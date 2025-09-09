Colombia

Primer vagón del Metro de Bogotá despierta ilusión y debate: colombiano en China muestra cómo será

La llegada del primer tren genera expectativas y comparaciones con sistemas asiáticos, mientras usuarios discuten la calidad de la obra y el papel de empresas chinas en la construcción del proyecto bogotano

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Redes sociales reaccionan al arribo
Redes sociales reaccionan al arribo del Metro de Bogotá - crédito @JorgeEmilioRey/X

La llegada del primer vagón del Metro de Bogotá ha encendido la imaginación y esperanza de millones de bogotanos, quienes aguardan la transformación que este proyecto podría traer a la ciudad.

Mientras continúan las discusiones sobre el carácter elevado del sistema y el papel de las empresas chinas en la construcción, un colombiano residente en China, Óscar “Money” Cantor, compartió a través de su cuenta de Tiktok una visión desde las propias estaciones de Yiwu, Shanghái y Beijing.

El entusiasmo por la inminente llegada del tren, parte de una flota de 33 vagones que contrasta con las dudas expresadas en redes, muchas basadas en la percepción sobre la capacidad de los constructores chinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante ello, Cantor (un importador de productos desde China) buscó disipar opiniones escépticas mostrando en video la infraestructura y operatividad de los metros chinos, permitiendo ver un poco de lo que sería la realidad del país en un futuro próximo.

¿El Metro de Bogotá será
¿El Metro de Bogotá será como el de China? Influencer responde con imágenes y datos - crédito oscarmoneycantor/TikTok

‘Ese Metro de Bogotá va a salir muy ‘chimbo’ porque lo están haciendo los chinos’”, dicen el mensaje que usó el internauta como ejemplo para responder a la situación y mostrar un ejemplo de lo que son los metros en China y serían en Colombia.

Este bobo no sabe lo que es montar en un metro en China. Camine, les muestro”, respondió el ciudadano, justo antes de compartir las imágenes y detalles del vehículo público de ese país.

Seguido a esto, Óscar “Money” Cantor comparte imágenes del metro elevado cuando va pasando por entre varios edificios y también de las estructuras en las que anda por la ciudad, de tal forma que los colombianos puedan ver que se trata de un tipo de construcción igual a la que se está llevando a cabo en la capital del país y que funciona de manera óptima.

Miren, miren, miren. Este es el metro de acá de Yiwu. Véalo allá arriba. ¿Se les parece algo que están haciendo en Bogotá? Mírenlo, miren, ahí va el Metro de Bogotá. Así va a ser”, expresó Cantor en el video divulgado en Tiktok.

Temas Relacionados

Metro de BogotáCómo será el metro de BogotáPrimer vagón Metro de BogotáÓscar Money CantorEstaciones de Yiwu, Shanghái y BeijingColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de la familia de Valeria Afanador rechazó póliza como indemnización por la muerte de la menor

Esta medida está dispuesta por el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, pero la familia exige justicia

Abogado de la familia de

Sinuano Día y Noche: resultados ganadores de este lunes 8 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche: resultados

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Super Astro Sol y Luna: resultados del 8 de septiembre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Super Astro Sol y Luna:

Investigan muerte de mujer en motel de Medellín después de una fiesta con alcohol y drogas: habría sufrido violencia

La víctima, sin identificar aun y de aproximadamente 35 años, fue hallada en una bañera de un motel en el municipio vecino a la capital de Antioquia

Investigan muerte de mujer en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la liberación de 45

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Neider García propone a Karen

Neider García propone a Karen Sevillano filtrar juntos un video íntimo en tono de broma tras el escándalo de Isabella Ladera y Beéle

Sebastián Villalobos se despachó ante la filtración del video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle: “Enfóquense en disfrutarlo”

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

Alofoke aseguró que su ‘reality’ tiene más impacto que el Stream Fighters y a Westcol no le gustó: “Yo no he visto un carajo de eso”

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Deportes

Etapa 16 de la Vuelta

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en la cabeza de carrera con otros dos fugados

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Video | Arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar Misiones, denunciará por racismo a hincha en Uruguay que le gritó “negro de mierda”

Así ve la prensa venezolana el partido decisivo por Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia: “Una cita con la historia”

Él es Wilton Sampaio, el árbitro del partido de Venezuela contra Colombia:no es la primera vez que pita un partido de la Tricolor