María José Pizarro cuestionó la solicitud de Álvaro Uribe a la JEP: “La justicia no se ‘acomoda’ a su conveniencia”

La senadora se fue en contra del exmandatario por sus comentarios a la JEP - crédito Maria Jose Pizarro/Facebook - Colprensa

Los ‘falsos positivos’ comprenden uno de los fenómenos que más genera dolor en los colombianos, por tratarse de los hechos más crudos del conflicto armado en el país. Sobre este periodo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca determinar la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares en las también llamadas ejecuciones extrajudiciales.

En pocos días ese tribunal especial emitirá las primeras sentencias por estos casos, por lo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que las condenas no deben ser superiores a los cinco años de prisión, pena que reiteró con la afirmación de que durante su gobierno, cuando se presentaron estos hechos, tomó las decisiones pertinentes para atenderlos.

Según lo dicho por el exmandatario en una grabación difundida en sus redes sociales, al momento de que se enteró lo que estaba sucediendo dio instrucciones precisas para retirar a los implicados de las instituciones militares. Adicionalmente, afirmó que ha colaborado con la Comisión de la Verdad en todas las diligencias requeridas para garantizar la transparencia en estos procesos.

Como era de esperarse, las afirmaciones del ex jefe de Estado no fueron ajenas a las reacciones de figuras políticas del sector contrario al que este lidera. Una de las más relevantes fue la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que a través de su cuenta oficial de la red social X respondió el mensaje del expresidente sobre la justicia transicional.

En su publicación, la también precandidata presidencial señaló que no son normales los reiterados cuestionamientos de Uribe a la JEP, por lo que cuestionó que el líder natural de la derecha “ataque sistemáticamente” al tribunal especial por casos que tuvieron su mayor auge durante su mandato entre 2002 y 2010.

La senadora cuestionó los mensajes del expresidente a la JEP - crédito @PizarroMariaJo/x

A su vez, intentó responder a sus propios cuestionamientos, asegurando que los casos tratados por la justicia transicional revelan la verdad de lo ocurrido en torno a las ejecuciones extrajudiciales y los graves actos en contra de los derechos humanos que se perpetraron durante sus ocho años de gobierno.

“¿Por qué Álvaro Uribe ataca sistemáticamente a la JEP? La respuesta es clara: porque es el mecanismo que está revelando la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones a los DD. HH. ocurridas durante su gobierno”, señaló la aspirante al primer cargo de la nación.

En este sentido, se atrevió, además, a lanzar una pulla con la que relacionó los comentarios sobre la JEP con el caso que llevó al expresidente a ser objeto de una condena de prisión domiciliaria, de la que salió bien librado por medio de una tutela fallada a su favor.

La JEP está próxima a emitir sus primeras sentencias por falsos positivos - crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

Pizarro recordó lo que en su momento se argumentó y cuestionó sobre la aplicación de la justicia en casos en los que se involucra a personajes de la vida nacional como el expresidente Uribe. Bajo este pretexto, la congresista aseveró que la justicia no puede actuar conforme a las solicitudes de una sola persona, sino que debe actuar de acuerdo a lo establecido en la ley.

“La justicia no se “acomoda” a su conveniencia, se aplica", escribió la precandidata.

Este cruce de mensajes se registró mientras el proceso por los falsos positivos en la JEP entra a una fase decisiva, dado que el tribunal se está preparando para imponer sus primeras sanciones restaurativas a un grupo de 19 personas, entre las que figuran exmilitares y exintegrantes de las Farc, quienes han admitido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

La senadora aseveró que la justicia no se puede "acomodar" a la conveniencia del expresidente - crédito Fernando Vergara/AP Foto

No obstante, dichas penas, que oscilarán entre cinco y ocho años, no contemplan reclusión en cárceles tradicionales, sino que implican una restricción efectiva de libertades y derechos, así como la obligación de realizar trabajos, obras y actividades de carácter reparador y restaurador.