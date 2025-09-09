Primer vagón del Metro de Bogotá despierta ilusión y debate: colombiano en China muestra cómo será

Redes sociales reaccionan al arribo del Metro de Bogotá - crédito @JorgeEmilioRey/X

La llegada del primer vagón del Metro de Bogotá ha encendido la imaginación y esperanza de millones de bogotanos, quienes aguardan la transformación que este proyecto podría traer a la ciudad.

Mientras continúan las discusiones sobre el carácter elevado del sistema y el papel de las empresas chinas en la construcción, un colombiano residente en China, Óscar “Money” Cantor, compartió a través de su cuenta de Tiktok una visión desde las propias estaciones de Yiwu, Shanghái y Beijing.

El entusiasmo por la inminente llegada del tren, parte de una flota de 33 vagones que contrasta con las dudas expresadas en redes, muchas basadas en la percepción sobre la capacidad de los constructores chinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante ello, Cantor (un importador de productos desde China) buscó disipar opiniones escépticas mostrando en video la infraestructura y operatividad de los metros chinos, permitiendo ver un poco de lo que sería la realidad del país en un futuro próximo.

¿El Metro de Bogotá será como el de China? Influencer responde con imágenes y datos - crédito oscarmoneycantor/TikTok

“‘Ese Metro de Bogotá va a salir muy ‘chimbo’ porque lo están haciendo los chinos’”, dicen el mensaje que usó el internauta como ejemplo para responder a la situación y mostrar un ejemplo de lo que son los metros en China y serían en Colombia.

“Este bobo no sabe lo que es montar en un metro en China. Camine, les muestro”, respondió el ciudadano, justo antes de compartir las imágenes y detalles del vehículo público de ese país.

Seguido a esto, Óscar “Money” Cantor comparte imágenes del metro elevado cuando va pasando por entre varios edificios y también de las estructuras en las que anda por la ciudad, de tal forma que los colombianos puedan ver que se trata de un tipo de construcción igual a la que se está llevando a cabo en la capital del país y que funciona de manera óptima.

“Miren, miren, miren. Este es el metro de acá de Yiwu. Véalo allá arriba. ¿Se les parece algo que están haciendo en Bogotá? Mírenlo, miren, ahí va el Metro de Bogotá. Así va a ser”, expresó Cantor en el video divulgado en Tiktok.