Cali: Pico y Placa para este martes 9 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes

Estos son los vehículos que no tienen permitido circular en Cali este 9 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no tienen permitido circular este martes.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 5, 6,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 2, 3,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los los sábados y domingos, así como los días feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días.

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para la segunda mitad del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

