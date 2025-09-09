Desde el Concejo de Bogotá piden que Carlos Fernando Galán declare la emergencia por las basuras en la ciudad

El concejal le pidió al mandatario distrital declarar la emergencia en la ciudad por la proliferación de basuras - crédito @JD_Quinteror/x / Concejo de Bogotá

Los efectos de la crisis por las basuras en Bogotá no solo ha cobrado la cabeza de Consuelo Ordóñez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), sino que está superando los esfuerzos de la Administración distrital, lo que se suma a que la paciencia de los ciudadanos llega a sus niveles más bajos.

La problemática de los residuos en la ciudad va por cuenta del rechazo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a la implementación de un nuevo modelo de aseo en la ciudad. Ese hecho fue el que produjo la salida de Ordóñez de la entidad encargada de este fin en agosto de 2025.

En ese momento, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la administración estudiaría diferentes perfiles para ocupar la cabeza de la Uaesp. No obstante, el cargo aún está vacante, mientras desde el Concejo Distrital se hacen llamados a que se nombre una persona idónea y se le dé atención a la proliferación de basura en la ciudad.

Uno de los cabildantes que más ha estado activo en torno a este tema es Juan David Quintero, que paso a ser independiente frente las iniciativas distritales por la ausencia de resultados ante los retos de la capital.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el concejal pidió al mandatario distrital que declare la emergencia en la ciudad y se ponga, él mismo, al frente de la crisis que tiene desesperados a los bogotanos. Adicionalmente, lanzó una serie de recomendaciones a la administración para lograr mitigar la problemática.

En primer lugar, el concejal reconoció que la proliferación de residuos no es nueva ni propia de la Administración Galán, sino que es reto que la ciudad debe atender desde hace varios gobiernos. Sin embargo, cuestionó que el nuevo modelo solo pretenda operar en 2026, por lo que extendió el llamado a buscar una solución real que reduzca los residuos en la ciudad.

En cuanto a las recomendaciones a las entidades distritales, Quintero señaló que desde la Secretaría de Gobierno se debe fortalecer la inspección y control por este concepto a las alcaldías de las 20 localidades de la ciudad. En este sentido, sentenció que se deben establecer sanciones para los ciudadanos y comercios que incumplan las normas e incentiven la proliferación de desechos.

A su vez, el concejal llamó a la Secretaría de Cultura a que se ejecute la “campaña de civismo en la historia” con la que pretende que los bogotanos conozcan los horarios de recolección en sus barrios, así como la correcta separación de los residuos y que, especialmente, comprendan que su incumplimiento da lugar a sanciones de todo tipo. Incluso, sentenció que las redes sociales deben ser usadas por los bogotanos para hacer denuncias de incumplimiento de las normas vigentes.

El cabildante señaló a la Secretaría de Integración Social para que fortalezca la atención a la población habitante de calle por medio de albergues y programas eficaces que logren la introducción de estas personas a la sociedad, con el fin de que levanten cambuches en el espacio público y contribuyan a la proliferación de basura en la capital.

En la misma línea, Quintero afirmó que desde la Uaesp se debe aumentar la recolección de residuos dentro del modelo de aseo vigente y a través de la adaptación de estos a las dinámicas de cada uno de los barrios de la ciudad. Frente a esta entidad, el cabildante sentenció que la gestión de la administración no debe ejecutarse “de espaldas a lo que pasa en las calles”.

Finalmente, recordó que la gestión de Galán durante los incendios forestales y la crisis por el desabastecimiento de agua fue efectiva, por lo que extendió un llamado al mandatario para que actúe de manera similar con esta nueva problemática que, pese a que se podía anticipar, hoy ya supera los esfuerzos de los ciudadanos y de las instituciones.

“Necesitamos al alcalde líder de los incendios y el desabastecimiento de agua. @CarlosFGalan se puso al frente entonces, ¿por qué no lo hacemos ahora? Esta crisis era anticipable y hoy ya nos supera”, concluyó el cabildante.