición del país para diversificar su deuda y gestionar con mayor eficiencia sus riesgos financieros.

La operación diversifica el riesgo,
La operación diversifica el riesgo, amplía la base de inversionistas y mejora el perfil de la deuda externa - crédito Freepik

El desafío, sin embargo, será mantener ese interés y convertir este logro en un respaldo sostenido, en un contexto donde la disciplina fiscal, la confianza institucional y la transparencia seguirán siendo factores determinantes para conservar la confianza ganada.

Temas Relacionados

Bonos del TesoroBonosEurosDeuda públicaGermán ÁvilaMinisterio de HaciendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro atacó a Juan Manuel Galán y le recordó a su padre para descalificar sus argumentos sobre crisis en la Nueva EPS: esto dijo

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República cuestionó los señalamientos del precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, con una mención del asesinado Luis Carlos Galán para desestimar lo dicho frente a la situación de la entidad promotora de salud

Gustavo Petro atacó a Juan

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan la nueva edición de La Feria De Diseño Medellín

La cita reunirá a líderes del sector, nuevas generaciones de creadores y visitantes de todo el mundo en un evento que redefine la industria

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza a dos jóvenes durante un robo en reconocido restaurante de Bogotá

Los ciudadanos fueron intimidados con armas y los delincuentes los acorralaron para arrebatarles sus pertenencias de valor

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

Alicia Vásquez, de 95 años, falleció el lunes 8 de septiembre en Colombia

Juanes y el miedo que

María Fernanda Cabal reaccionó al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, en Utah: “Defendió los valores tradicionales”

El joven político recibió un disparo en el cuello cuando lideraba un evento en Utah Valley University, frente a miles de personas

María Fernanda Cabal reaccionó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

Juanes y el miedo que

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Deportes

La selección Colombia se habría

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China