Abelardo de la Espriella afirmó que Gustavo Petro es el “jefe de la mafia” y lo acusó de entregarle el país a Maduro: “Es el cómplice más grande de la tiranía venezolana”

Abelardo de la Espriella hizo fuertes críticas en contra de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se volvió a despachar en contra del presidente Gustavo Petro por cercanías del mandatario con el régimen de Nicolás Maduro.

Según el jurista, con cada decisión que Petro toma, se revela como el cómplice de la dictadura venezolana.

“Con cada decisión que toma, Petro se revela como el cómplice más grande la tiranía venezolana . Porque si uno se pone a ver no es Rusia, ni China, ni Irán, es Colombia porque estamos en la frontera y Petro está haciendo todo por proteger a su socio”, afirmó.

De la Espriella pidió a las agencias federales tomar nota y les recordó que meses atrás presentó ante el secretario Marco Rubio una solicitud para que abrieran una investigación en contra de Petro por su complicidad con el dictador venezolano.

“Yo mismo hace más de dos meses le presenté una solicitud al secretario de Estado, al señor Marco Rubio, y a la fiscal general de los Estados Unidos, para que iniciara una investigación por la complicidad entre Petro y el régimen venezolano en la zona del Catatumbo”, dijo.