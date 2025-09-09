Cayó red que explotaba sexualmente a menores en hoteles y bares de Bucaramanga: entre las víctimas hay adolescentes trans

Entre las personas capturadas hay propietarios o administradores de hoteles o residencias - crédito Fiscalía General de la Nación

Once personas fueron capturadas en Bucaramanga y judicializadas por su supuesta participación en una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos criminales involucrados en el negocio ilícito se aprovechaban de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entre las víctimas hay adolescentes trans.

Por estos hechos delictivos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la entidad presentaron ante jueces de control de garantías a las siguientes personas:

Diana Chinchilla y Barón Correa María José, mujeres trans.

Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, propietarios o administradores de hoteles o residencias.

Jhon Edison Echavez Armesto, dueño de un bar.

Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas, taxistas.

Leonela Milagros Carreño Palencia, ciudadana venezolana.

Los criminales fueron imputados con cargos por trata de personas agravada y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, según su participación en la red de explotación - crédito Fiscalía General de la Nación

Los detenidos fueron imputados por el delito de trata de personas agravada, mientras que Collazos Cárdenas y Echavez Armesto también enfrentan cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Diez de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia por decisión del juez de control de garantías.

Así operaba la red de trata de personas y explotación sexual

La investigación desarrollada por la Fiscalía señala que la red operaba cerca de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, donde identificaba y contactaba a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tanto nacionales como extranjeros. Las víctimas recibían transporte hasta residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente, donde eran obligadas a realizar actos sexuales a cambio de sumas económicas.

Las principales articuladoras, María José y Diana Chinchilla, tendrían a su cargo la coordinación de los contactos y la concertación con los clientes. Por otro lado, parte del esquema incluía la entrega de documentos alterados a las víctimas, una tarea atribuida a Leonela Milagros Carreño Palencia, que se encargaba de hacer pasar a las niñas y niños como mayores de edad. Entre sus víctimas también habría familiares suyas menores de edad.

Los 10 de los 11 presuntos criminales deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Fiscalía General de la Nación

De otra parte, los registros evidencian que los administradores de hoteles, residencias y bares permitían el ingreso de las víctimas sin anotar sus datos en libros de control, facilitando la actividad ilegal. Los taxistas implicados prestaban sus vehículos para el transporte de las adolescentes hacia y desde los puntos de explotación.

Cayó red de trata de personas que operaba en Antioquia

Las autoridades dieron otro golpe contundente contra la trata de personas en Colombia con la captura de varios integrantes de una red criminal transnacional dedicada a la explotación sexual. Las indagaciones y arresto de los implicados dejó en evidencia la magnitud internacional de la estructura, que funcionaba entre el Valle de Aburrá, Medellín, Bello (Antioquia), Austria, Alemania y Suiza.

La organización estaba conformada por 12 personas de diferentes nacionalidades (siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco, cabecilla buscado en 196 países) y operaba mediante el sometimiento de víctimas que eran intimidadas y controladas con la imposición de deudas superiores a 40.000 euros, equivalentes a cerca de $185.264.000 colombianos.

Las autoridades identificaron a 48 mujeres víctimas de la red de trata de personas que operaba entre Colombia y Europa - crédito @DirectorPolicia/X

El grupo delictivo empleaba estrategias de captación enfocadas en mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, originarias de Medellín, Bogotá y Cartagena. Las víctimas, de las cuales fueron identificadas 48, eran contactadas con falsas propuestas laborales en Europa, aprovechando la necesidad económica que enfrentaban. Las investigaciones permitieron identificar que las víctimas eran sometidas a un régimen de explotación, que estaba supeditado al pago de las deudas impuestas, que eran impagables.