Colombia

Propiedades por más de 300 millones de dólares de las disidencias de las Farc fueron intervenidas por las autoridades en Ecuador

El presidente Daniel Noboa felicitó a la fuerza pública de su país por la labor y envió un mensaje a los narcos de la región

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Este es el operativo más grande contra el narcotráfico y las estructuras ilegales en Ecuador - crédito Policía de Ecuador

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, las disidencias del grupo armado se han consolidado en varias regiones del país, además de aumentar su presencia en naciones vecinas.

Es por ello que no ha sido sorpresivo el anuncio por parte de las autoridades en Ecuador, que informaron sobre la ejecución del operativo Frontera Norte 2, que permitió la incautación de 103 bienes asociados a estructuras de lavado de activos lideradas por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias Gerente, miembro del grupo armado Comandos de la Frontera de las disidencias de las Farc.

Los resultados del operativo fueron expuestos por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, que lo calificó como el golpe más grande a las economías criminales documentado en Ecuador.

El ministro del Interior entregó un balance del operativo - crédito Policía de Ecuador

En resumen, Reimberg indicó que Álvarez Guerra era la cabeza de una red criminal que operaba principalmente en Sucumbíos, utilizando un esquema en el que vinculó a familiares directos.

El operativo, desplegado en nueve provincias y respaldado por la labor de 600 uniformados y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, incluyó 68 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. El reporte detalla la intervención de personas naturales y jurídicas en Sucumbíos (31), Pichincha (20), Orellana (14), Guayas (12), Esmeraldas (9), Manabí (9) y Santo Domingo (8).

El Ministerio del Interior de Ecuador indicó que la organización habría movilizado más de 300 millones de dólares a través de actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas y otros delitos. Parte del dinero se ingresó al sistema financiero nacional mediante empresas de fachada inscritas a nombre de familiares del supuesto líder, entre ellos su esposa e hijos. Las autoridades señalaron que el grupo es investigado por su responsabilidad en la muerte de policías, militares y civiles.

El inventario de lo incautado incluye dos haciendas que suman 620 hectáreas en Santo Domingo y otra más de 470 hectáreas en Esmeraldas, consideradas entre las propiedades de mayor extensión involucradas en el caso.

En uno de los operativos se registró la captura de "gerente" - crédito Policía de Ecuador

A esto se suman lubricadoras, ferreterías, talleres mecánicos, bodegas, lotes de terreno con cultivos de palma africana, residencias, gasolineras y estacionamientos urbanos.

Durante el anuncio, el ministro Reimberg indicó que la prioridad del Estado ecuatoriano es recuperar la seguridad ante la expansión de las redes de lavado de activos, además reiteró el compromiso de localizar y procesar a quienes continúen con operaciones criminales en el país. “Los encontraremos y los atraparemos”.

Según reportes oficiales, estas las diligencias buscan desarticular por completo el flujo financiero que permite la subsistencia de los denominados Comandos de la Frontera, un grupo armado que ha mantenido operaciones en la zona limítrofe noreste y que figura como objeto de investigaciones nacionales e internacionales.

El Gobierno ecuatoriano indicó que la incautación de las propiedades y la intervención de empresas forma parte de una estrategia integral para cortar la financiación a grupos delincuenciales armados.

El presidente de Ecuador celebró la noticia en su cuenta de X - crédito @DanielNoboaOk/X

Por su parte, la fiscalía indicó que las intervenciones se enfocaron especialmente en bienes considerados arterias económicas del entramado ilegal, como parcelas productoras de palma y activos logísticos distribuidos en las zonas mencionadas.

Mediante un comunicado, indicaron que la operación Frontera Norte 2 representa una de las acciones más amplias y coordinadas entre la policía y la fiscalía en Ecuador, dirigida contra estructuras de lavado de activos y tráfico de drogas asociadas a grupos armados, lo que fue celebrado por el presidente de esta nación, Daniel Noboa.

"Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de $300 millones en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC. Otros se levantan a entrevistar a Maduro. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional por este histórico operativo“, escribió Noboa en su cuenta de X.

