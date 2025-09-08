Colombia

Precio del dólar en Colombia sigue dando buenas noticias y así de barato cerró el 8 de septiembre

La divisa norteamericana perdió más de $15 y se mantiene por debajo de la línea de los $4.000, según reportó la plataforma Set-FX

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.938,72 en la jornada del 8 de septiembre - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 8 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.945,42, lo que representó una caída de $15,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.960,94 . Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.039 millones en 1.444 transacciones, con un precio de apertura de $3.953,00, un máximo de $3.959,90 y un mínimo de $3.938,72.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 1,7%, de modo que en términos interanuales acumula aún una disminución del 10%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un ascenso del 0,72%, sin lograr fijar una tendencia definida en los últimos días. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un balance visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

En la jornada del 8
En la jornada del 8 de septiembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue de $3.865,00, mientras que el de venta se situó en $3.986,67 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Datos económicos de Estados Unidos

Dicho movimiento se dio, de acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, en parte como respuesta del mercado a los datos de empleo divulgados el viernes 5 de septiembre, y también como reflejo de una mayor debilidad del yen japonés, tras la renuncia del primer ministro Shigeru Ishiba.

“Aunque aún persiste incertidumbre sobre quién ocupará el cargo, es posible que sea asumido por una figura que promueva una política fiscal y monetaria más laxa”, reportó la entidad.

Inflación en Colombia

Mientras que en el ámbito local, el viernes también se conoció que la inflación anual en Colombia se aceleró 20 puntos básicos, hasta 5,10% en agosto, como resultado de una variación mensual de 0,19%, según el Dane. De esta manera, es probable que el Banco de la República mantenga la tasa de interés (9,25%) sin cambios en las próximas reuniones de política monetaria de 2025, lo que favorecería la estrategia de carry trade y fortalecería al peso colombiano.

La inflación cerró agosto de
La inflación cerró agosto de 2025 en 5,10% anual, según el Dane - crédito Dane

Otra semana bajista

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, aseguró que la semana que acaba de pasar (del 1 al 5 de septiembre), de nuevo fue bajista, manteniendo la tendencia del dólar general. Abrió la semana en $4.040 y terminó cerrando el viernes $80 por debajo, en $3.958,20 . Precisó que, el viernes, a primera hora, se conoció el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, en donde el mercado esperaba un dato de 75.000 empleos, pero fue bastante bajo, apenas 22.000 empleos.

Según él, el dato tan bajo mandó un mensaje de que el mercado laboral está afectado por el hecho de que la Reserva Federal mantiene la tasa de interés alta (entre 4,25% y 4,50%) y crea el espacio y los argumentos para que la entidad ajuste el tipo de intervención a la baja, tal como el mercado lo apuesta.

Por eso, agregó, apenas se conoció este dato, las monedas reaccionaron todas, fortaleciéndose a nivel general con respecto al dólar. Entre ellas, lo hizo el peso mexicano, lo que permitió prever que la apertura de la jornada en Colombia iba a ser una jornada bajista apenas abriera.

La FED es ficha clave
La FED es ficha clave en la política monetaria de Estados Unidos - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Datos a tener cuenta

Para esta semana, en el calendario económico de Estados Unidos, los datos más importantes se conocerán:

  • Miércoles 10 de septiembre: inflación de precios al productor (IPP)
  • Jueves 11 de septiembre: datos generales de inflación.

Al respecto, Mauricio Acevedo dijo que se prevé que los datos de inflación muestren un incremento a una tasa del 2,9% en agosto, acelerándose de forma ligera desde 2,7% de julio.

“A ese nivel, la Reserva Federal probablemente enfrentaría amenazas simultáneas a ambos lados de su doble mandato: maximizar el empleo y mantener la estabilidad de los precios. Esto dejaría a los responsables políticos con una complicada tarea de abordar en un mercado laboral que se enfría y con precios sostenidos, una situación económica que podría amenazar con entrar en un periodo de estanflación, marcado por la alta inflación, un crecimiento tibio y un desempleo elevado”, alertó.

Hasta ahora, los funcionarios de la FED, incluido el presidente Jerome Powell, afirmaron que es probable que prioricen abordar la relajación del mercado laboral sobre la inflación. Entonces, enfatizó el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, un recorte de tasas podría, en teoría, estimular más inversión y contratación, aunque a riesgo de impulsar la inflación por la que tanto se trabajó.

