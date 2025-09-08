Colombia

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 07 de septiembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Por Armando Montes

Guardar
Esta lotería captó la atención
Esta lotería captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jovani Pérez/Infobae)

Considerada una de las apuestas nocturnas más apasionantes del país, la Lotería Caribeña brinda cada noche distintas oportunidades de ganar premios.

Los resultados se difunden diariamente a las 22:00 horas, un momento esperado por miles de apostadores en todo el país. El mecanismo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 y se define el valor de la apuesta a realizar.

Los boletos están disponibles en establecimientos autorizados, que pueden consultarse en la web oficial de la lotería.

Enseguida se revelan los números premiados en el sorteo realizado el 07 de septiembre. En caso de ser uno de los ganadores, no olvide conservar su boleto, pues representa su respaldo para reclamar el premio.

Cuáles fueron los números ganadores de hoy

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 624

Quinta: 5

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae]

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Capturan a alias El Enano, presunto cabecilla financiero del GAO-r Rodrigo Cadete en Caquetá

El capturado fue vinculado como presunto autor intelectual del atentado con explosivos ocurrido el 22 de agosto de 2025 en el municipio de Florencia

Capturan a alias El Enano,

Sneyder Pinilla sobre corrupción en la Ungrd: “No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato”

El exsubdirector de la entidad detalló cómo altos funcionarios entregaban contratos para cumplir compromisos políticos y señaló la desaparición de documentos clave en medio de la investigación judicial

Sneyder Pinilla sobre corrupción en

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cartagena hoy lunes

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este lunes

Pico y Placa en Villavicencio:

Mauricio Lizcano se fue en contra de las ideas y candidatos uribistas o petristas: “Quiero un gobierno en el que las mejores ideas”

Durante su entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial afirmó que su meta es unificar a los colombianos y trabajar por el bienestar general, sin dejarse arrastrar por los intereses de Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez

Mauricio Lizcano se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

La Segura estaría considerando posponer

La Segura estaría considerando posponer sus cirugías estéticas por buscar otro embarazo con su esposo Ignacio Baladán

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Deportes

En el mejor derbi de

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali