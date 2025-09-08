Colombia

Resultados de la Lotería del Chontico día del lunes 8 de septiembre: todos los números ganadores

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico día es una de las más jugadas en el sur de Colombia y cuenta con una gran tradición. Gracias a su formato simple y las múltiples posibilidades de ganar, se ha convertido en una de las preferidas por los jugadores. Los sorteos tienen lugar todos los días a las 13:00 horas locales.

Lo que llama la atención de esta lotería es la diversidad de formas de participación, permitiendo a los jugadores ganar tanto con las últimas tres cifras como con las cuatro cifras exactas.

A continuación, encontrará los resultados del sorteo de este 8 de septiembre . En caso de ser ganador, no olvide guardar su boleto, ya que es el único comprobante válido para recibir su premio.

Números sorteados del 8 de septiembre

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Número ganador: 4557Quinta: 7

¿Cómo jugar Chontico Día de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

