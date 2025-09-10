Colombia

Congresistas propusieron la creación de una comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

La iniciativa busca revelar si el presidente de Colombia tiene algún tipo de vínculo con las mafias del vecino país

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia ha sido relacionado con alias Fito, captur,ado en Ecuador - crédito Luisa González/REUTERS/Ministerio de Defensa de Ecuador

Varios congresistas de oposición plantearon la idea de crear una comisión accidental en la Cámara de Representantes de Colombia, lo que puso en el centro del debate la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Manta, en Ecuador, y las circunstancias que rodearon su estadía.

La proposición, respaldada por legisladores como Juan Espinal, Hernán Cadavid, Andrés Forero, Christian Garcés, Yénica Acosta, Betsy Pérez y John Jairo Berrío, busca esclarecer los hechos que motivaron la difusión de versiones sobre la supuesta “desaparición” del mandatario durante tres días y su presunta permanencia en una vivienda particular en la ciudad ecuatoriana.

La iniciativa busca revelar si
La iniciativa busca revelar si el presidente de Colombia tiene algún tipo de vínculo con las mafias del vecino país - crédito Colprensa/Presidencia

El objetivo central de la comisión sería verificar la información divulgada por los medios de comunicación respecto a la localización y actividades de Petro en Manta. Los congresistas solicitaron que se investigue si existe alguna relación entre el inmueble donde supuestamente se hospedó el primer mandatario y el asesinato de su propietario, un hecho que también fue reportado por la prensa. “Establecer si existe alguna relación entre ese inmueble y el asesinato de su propietario, hecho que también ha sido reportado por la prensa”, solicitaron los proponentes.

Además, la comisión pretende indagar sobre posibles vínculos entre estructuras delincuenciales ecuatorianas y el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una hipótesis que circuló en distintos ámbitos. Los legisladores plantearon que se aporte toda la información posible para el esclarecimiento de estos eventuales nexos.

Petro estuvo dos días en
Petro estuvo dos días en una casa del exclusivo barrio de Marina Blue en Manta, misma ciudad donde se escondía alias Fito - crédito Ministerio de Defensa de Ecuador y Ovidio González/Presidencia de la República

La propuesta establece que la comisión tendrá la función de solicitar información oficial y abrir canales de interlocución con las autoridades de Ecuador, con el fin de identificar y esclarecer los hechos mencionados. “La comisión tendrá como finalidad solicitar información oficial y establecer canales de interlocución con autoridades de Ecuador, con el fin de identificar y esclarecer los hechos anteriormente mencionados”, propusieron los congresistas. El informe resultante deberá ser presentado ante la Cámara de Representantes y la integración de la comisión recaería en los firmantes de la proposición.

En paralelo a estas iniciativas, cobró relevancia las declaraciones de alias Fito, un narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, que fue señalado en algunas versiones como posible interlocutor de Petro durante su estancia en Manta. El abogado Alexei Schacht, representante de alias Fito, negó cualquier vínculo entre su cliente y el presidente colombiano. “Mi cliente no tiene contacto con el presidente Petro, impersonal ni en persona, ni llamadas, no contacto”, afirmó Schacht ante las autoridades estadounidenses.

Petro rechazó los rumores de una afiliación con alias Fito

Petro rechazó los rumores de
Petro rechazó los rumores de una afiliación con alias Fito - crédito Dolores Ochoa/AP Foto y Ministerio de Defensa de Ecuador

La controversia se intensificó cuando se conoció que Gustavo Petro viajó a Ecuador para asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa. Posteriormente, se supo que su esquema de seguridad se trasladó a Manta, donde permaneció durante dos días. Algunas versiones sugirieron que el primer mandatario se habría reunido con alias Fito, pero el propio Petro desmintió categóricamente esa posibilidad. “No tengo ni idea quién es el tal Fito. Como presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, declaró Petro.

Sobre los motivos de su visita a Ecuador, el presidente explicó que asistió al acto de posesión de Noboa con la intención de solicitar la liberación de todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen y promover un diálogo nacional democrático, una estrategia que, según él, también aplicaría en Venezuela. “Ya hemos conversado con Panamá nuestra articulación eléctrica y cultural”, añadió el mandatario.

Por su parte, John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, detalló en entrevista con Radio Sucesos que Petro, tras asistir a la ceremonia de posesión, se dirigió directamente a una residencia en Manta, donde permaneció sin salir durante dos días. “Decir con quién se reunió, no lo puedo decir”, puntualizó Reimberg, dejando claro que no existía evidencia de la reunión con alias Fito.

