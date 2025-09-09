Gustavo Bolívar expresó su respaldo a la convocatoria de una asamblea constituyente: conformará una bancada en apoyo a la polémica propuesta

El exsenador señaló que una nueva constitución es los que necesita el país - crédito Colprensa

La propuesta de una asamblea nacional constituyente ha estado rondando los pronunciamientos de diversos personajes públicos que señalan la inconveniencia de la iniciativa, que pretende redactar una nueva carta política para el país. No obstante, desde sectores afines al Gobierno nacional han expresado que esta figura es necesaria para consolidar el proyecto político del Pacto Histórico.

Entre las figuras de la izquierda que han asegurado su respaldo a la convocatoria para redactar una constitución se destacan los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. Este último ha declarado su intención de conformar la “primera bancada proconstituyente” en el Congreso de la República.

Con dicho fin, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social sumó cerca de 25 respaldos a su aspiración por parte de precandidatos al Legislativo de la coalición de la que hace parte el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el aspirante a la Casa de Nariño aseguró que respalda la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, así como el resto de iniciativas que desde el Ejecutivo se han impulsado para, según él, materializar las reformas que necesita el país en beneficio de todos los colombianos.

En su mensaje también incluyó una carta firmada por los precandidatos que le expresaron su respaldo. En la misiva aseguraron que la bancada que pretenden conformar a su llegada al Capitolio Nacional será la base de la “profundización del cambio” que permita construir la paz que necesitan los habitantes de las regiones del país.

“Esa será la base de un Congreso Constituyente, que profundizará el cambio y realizará las reformas sociales que Colombia necesita para construir una sociedad de paz, democracia verdadera, vida digna, justicia social y ambiental, y disminución de las brechas de desigualdad“, argumentaron los aspirantes.

Incluso, señalaron que el Gobierno Petro no ha podido materializar las reformas por no contar con mayorías en el Congreso que vayan en sintonía con las ideas propuestas desde la Casa de Nariño, por lo que aseguraron que para que ese objetivo se cumpla, desde los sectores de izquierda se deben consolidar los apoyos suficientes para polémica convocatoria.

En esta misma línea, quienes respaldaron al precandidato Bolívar hicieron un llamado a los sectores políticos que apoyan la convocatoria de una asamblea constituyente a que se sumen a la candidatura del exdirector del DPS para unir fuerzas en torno a los que llamaron la “transformación de fondo que exige Colombia”.

“Reconocemos que, sin una mayoría legislativa comprometida con el cambio, este propósito no será posible. Por ello, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales que comparten la necesidad de reformar la Constitución en aquellos capítulos que han impedido las transformaciones de fondo que exige Colombia, a sumar esfuerzos y voluntades en torno a este proyecto“, expresaron en el documento.

Por su parte, el aspirante al primer cargo de la nación afirmó que dicha unión de precandidatos es el apoyo a la propuesta del presidente Gustavo Petro para materializar las reformas constitucionales que necesita el país y que, según aseguró Bolívar, el Congreso que históricamente ha estado cooptado por la corrupción no ha permitido lograr.

A la par, se sumó a lo expresado por sus precandidatos, que se mostraron convencidos de que la izquierda seguirá ocupando la Casa de Nariño en 2026, a la vez que destacó que la consolidación de mayorías en el Legislativo es el único camino para consolidar las propuestas gubernamentales.

“Nos declaramos en bancada constituyente, en apoyo a la propuesta del Presidente Petro de llamar al pueblo para que con su firma y su voto materialicen las Reformas Constitucionales que necesita Colombia en 2026 y que un Congreso cooptado por la corrupción y las élites económicas se han negado a hacer”, indicó el precandidato.