Colombia

Cayó red que explotaba sexualmente a menores en hoteles y bares de Bucaramanga: entre las víctimas hay adolescentes trans

Los criminales ofrecían diferentes sumas de dinero a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad para que ejercieran actos sexuales. Los hacían pasar por mayores de edad

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Entre las personas capturadas hay propietarios o administradores de hoteles o residencias - crédito Fiscalía General de la Nación

Once personas fueron capturadas en Bucaramanga y judicializadas por su supuesta participación en una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos criminales involucrados en el negocio ilícito se aprovechaban de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entre las víctimas hay adolescentes trans.

Por estos hechos delictivos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la entidad presentaron ante jueces de control de garantías a las siguientes personas:

  • Diana Chinchilla y Barón Correa María José, mujeres trans.
  • Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, propietarios o administradores de hoteles o residencias.
  • Jhon Edison Echavez Armesto, dueño de un bar.
  • Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas, taxistas.
  • Leonela Milagros Carreño Palencia, ciudadana venezolana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los criminales fueron imputados con
Los criminales fueron imputados con cargos por trata de personas agravada y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, según su participación en la red de explotación - crédito Fiscalía General de la Nación

Los detenidos fueron imputados por el delito de trata de personas agravada, mientras que Collazos Cárdenas y Echavez Armesto también enfrentan cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Diez de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia por decisión del juez de control de garantías.

Así operaba la red de trata de personas y explotación sexual

La investigación desarrollada por la Fiscalía señala que la red operaba cerca de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, donde identificaba y contactaba a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tanto nacionales como extranjeros. Las víctimas recibían transporte hasta residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente, donde eran obligadas a realizar actos sexuales a cambio de sumas económicas.

Las principales articuladoras, María José y Diana Chinchilla, tendrían a su cargo la coordinación de los contactos y la concertación con los clientes. Por otro lado, parte del esquema incluía la entrega de documentos alterados a las víctimas, una tarea atribuida a Leonela Milagros Carreño Palencia, que se encargaba de hacer pasar a las niñas y niños como mayores de edad. Entre sus víctimas también habría familiares suyas menores de edad.

Los 10 de los 11 presuntos criminales deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Fiscalía General de la Nación

De otra parte, los registros evidencian que los administradores de hoteles, residencias y bares permitían el ingreso de las víctimas sin anotar sus datos en libros de control, facilitando la actividad ilegal. Los taxistas implicados prestaban sus vehículos para el transporte de las adolescentes hacia y desde los puntos de explotación.

Cayó red de trata de personas que operaba en Antioquia

Las autoridades dieron otro golpe contundente contra la trata de personas en Colombia con la captura de varios integrantes de una red criminal transnacional dedicada a la explotación sexual. Las indagaciones y arresto de los implicados dejó en evidencia la magnitud internacional de la estructura, que funcionaba entre el Valle de Aburrá, Medellín, Bello (Antioquia), Austria, Alemania y Suiza.

La organización estaba conformada por 12 personas de diferentes nacionalidades (siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco, cabecilla buscado en 196 países) y operaba mediante el sometimiento de víctimas que eran intimidadas y controladas con la imposición de deudas superiores a 40.000 euros, equivalentes a cerca de $185.264.000 colombianos.

Las autoridades identificaron a 48
Las autoridades identificaron a 48 mujeres víctimas de la red de trata de personas que operaba entre Colombia y Europa - crédito @DirectorPolicia/X

El grupo delictivo empleaba estrategias de captación enfocadas en mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, originarias de Medellín, Bogotá y Cartagena. Las víctimas, de las cuales fueron identificadas 48, eran contactadas con falsas propuestas laborales en Europa, aprovechando la necesidad económica que enfrentaban. Las investigaciones permitieron identificar que las víctimas eran sometidas a un régimen de explotación, que estaba supeditado al pago de las deudas impuestas, que eran impagables.

Temas Relacionados

Explotación sexualTrata de personasBucaramangaMenores de edadViolencia sexualFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma a la salud dispara el presupuesto de Colombia: Gobierno destina más de $100 billones y alertan por colapso del sistema

El debate legislativo revela fracturas políticas y la complejidad de transformar el sistema sanitario en un contexto de crisis y desconfianza

Reforma a la salud dispara

Ministerio de Trabajo investiga 26 denuncias contra Andrés Carne de Res: viceministra lideró una inspección

La cartera confirmó que las denuncias están relacionadas con presuntas violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo

Ministerio de Trabajo investiga 26

Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín

Conversaciones filtradas por la Fiscalía apuntan a un aumento patrimonial sospechoso del hermano del exalcalde de Medellín, con lujosas adquisiciones y posible uso de testaferros en contratos públicos durante la administración del precandidato presidencial

Chats y testimonios ponen bajo

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: Luis Javier Suárez empata un partido de máximo voltaje en Maturín

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Congresista responsabilizó al uribismo del colapso financiero de Nueva EPS tras informe de la Contraloría: “Un entramado para saquear al erario”

El organismo de control alertó sobre el incumplimiento de normas básicas de contratación en la operación de la entidad de salud durante los últimos tres años, en el Gobierno de Gustavo Petro

Congresista responsabilizó al uribismo del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La Paz Total de Petro

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA suma una nueva

Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

La prueba reina: usuarios creen que el video íntimo de Beéle e Isabella fue grabado en el cuarto que compartía con el papá de su hija

Novio de Isabella Ladera se pronunció tras la filtración del video íntimo de la modelo con Beéle

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: Luis Javier Suárez empata un partido de máximo voltaje en Maturín

América de Cali le habría hecho “zancadilla” al Once Caldas en la Liga BetPlay: señalan falta de solidaridad por un partido

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”