Estos son los cortes de la luz del martes 9 de septiembre en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este martes 9 de septiembre.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir, Veredas El Palmar, La Pava, Indostan, El Porvenir, Alto Tesorito, Retiro, Villanueva, Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos El Líbano, La Quitaz, Veredas Naranjos, Candelaria, La Playa, El Rubí, Sinagoga Baja, Buenavista, Palacios, Los Valles, La Quitaz, Granadina, Sinaí, Montebello, San Cayetano, Sailan, Sinagoga Alta, Costa Rica, Cachipayal, La Margelina, Funcial, El Tesoro, San Antonio, San Salvador, La Tipa, Indostal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Centro Poblado Berlin, Veredas Ucata, Saladito, Alizal, Cuesta Boba y Tembladal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Ciénaga Del Opón, Santo Domingo, Tenerife, Comuneros, San Rafael De Chucurí, La Colorada, San Luis, Campo 45, El Zarzal, Peroles y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Albania y Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento El Bambú, Veredas Villapaz, Halirimante, El Bambú, Panamá Sector Las Cruces, Sardinas, Berlín, Diviso Palmas, Florencia Caballito, Espuma Baja, Panamá, Misiguay, Diamante, La Cristalina y San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos Centro, Calle 35 entre carrera 25 y 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Buena Vista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Oponcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Galan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos Centro, carrera 24 entre calle 35 y 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Centro, Calle 37 entre Carrera 17 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Cardales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Llana Fria y Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Alonso, Calle 14A entre carrera 32C y 32B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Centro, Carrera 19 entre calle 36 y 37.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de Guepsa Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Silos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Parra y Juan Rodriguez, Pirigua, Saladito, Ucata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Volcanes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Comuneros, calle 9 entre carrea 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Betania y Cantabria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas La Humareda, Sitio Nuevo, Berlín y algunos sectores de Villa Hermosa y Rodeo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gracia Robira, Calle 33 entre Carrera 14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos El Líbano, La Quitaz, Veredas Naranjos, Candelaria, La Playa, El Rubí, Sinagoga Baja, Buenavista, Palacios, Los Valles, La Quitaz, Granadina, Sinaí, Montebello, San Cayetano, Sailan, Sinagoga Alta, Costa Rica, Cachipayal, La Margelina, Funcial, El Tesoro, San Antonio, San Salvador, La Tipa, Indostal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimientos El Porvenir, Veredas El Palmar, La Pava, Indostan, El Porvenir, Alto Tesorito, Retiro, Villanueva, Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Juda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas La Pradera y algunos sectores de San José de Arévalo, La Paz, Portachuelo, El Cairo, Galanes, Carpinteros y Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Juan, Los Morros, Riveras del San Juan y Vuelta de Acuaa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Agunos sectores de las Veredas, Barranco Amarillo, La Laguna y Alto Cascajales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Rio Negro Urbano, carrera 13 y 14 con calle 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Corregimiento El Bambú, Veredas Villapaz, Halirimante, El Bambú, Panamá Sector Las Cruces, Sardinas, Berlín, Diviso Palmas, Florencia Caballito, Espuma Baja, Panamá, Misiguay, Diamante, La Cristalina y San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Helechal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Montebello y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco, Carrera 19 con calle 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Alarcon, calle 23 entre carreras 16 y17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda El Caucho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio la Cumbre, calle 29 entre carrera 7E y 6AE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de La Vereda Carrizal y Los Cacaos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Diviso Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda El Carmen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano, Carrera 38 con calle 48.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa Eva y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Alarcon, calle 24 entre carrera 18 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de Vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos, calle 31 con carrera 26.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Versalles sectores de la carrera 42 con calles 58 y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Jordán.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda el Pozo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización La Independencia y algunos sectores de la vereda la Y.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano con calle 51.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caguanoque, Vegas y Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de Betulia Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Aguabuena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Juda y Simeone.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Capellania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Parra y Juan Rodriguez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Versalles sectores de la calle 56 con carreras 41,42 y 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Macanillo, Palo Cortado y el Rodeo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano, calle 51 con carrera 38.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Laureles, Tubavita, El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas El Palmar, La Trocha, Ture, San Roque, Flores y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 09 de agosto y algunos sectores de 03 de octubre y Nueva Juventud.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Albania y Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Monte Oscuro, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, Tebaida, Pena Tambor, Santa Rosa, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.