“Decidí comprar los Gripen solo porque los tiene Brasil”: Petro vuelve a hablar de integrar un ejército para América Latina

El presidente colombiano señaló que, independientemente de las diferencias ideológicas, la región debe fortalecerse integralmente en términos militares

Juan Romero

Petro, desde Brasil habló de integración de ejércitos - crédito Presidencia

Durante su intervención en la inauguración del Centro de Cooperación Policial de la Amazonía en Manaos, Brasil, el presidente Gustavo Petro se refirió a una de las ideas que ya ha esbozado en otros escenarios: la posibilidad de integrar militarmente a los países de América Latina.

Fue por ello que habló de “la integración policial, que espero sea también militar. Y, allí la gente, porque se aprobó que las fuerzas sociales de toda la zona integren también el esfuerzo gubernamental, nacional, estatal de la integración. Sin pueblos no hay integración, es un fantasma. Muchos de los errores de la integración latinoamericana que los hay, porque se ha quedado en el discurso y la retórica”.

Fue allí mismo que reveló el porqué de la compra de aviones Gripen para la Fuerza Aérea Colombiana: al Brasil contar con unidades de la misma referencia, considera que allí hay una integración de ejércitos a nivel internacional.

“Y yo decidí comprar unos Gripen con un poco de plata, le vale, solo porque los quiere Brasil. Porque creo que hay que integrar los ejércitos de América Latina, empezando por la Amazonía, para cuidar la Amazonía y destruir a mafias. Integración de los ejércitos, ministro de Defensa. Entonces, ¿nos dejamos matar? Hay que integrar la fuerza militar y policial, cualquiera que sea el pensamiento político de los generales. Ojalá piensen, pero actúen independientemente de la política de cada gobierno. Actúen porque la mafia compra policías, jueces, fiscales, políticos y hasta presidentes, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también", señaló.

Petro reveló la razón para comprar aviones Gripen - crédito Presidencia

